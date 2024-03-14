14 железных доказательств, что общаться с родней — щепетильное дельце

Придирки свекрови, чрезмерная опека родителей и прочие причуды родных кого угодно с ума сведут. Причем далеко не все признают, что не правы, и порой откровенно измываются. И если где-то можно переступить через обиды или пойти на компромиссы, то в некоторых случаях стоит и осадить родню. Пользователи сети поведали о своем опыте общения с членами семьи.

Есть много способов проверить своих родных, как говорится, на вшивость. И один из них — беременность. Тут уж сразу становится понятно, кто готов быть отзывчивым, а кто прячется в кусты, лишь бы его не трогали, или вообще превращается в монстра.