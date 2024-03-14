14 железных доказательств, что общаться с родней — щепетильное дельце
Придирки свекрови, чрезмерная опека родителей и прочие причуды родных кого угодно с ума сведут. Причем далеко не все признают, что не правы, и порой откровенно измываются. И если где-то можно переступить через обиды или пойти на компромиссы, то в некоторых случаях стоит и осадить родню. Пользователи сети поведали о своем опыте общения с членами семьи.
- Моя свекровь крайне любопытна. Она любит стирать наше белье и убираться у нас дома. У меня чистая комната, но она перебирает все мои трусы, носки и лифчики. Свекровь же все красиво и аккуратно складывает, а я так, просто кладу. Она просматривает мою гардеробную и сортирует все по цветам. Однажды я сказала, что надену фиолетовый комбинезон, на что свекровь отреагировала: «Какой комбинезон? У тебя нет фиолетового комбинезона». Она не живет с нами — просто навещает каждый сезон и остается надолго. © Karnishkah / Reddit
- Мама мужа обожает делать всякий мусор, по-другому я это назвать не могу. Там реально ужас из туалетной бумаги и прочего хлама. Переехали в новую квартиру, сделали ремонт, все в одном стиле. Но она постоянно дарит нам всякие вязаные жуткие игрушки, предметы интерьера, сделанные своими руками, которые нам совсем не подходят. Недавно подарила картину. Там какие-то стихи, листики сушеные наклеены. Такие «подарки», которые деть некуда, а выкинуть жалко: старался человек. Муж думает точно так же, говорил ей уже 100 раз, что не надо нам это. Вот и лежит все в шкафах, а мама все ляпает и ляпает, дарит и дарит. Как объяснить, чтобы не обидеть, — не знаю. © Подслушано / VK
- Моя теща постоянно влезает в наши с женой отношения. Она дает нам непрошеные советы и подначивает супругу меня тюкать. Жена и сама понимает, что мама переходит черту, но сказать ей об этом прямо не может, потому что это ее мама. А я могу, из-за этого теща меня недолюбливает. Вчера она позвонила жене и сказала, что сын ее подруги разводится, и начала рассказывать, какой он хороший и богатый. Я не выдержал, выхватил телефон и высказал теще все, что думаю. Жена обиделась на меня и сказала, что это было лишним, но я больше не мог терпеть. © Мамдаринка / VK
- Сегодня меня довела моя мама. Довела так, что я не выдержала и начала просто орать. Все началось с того, что я не улыбнулась утром и не ответила ей так, как этого хочет она. Мне 32 года, и она знает, что я по утрам какое-то время хожу хмурой. И все равно каждый раз она цепляется. Поняла, что самый родной человек совершенно не принимает меня такой, какая я есть — постоянные упреки и недовольство. © Подслушано / Ideer
- Мои дедушка с бабушкой сильно поругались из-за, внимание, порванного носка! Бабуля сказала ему выбросить, а дедуля зашил. Был скандал, они не разговаривали друг с другом, и теперь бабуля едет к нам из другого города. Бабушка говорит, что это маразм, а дедушка психанул и решил разводиться, ибо ругаются из-за мелочей всю жизнь. Бабушке 65, дедуле 70. © Подслушано / Ideer
"Поняла, что самый родной человек совершенно не принимает меня такой, какая я есть — постоянные упреки".
И это, девушка, и вас касается, вы тоже не принимаете маму такой, какая она есть, ходите с недовольной миной, и издеваетесь нечистотами на маму... Яке їхало, таке здибало.
- С мужем я познакомилась, когда жила за границей. После того, как мы поженились и у нас родился сын, мы вернулись в родные пенаты. Однажды за семейным обедом свекровь заявила, что не верит, что ее сын — отец моего ребенка. Самое печальное то, что свекр встал на мою защиту, а муж просто сидел и ничего не говорил. Спустя годы, правда, свекровь принесла мне извинения, поскольку мой сын и его отец стали похожи, как братья-близнецы. © Hilary Harrington / Quora
- Моя 18-летняя внучка, с которой я была очень близка всю жизнь и для которой была, скорее, как мать, грубо послала меня несколько месяцев назад. Она беременна и должна родить со дня на день. Я сказала внучке, что, несмотря ни на что, я ее бабушка и она не должна разговаривать со мной в таком тоне. Она просто повторила то же самое. Это разорвало связь, которая у нас всегда была. © Di Dague-Weller / Quora
- Мой отец чрезмерно опекает меня. Когда я была подростком, перед любой школьной вечеринкой он готовил мне еду с моим любимым чесноком. Лишь годы спустя я поняла, что, вероятно, на всех вечеринках от меня дурно пахло. Я рассказала папе об этом, а он улыбнулся и изрек: «Мне было интересно, когда же ты поймешь». © ladyanneboleyn / Reddit
В истории про бабулю и внучку не хватает предыстории!! Может, заслуженно
- Дочке исполнилось три года. В ее день рождения мы с мужем повели ее в аквапарк, там весело провели время, а потом отправились за подарком в магазин игрушек. В общем, дочка осталась довольна. За это время мне и мужу позвонили или прислали открытки три моих подруги, два друга мужа, коллеги с наших работ, друзья из соцсети. А из родственников — только двоюродная сестра, живущая в другом городе, и свекры, они даже перевели деньги на подарки. Зато вечером мне позвонила мама. Но не для того, чтобы поздравить единственную внучку, а чтобы высказать мне претензию, чего это я родню не уважила, не позвала никого на день рождения, не накрыла богатый стол. Внучку с днем рождения так и не поздравила: она же маленькая, ничего не понимает. А вот я должна понимать, что родню обидела, не накрыв поляну. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка инсценировала сердечный приступ в день рождения моей мамы, потому что той достались все внимание и подарки. Мы вместе поехали в больницу. Врачи тогда сказали, что все в порядке. Но и спустя 7 лет бабушка продолжает говорить, что ей правда было плохо. Она проделывала такое дважды. © justjenna9 / Reddit
