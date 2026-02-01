14 историй о том, как в самолете разыгралась настоящая Санта-Барбара

14 историй о том, как в самолете разыгралась настоящая Санта-Барбара

Самолет — это не просто средство передвижения, а настоящая сцена для комедий, мелодрам и даже триллеров. Оказывается, ради одного пассажира капитан может развернуть лайнер прямо с рулежной дорожки, а вредная дамочка, требующая сдать чужую собаку в багаж, может остаться с носом. Приготовьтесь: здесь есть все — от пилотов, уговаривающих 4-летку выйти из туалета, до неловких встреч с бывшими и их специфическими новыми пассиями.

  • Летела как-то со своей чихуахуа. Одна мадам все требовала сдать мою Месси в багаж. Стюардесса посадила собачку за шторку. Мадам стала возмущаться, что собака сквозь шторку на нее «злобно смотрит». Тут стюардесса подошла к ней в упор и мило сказала: «Простите за неудобство. Мы ценим ваш комфорт и поэтому отсадим пассажирку с животным». Дамочка зыркнула на меня максимально надменным взглядом, и тут стюардесса повернулась ко мне: «Пройдемте, пожалуйста, мы пересадим вас в бизнес-класс». И тут у той пассажирки челюсть просто брякнула на пол.
  • Место в салоне мне досталось посерединке — слева женщина, справа парень. Разговорились с соседкой, и она спросила, мол, где были, что делали. Отвечаю: «Да в Афинах отдыхала, на свидания ходила». На лице девушки мелькает недоумение, но она старается его скрыть. В какой-то момент у парня не хватает денег на еду, и мы втроем считаем монетки. Наскребли. И тут моя соседка тихонько говорит мне: «А я думала, что вы вместе...» В следующий момент я понимаю, что весь полет эта милая женщина думала, что я летала с парнем в Грецию и ходила там по свиданиям с другими мужчинами. Пожалуй, я бы тоже удивилась! © irinazinicina
  • Дед у меня был актером. В разгар лета у него закончились съемки и надо было срочно вернуться домой, а билетов нет. Но он себе один-таки добыл. В костюме сквозь толпу к кассирше пробрался, подмигнул ей и с акцентом выдал: «Здравствуйте, я Ален Делон. Мне срочно нужно в Париж!» Кассирша с трудом сдерживает эмоции: «Но у нас есть только рейсы в Москву». — «А давайте!» И через час «Ален Делон» уже летит домой. © Палата № 6 / VK
  • Стою в аэропорту в очереди на посадку бизнес-класса. Вдруг подходит ко мне дама средних лет и говорит, что я стою в очереди для бизнес-класса. Отвечаю ей, мол, да, я первым классом лечу. А она у меня билет требует! Ну ладно, вроде как-то разрулилось и вот нас уже сажают на места. Так она и к стюардессе подошла с просьбой проверить мой билет... © Unknown author / Reddit
  • Сижу в самолете, вроде как рулежка должна скоро начаться. Вдруг в салон влетает запыхавшийся мужик с коробкой пиццы в руках и идет к моему ряду. Открывает верхнюю полку и пытается запихать туда пиццу. Стюардесса его просит поставить коробку на пол, в ноги. Мужик начал спорить, что всегда летает с пиццей и никогда у него никаких проблем не было. Они спорят, и в какой-то момент мужик сдается и ставит пиццу под сиденье перед собой. В это время начинается демонстрация аварийно-спасательного оборудования, а мужик вытаскивает телефон и с кем-то громко и эмоционально ругается. К нему подходит стюардесса и просит убрать мобильник. Драматичным жестом мужик убирает телефон в карман и тут же принимается потягиваться, да так, что я вжимаюсь в свое кресло, чтобы он меня ручищами своими не задел. Следом мужик начинает демонстративно громко щелкать пальцами. Внезапно я понимаю, что мы вернулись в терминал! Открылась дверь на улицу, а из кабины пилотов вышел капитан и проводил мужика с пиццей на выход. © shawnmk / Reddit
  • Я из Греции спешно улетала и опаздывала на рейс, там был еще незнакомый парень, который тоже опаздывал. Ну, мы с ним и носились по аэропорту в поисках сотрудника нашей турфирмы. Нашли кое-как на улице. Он попричитал: «Опять эти туристы! Ох уж мне эти туристы!» — и неожиданно бодро понесся в здание аэропорта.
