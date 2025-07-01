15 историй из общественного транспорта, к которым хоть попкорн подавай

Истории
2 часа назад

Общественный транспорт — кладезь историй, похлеще сюжетов голливудских фильмов. Причем жанр может быть совсем разный. Иногда это держащий в напряжении триллер, берущая за душу драма, заставляющая смеяться до боли в животе комедия или безумно романтичная мелодрама. Все зависит от того, насколько вам «повезет».

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

  • Еду однажды в автобусе на работу. Все, как обычно. И вдруг рядом с нами начинают бешено сигналить автомобили. Все естественно смотрят в ту сторону и не могут ничего понять. Потом откуда-то из потока появляется золотой внедорожник. Парень делает девушке предложение прямо во время движения автобуса! На ходу через окно надевает кольцо, все аплодируют. Оказалось, водитель был в сговоре с молодым человеком. Девушка расплакалась, бабульки тоже. Безумно трогательно! Счастья им! © Подслушано / Ideer
  • В автобусе удалось найти свободное место. Залипаю в телефон. Краем глаза замечаю, что рядом садится парень. Вдруг чувствую его руку. Сердце бешено стучится, он ерзает на своем сидении, а потом вдруг как возьмет меня за руку. Я поворачиваюсь, а там старшекурсник, который мне по секрету нравится. Улыбается и кивает на наушник, который он вложил мне в руку. Так и ехали всю дорогу, слушая музыку. Потом разговорились, с тех пор общаемся. Это была лучшая поездка на автобусе.
Птичка-в-клетке
2 часа назад

История про автобус шедевральна. Даже не пойму, что лучше, парень, который ёрзает по сиденью с руками, шарящими где ни попадя или сердце, которое стучится не пойми обо что