- Когда у нас родились дети, свекровь начала лезть в воспитание. В какой-то момент мое терпение иссякло: пригласила ее на чай. Объяснила, мол, вы своих детей воспитали, а мы с мужем своих вырастим так, как считаем нужным. Так представьте себе, свекровь сказала, что поняла и была не права, и даже поблагодарила за честность! С тех пор прошло уже шесть лет, и не было ли одного непрошеного совета. Она просто стала любящей бабушкой, которая соблюдает границы. Горжусь. © Мамдаринка / VK
- У моей двоюродной сестры родились разнополые близнецы. Мальчика она назвала Хьюго. Два дня спустя я завел пса и назвал его Хьюго, в честь своего лучшего друга. Кузина одобрила, а вот моя тетя пришла в ярость, стала угрожать и заблокировала меня везде. Она сказала, что я сравнил ее внука с грязной собакой. © Vast_Butterscotch_22 / Reddit
- У мужа от прошлого брака есть дочь. В последнее время ее мать повадилась отсылать дочь к нам на недели, якобы дела и работа. Я не имела ничего против: не запрещать же видеться девочке с отцом. Но последние месяцы это какой-то ужас. Не успеваю я купить что-нибудь, те же овощи или консервы — их уже нет. Не знаю, что делать, большая часть денег уходит на еду. На малейшие запреты в ответ истерики и ругань в мою сторону. © Подслушано / Ideer
- Приезжала к нам свекровь. Мы с мужем отчаливали на дачу, копать картошку. Думали взять его маму с собой. Но тут ей резко стало плохо: голова якобы болит, темнеет в глазах. Ну я и дала ей «таблетки». Вернулись с мужем домой уставшие. Смотрю — а свекровь сидит и с довольным лицом говорит, что голова уже прошла, таблетки помогли мои. А это были обычные аскорбинки. © Мамдаринка / VK
Есть много способов проверить своих родных, как говорится, на вшивость. И один из них — беременность. Тут уж сразу становится понятно, кто готов быть отзывчивым, а кто прячется в кусты, лишь бы его не трогали, или вообще превращается в монстра.
Комментарии
Называть собаку так же как ребёнка родственника действительно странно. Как будто нет других имён. Мне бы тоже показалось что специально, тем более по времени совпало. И не потому что это "грязная псина". Это могла быть птичка, кошка или даже собственный ребёнок. Да и будь я на месте лучшего друга, тоже бы не оценила. Вот если моя подруга заведёт животное и назовёт как меня, я покручу пальцем у виска.
У меня свекровь тоже очень здорово манипулировала своими сыновьями, изображая сердечные приступы и потерю сознания, даже иногда падала на пол. Муж всегда очень боялся за мамино здоровье, старался лишний раз не нервировать. Пока однажды это не случилось в моём присутствии. Не помню, по какому поводу, она приземлилась на ковёр, закатила глаза и, типа, потеряла сознание. Мой муж кинулся к маме, расстегнул бюстгальтер, чтобы ей легче дышалось, обмахивал газеткой. Я, "злобная невестка", с ребёнком на руках стою наблюдаю. Тут она приоткрыла глаза, встретилась взглядом со мной, оттолкнула сына и встала, как ни в чём не бывало. Самое интересное - с тех пор никаких приступов и обмороков. Отношения у нас с ней были сложными, она считала, что я отняла у неё любимого мужчину - её сына. НО! Когда я ушла от мужа, я стала врагом номер один для неё - как я могла бросить её сыночку?! Кстати, муж учёл эти уроки и, когда женился во второй раз, уже пересмотрел свои отношения с мамой.
Естественно, так вести себя с бабушкой, тем более, которая тебя вырастила, нельзя. Но бабушка почему-то лаконично умолчала о том, что же предшествовало грубости со стороны внучки.
Мне кажется, что у всех в этом приложении уже переизбыток тяжёлого металла свекровия.
История про дочку мужа с хорошим аппетитом напомнила - однокурсница предложила мне зайти к ее папе, поздравить его с прошедшим днем рождения. Он жил отдельно с новой женой, отношения были так себе и алименты зажимал, но все-таки папа. Мы пришли с тортом и цветами, а они вообще ничего не приготовили, хотя однокурсница предупреждала, что зайдет. Эта новая жена явно была очень недовольна, смотрела на нас кисло и разговаривала насмешливо. Ну а папа вроде обрадовался, шутил, расспрашивал нас обо всем, потом отправился за шампанским, его жена в это время позвала нас чистить картошку. Больше ничего не было и холодильник пустой, я еще подумала, надо же, как бедно люди живут. Пока готовили и ели, стало совсем поздно, папа оставил нас ночевать. Ночью захотелось нам пить, пошли на кухню. Полка со стаканами висела над холодильником, на холодильнике лежали салфетки, мы полезли за стаканами и уронили эти салфетки. Я начала доставать их из-за холодильника, а там комком заткнута штора. Расправила штору и вдруг из нее как посыпятся - коробка с клубникой, киви, нарезки, баночка черной икры. У подружки глаза на лоб полезли. Ах вот как, говорит, давай-ка все это сожрем. И сожрали. Утром ее папа напоил нас чаем и побыстрее выставил, пока не проснулась его жена, подружка очень веселилась, представляя, как ее папаша с женой полезут за своими деликатесами к завтраку, а ларчик пуст.
Надо было покупать квартиру со специальной комнатой в стиле «Музея Поле-чудес» для маминых презентов)))