    Ляпнули нам быстренько штампы, потом мы бежали по длинному и узкому коридору за нашим сопровождающим, а он кричал в рацию: «Остановите самолет! У меня туристы!» А за окном самолет уже начал движение. Так пилоты реально остановили его, а нам подогнали сначала машинку, а потом — трап. И мы прямо с чемоданами завалились в салон. Не знаю, возможно ли такое сейчас, но тогда это было знатное приключение. © camaleona / Pikabu
  • Летели с мамой. Передо мной парень мной опустил спинку сидения так, что чуть не лег на меня. Мы позвали стюардессу. Она попросила парня поднять сидение, он отказался, и она такая: «Больше я ничего не могу сделать». К счастью, мама с собой взяла «все, что в теории может понадобиться в самолете» и мы выудили из ее сумочки печеньки. Я стал есть их так, что крошки летели во все стороны и попадали на этого парня. Он повернулся и попросил меня перестать есть. Я, конечно, отказал. Сиденье свое он в итоге поднял. © Imalawyerkid / Reddit
  • Было мне лет 5, когда мы летели на самолете и я один пошел в уборную. Дверь закрыть я смог, а вот открыть ее у меня не получилось. Я запаниковал, начал барабанить в нее. Проводники пытались со мной через дверь поговорить, но я их не слушал. Тогда пилот по громкой связи успокоил меня. Дверь вскрыли, меня выпустили — весь самолет рукоплескал. © nater255 / Reddit
  • При расставании бывший сказал: «Я люблю другую». Я тогда подумала, что это какая-то студентка, девушка из спортзала или на крайний случай школьная любовь. И вот я сижу в самолете и вдруг вижу — через два ряда от меня бывший. А рядом с ним — мама дорогая — сидит мадама лет на 20 старше. Тут у меня в голове складывается пазл. Парень-то — вечный мечтатель без копейки за душой, который любит красивые вещи, но не знает, как на них зарабатывать. Вот, видимо, и нашел способ. © Карамель / VK
  • Лет 20 назад в аэропорту сидели с подругой возле выхода. Тут захрипел громкоговоритель: «Пассажиров Петрову и Иванову просят пройти к такому-то выходу на посадку». Мы как ломанулись! Оказывается, выход поменяли, так что вместо трубы нас двоих довезли до самолета на автобусе. © Yana S / Dzen
  • Моя будущая золовка купила билет для своего свадебного платья, чтобы оно летело на отдельном кресле. Разумеется, она заранее позвонила в авиакомпанию и уточнила, можно ли так вообще. Место платью выбрали у окна, чтобы в экстренной ситуации никто об него не споткнулся. Если бы авиакомпания сказала «нет», она просто повезла бы платье на машине. Но все оказались максимально отзывчивыми — нам даже подарочек вручили в честь предстоящей свадьбы. © TheNombieNinja / Reddit
  • Летим в самолете. Внезапно его начинает трясти, мигают лампы. Появляется стюардесса и громко объявляет: «Уважаемые пассажиры, не переживайте. Наш самолет временно попал в руки Кинг-Конга, но пилот ловким маневром вырвался из лап этого чудовища». Проходит секунда, самолет выравнивается, все лампы загораются вновь, а стюардесса, откланявшись, удаляется. © Карамель / VK
  • Был стыковочный рейс в Шанхае, но по какой-то причине мы прилетели не в тот аэропорт. У многих пересадки дальше, так что нас загрузили в автобус и по пробкам на другой конец города повезли в нужный аэропорт, успевали еле-еле, бежали по аэропорту как гепарды. В итоге прибегаем на регистрацию, а нам говорят: «Ждите». Стоим ждем. Подходят опаздывающие — 10 мест, 9, 8, 7... И вот остается 2 места. Я говорю товарищу: «Это точно наши!» Но тут прибегают еще двое и их сажают. Я вижу, что у стюардессы на экране все кресла заняты. Тут она просит у нас билеты, ставит на них маркером жирные крестики — мы офигеваем. Велит нам ждать, нажимает какие-то кнопочки и... дает нам билеты в бизнес-класс. Летели как короли! © kolyanick / Pikabu
  • Летел тут рейсом из ночи в утро, сидел у окна. Рядом вся из себя девица, видимо, популярный блогер. Начала краситься за час до посадки в темноте. Тут объявили о снижении и велели всем открыть иллюминаторы. Ей при свете результат не понравился, так она стала перекрашиваться! Закончила минут за 10 до посадки, когда наносить макияж из-за тряски стало затруднительно. © KB / Dzen

