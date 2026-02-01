14 историй о том, как в самолете разыгралась настоящая Санта-Барбара

Месси? Я думала только я назвала первого своего котика Зидан, вторую кошку Челси 😂😂😂 фанаты футбола поймут 😂
Самолет — это не просто средство передвижения, а настоящая сцена для комедий, мелодрам и даже триллеров. Оказывается, ради одного пассажира капитан может развернуть лайнер прямо с рулежной дорожки, а вредная дамочка, требующая сдать чужую собаку в багаж, может остаться с носом. Приготовьтесь: здесь есть все — от пилотов, уговаривающих 4-летку выйти из туалета, до неловких встреч с бывшими и их специфическими новыми пассиями.
Месси? Я думала только я назвала первого своего котика Зидан, вторую кошку Челси 😂😂😂 фанаты футбола поймут 😂
