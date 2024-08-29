20+ человек, которые просто сели в общественном транспорте, а судьба — бац! — и на тебе сюрприз

Кажется, у бабок/дедок, которые требуют уступить им место в пустом транспорте - уже стадия деменции...
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Если бы про события из общественного транспорта запустили реалити-шоу, то рейтинги тут же взлетели бы до небес. Потому что люди порой чудят там так, что только и успевай за голову браться.
Не выходите на этой остановке, у нас для вас есть еще подборки историй про общественный транспорт:
Кажется, у бабок/дедок, которые требуют уступить им место в пустом транспорте - уже стадия деменции...