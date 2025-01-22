20+ человек, которые вяжут настолько крутые вещи, что хочется крикнуть: «Дайте две!»

Люди, которые умеют из обычных ниток создавать настоящие произведения искусства, порой кажутся волшебниками. С помощью спиц или крючка такие рукоделы творят нечто совершенно особенное. Глядя на их работы, тоже хочется набрать пару-тройку петель и попробовать сотворить шедевр.

«Я вручную связала это платье около 2 лет назад и часто его ношу. На него ушло почти 5 километров пряжи!»

Это одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видела! Я даже представить себе не могу, сколько труда вы в это вложили! © Zealousideal-Wheel46 / Reddit

«Вопрос такой: если бы вы были 17-летней девушкой, вам бы понравилась эта сумка? Я связала ее на день рождения для племянницы»

В 17 лет я бы засунула ее в самый дальний угол шкафа, но потом нашла бы ее там в 22 года и носила, не снимая. © door-harp / Reddit

«Я выиграла свой первый конкурс косплея с этим связаным крючком костюмом!»

«Не могу поверить, что я это сделала! Это африканский цветочный тарантул. Я трудилась над ним целую вечность»

«Связала свой первый букет цветов на выпускной брата!»

© disastrousorange__ / Reddit Lirinа 23 часа назад Очень здорово. Я в первый раз выходила замуж с букетом из бисера. Я бы избавилась, но делала моя близкая подруга в подарок, поэтому до сих пор стоит дома у мамы. - - Ответить

«Хвастаюсь работами моей бабушки и мечтаю научиться вязать крючком так же круто, как она»

«Моему парню понравился свитер за $ 990, и я подумала: „Пф-ф-ф, да я сама такой свяжу запросто!“ Нет, это было не просто, но я справилась»

«Моей свекрови невозможно угодить. Я рискнула и сделала для нее подарок на Новый год своими руками. Держу пари, что ей не понравится, но попробуем»

«Обновление: вообще-то она любит настоящих птиц. Мой муж увидел этот комплект в каталоге вязания и решил, что он идеально подойдет для его мамы. Я трудилась над птичками несколько месяцев и боялась, что свекровь как всегда фыркнет, мол, не то. Но, кажется, ей понравилось!»

«Связала себе платье на Новый год»

Абсолютно великолепно! И круто, что у вас нет комплексов. © Prior_Lobster_5240 / Reddit

«Я связала растение с секретом. Если потянуть за него, то верх горшочка снимается, а под ним — емкость для хранения вкусняшек»

«Я 2 года трудилась над этим покрывалом!»

Когда даже носки — это тоже своего рода произведение искусства

«Новый год — новая сумка»

Ух ты, какая шикарная! Я такую точно носила бы. © dschama / Reddit

«Я вязала этот рождественский венок 100 дней!»

«Я сначала связала эту осеннюю шаль, а потом вручную ее покрасила. Было страшно все испортить, но вроде бы получилось классно»

«Я сделала сову! Обожаю сов, они очень загадочные и красивые»

Это так реалистично! Мне кажется, что она подойдет и клюнет мою душу. © lemeneurdeloups / Reddit

«Я только учусь вязать крючком, и это мой первый большой проект. Как вам?»

Идеального шарфа для маленького мальчика не существу...

«Я работаю художником декоратором, и это мой первый проект по вязанию крючком в рамках трудовой деятельности»

«Я сделала апельсиновое дерево бонсай для кабинета моего физиотерапевта!»

«Это практично? Нет. Мне это нравится? Да!»