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  • Середина декабря. Еду в маршрутке домой. Заходит обычный мужик, становится рядом, вынимает из кармана конфетти, сыпет мне на голову, орет: «С наступающим!» — и убегает. Я была в шоке. Парень, которым сидел рядом, начал помогать доставать все эти бумажки из волос, познакомились. Позже ехала уже в маршрутке от него. Благодарна этому странному мужику. © Подслушано / VK
  • В маршрутке сидят мама с малышом. Женщина рядом без конца их задевает. На просьбу убрать пакет, выдает: «Не нравится, на такси езди». На следующей остановке она села на их место. А я встала над ней и начала точно так же ее «задевать» сумкой по голове. Она не выдержала и говорит: «Убери сумку». А я с таким удовольствием: «Не нравится, на такси езди!» Бесит. Ну вот почему люди такие злые?
    © Сыктывкар • Доска позора & почета / VK
  • Ехала в метро. Уставшая, с рюкзаком, который по ощущениям был тяжелее меня. Держалась за поручни изо всех сил, высматривала свободное место. Люди заходили и выходили, но заветное место никак не появлялось. Тут я вижу, как с другого конца вагона медленно приближается парень. Улыбается с легкой хитрецой. И вот он уже совсем близко. Все так же улыбаясь, проходит мимо меня. Я оборачиваюсь и выпадаю в осадок. Часть вагона за моей спиной оказалась абсолютно пустой. Свободное место нашлось бы даже для моего рюкзака. Вот это я затупила.
  • Вышла замуж за вдовца с дочкой. Малышке было 5. Мы до свадьбы полтора года встречались. После свадьбы она сказала: «Раньше ты была моя подруга, а теперь, раз поженились, ты мне мама!» — и стала звать мамой. Едем в автобусе из садика, она мне громким шепотом: «Мам, помнишь, когда ты была мне еще не мама, а моя подруга, мы...» Весь автобус пялится, а нам пофиг. Сейчас ей 16, зовет мамой все так же. Клево иметь готовую дочу. © Подслушано / Ideer
  • Еду в маршрутке. Парень выходит из нее и недодает водителю денег. Еду и выслушиваю о бедном парне, какой он плохой, не мог найти гроши какие-то, и все в таком духе. При выходе отдаю водителю на ту же сумму больше и объясняю почему. Так он еще начал орать, что ему не нужны от меня деньги. © Подслушано / VK
  • Живу рядом со стоянкой маршруток, так что я могу спокойно выбрать себе место в пустой маршрутке еще до ее отправления. Уже на протяжении нескольких лет почти каждый день вместе со мной ездит девушка. Мы всегда встречаемся перед маршруткой, садимся вместе и едем. Мы много рассказываем, советуемся и очень доверяем друг другу, но до сих пор не знаем ни телефонов, ни адресов, ни даже имен друг друга. © Подслушано / VK
  • Работаю водителем маршрутки. Отъезжаю от остановки. На последних секундах заскакивает девушка. Спрашивает: «До „Музея“ едете?» Отвечаю: «Еду, но медленно». Девушка смотрит вопросительно. Поясняю: «Вон пробка какая, по-другому никак». Ответ девицы сразил наповал: «А, ну ладно, я тогда на другой маршрутке поеду». © Рабочие истории / VK
  • Сегодня в метро утром ехала с девушкой, которая, совершенно не обращая ни на кого внимания, за 20 минут полностью сделала себе макияж (идеальные стрелки и аккуратно накрашенные губы). И это при, мягко говоря, не самом лучшем освещении в метро и в маленькое зеркальце! В этот момент вспомнила себя — ту, которая утром сначала бесится из-за освещения, а потом полчаса не может ровно накрасить губы, глядя в огромное зеркало, при этом имея все удобства... © Подслушано / Ideer
  • Сегодня в маршрутке рядом с водителем сели две женщины предпенсионного возраста, а за ним — еще две бабули. И всю дорогу они весьма громко болтали. В какой-то момент водителя это достало, и он их попросил говорить потише. Они начали возмущаться. Тогда мужик просто на всю громкость врубил музыку. Женщины что-то еще ему говорили, но он не обращал внимания. В итоге они замолчали, и водитель убавил звук. Дальше ехали в тишине. © Подслушано / VK
  • Случилось это зимой. Ехали в автобусе, заходит дама с коляской. Трогаемся. Эта дамочка оставляет коляску со словами: «Она все равно на тормозах», — и уходит в другой конец слушать музыку. Не реагировала ни на какие уговоры остаться с коляской. Через пару минут коляска начинает трястись и катиться через весь автобус. За коляской бегали, ее ловили, кричали. Везде слякоть, все начали падать (народа мало). А после коляска опрокинулась. В ней было пусто, но седой из автобуса вышла не только я. © Подслушано / Ideer
  • Ехала в автобусе в другой город. Ну, думаю, расслаблюсь, посплю. Только откинула сиденье, как почувствовала неимоверную вонь. Какой-то умник разулся и явил всему автобусу свои нестираные годами носки. Пришлось идти к водителю и проситься сесть на переднее сиденье. Водитель отказал, ссылаясь на то, что места это служебные. Зато тут же согласился, когда я сказала, что у меня токсикоз. © Подслушано / Ideer
  • Еду в автобусе, вечер, народу много. Вижу, стоит мужик лет 50-и с портфелем на спине. Портфель расстегнут нараспашку, с легкостью можно что-либо взять. Думаю, пойду и скажу об этом, чтобы застегнул, а то мало ли. Пробираюсь почти через весь автобус, дохожу до мужика, дотрагиваюсь до его плеча, чтобы позвать. Оборачиваясь, он смотрит на меня, на портфель и начинает орать на весь автобус, мол, я воровка и вообще как так можно. После этого выгоняет меня из автобуса. Помогла. © Подслушано / Ideer
  • Я водитель маршрутки. Подъехал к остановке, смотрю — перед капотом пушинка еле заметная двигается. Не придал значения. Собрался отъезжать. И вижу — пушинка движется в другую сторону. Решил посмотреть, что же это. Вышел — и тут у меня все внутри похолодело. Вплотную к капоту стоял маленький ребенок в шапке с огромным помпоном. И край этого самого помпона и был той пушинкой. Из маршрутки выскочила женщина и схватила ребенка на руки. А я нервно отошел в сторону, думая о том, что могло бы произойти, если бы не этот помпон. © Рабочие истории / VK

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