15 историй из общественного транспорта, к которым хоть попкорн подавай

История про автобус шедевральна. Даже не пойму, что лучше, парень, который ёрзает по сиденью с руками, шарящими где ни попадя или сердце, которое стучится не пойми обо что
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Общественный транспорт — кладезь историй, похлеще сюжетов голливудских фильмов. Причем жанр может быть совсем разный. Иногда это держащий в напряжении триллер, берущая за душу драма, заставляющая смеяться до боли в животе комедия или безумно романтичная мелодрама. Все зависит от того, насколько вам «повезет».
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История про автобус шедевральна. Даже не пойму, что лучше, парень, который ёрзает по сиденью с руками, шарящими где ни попадя или сердце, которое стучится не пойми обо что
Со всеми случалось что-то необычное в общественном транспорте. Каким же был ваш час пик? Вот таким опытом поделились другие люди: