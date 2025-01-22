20+ человек, которые вяжут настолько крутые вещи, что хочется крикнуть: «Дайте две!»
Люди, которые умеют из обычных ниток создавать настоящие произведения искусства, порой кажутся волшебниками. С помощью спиц или крючка такие рукоделы творят нечто совершенно особенное. Глядя на их работы, тоже хочется набрать пару-тройку петель и попробовать сотворить шедевр.
«Я вручную связала это платье около 2 лет назад и часто его ношу. На него ушло почти 5 километров пряжи!»
- Это одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видела! Я даже представить себе не могу, сколько труда вы в это вложили! © Zealousideal-Wheel46 / Reddit
«Вопрос такой: если бы вы были 17-летней девушкой, вам бы понравилась эта сумка? Я связала ее на день рождения для племянницы»
- В 17 лет я бы засунула ее в самый дальний угол шкафа, но потом нашла бы ее там в 22 года и носила, не снимая. © door-harp / Reddit
«Я выиграла свой первый конкурс косплея с этим связаным крючком костюмом!»
- Это великолепно! Заслуженная победа! © MillsieMouse_2197 / Reddit
«Не могу поверить, что я это сделала! Это африканский цветочный тарантул. Я трудилась над ним целую вечность»
Прелесть, я бы носила вместо сумочки. Люблю африканские мотивы
«Связала свой первый букет цветов на выпускной брата!»
Очень здорово. Я в первый раз выходила замуж с букетом из бисера. Я бы избавилась, но делала моя близкая подруга в подарок, поэтому до сих пор стоит дома у мамы.
«Хвастаюсь работами моей бабушки и мечтаю научиться вязать крючком так же круто, как она»
«Моему парню понравился свитер за $ 990, и я подумала: „Пф-ф-ф, да я сама такой свяжу запросто!“ Нет, это было не просто, но я справилась»
С такими вещами только одна проблема.... Когда их сам вяжешь они выходят, бесспорно, лучше и НАМНОГО дороже :(
«Моей свекрови невозможно угодить. Я рискнула и сделала для нее подарок на Новый год своими руками. Держу пари, что ей не понравится, но попробуем»
«Обновление: вообще-то она любит настоящих птиц. Мой муж увидел этот комплект в каталоге вязания и решил, что он идеально подойдет для его мамы. Я трудилась над птичками несколько месяцев и боялась, что свекровь как всегда фыркнет, мол, не то. Но, кажется, ей понравилось!»
«Связала себе платье на Новый год»
Где??!! Где люди берут столько уверенности в себе?! Мне б хоть 20% от ее уверенности бы иметь
- Абсолютно великолепно! И круто, что у вас нет комплексов. © Prior_Lobster_5240 / Reddit
«Я связала растение с секретом. Если потянуть за него, то верх горшочка снимается, а под ним — емкость для хранения вкусняшек»
«Я 2 года трудилась над этим покрывалом!»
Когда даже носки — это тоже своего рода произведение искусства
«Новый год — новая сумка»
Идеальная сумочка. Цвет нежный,но это придется подбирать образ,белый был бы более выгодный в этом плане.
- Ух ты, какая шикарная! Я такую точно носила бы. © dschama / Reddit
«Я вязала этот рождественский венок 100 дней!»
Цена от 24 до 80 тысяч долларов. Если считать почасовую зарплату 30-100 долларов. Поэтому моё хобби - работа, а не вязание. Рыдаю 😭
«Я сначала связала эту осеннюю шаль, а потом вручную ее покрасила. Было страшно все испортить, но вроде бы получилось классно»
«Я сделала сову! Обожаю сов, они очень загадочные и красивые»
- Это так реалистично! Мне кажется, что она подойдет и клюнет мою душу. © lemeneurdeloups / Reddit
«Я только учусь вязать крючком, и это мой первый большой проект. Как вам?»
Идеального шарфа для маленького мальчика не существу...
«Я работаю художником декоратором, и это мой первый проект по вязанию крючком в рамках трудовой деятельности»
«Я сделала апельсиновое дерево бонсай для кабинета моего физиотерапевта!»
«Это практично? Нет. Мне это нравится? Да!»
Обворожительная фигурка. В другом цвете (белый, беж, коричневый) и с более свободной вязкой подойдёт для пляжа
Иногда для радости в жизни нужно красивое платьице, а порой дело не обходится без хвостатых друзей. У одной семейной пары буквально за сутки появилось 12 питомцев, и с тех пор их жизнь изменилась до неузнаваемости.
Комментарии
Очень классные и тудоемкие работы 👌у меня тоже пара новинок. Кошелечки для мелочи.