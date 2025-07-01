15 историй из общественного транспорта, к которым хоть попкорн подавай

Общественный транспорт — кладезь историй, похлеще сюжетов голливудских фильмов. Причем жанр может быть совсем разный. Иногда это держащий в напряжении триллер, берущая за душу драма, заставляющая смеяться до боли в животе комедия или безумно романтичная мелодрама. Все зависит от того, насколько вам «повезет».