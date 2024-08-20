Очень глупая ситуация с рейтузами. И сейчас есть ещё некоторые представители обоих полов, которые возмущаются против ношения жёнщинами брюк
16 неловких историй из жизни, которые нарочно не придумаешь
Все мы, конечно, взрослые приличные люди, но порой все равно случается краснеть до самых ушей. Кто-то случайно щегольнет ногами без юбки перед коллегой, а кто-то накрасит брови карандашом для губ. Красным. И, кроме как посмеяться над собой, ничего и не остается.
- Было это во времена, когда дамы зимой носили теплые рейтузы. Сидим на работе, до перерыва 10 минут. Коллега под столом натягивает рейтузы, осталось только встать, приподнять юбку и натянуть верх. Но тут зашел мужчина и давай ля-ля. Не встать из-за него теперь. Ситуация вообще дурацкая: лезть под стол и снимать — не вариант, рейтузы и так иногда цеплялись за колготы, а в истеричном состоянии тем более. Спустить юбку на полуодетое и походкой гейши прошмыгнуть в соседнее помещение? Но как? Коллега психует, а мужик выдает: «Вам плохо? Могу капли принести». Мы все в один голос, мол, несите! Он вышел, общий вздох, Лариса подскакивает, юбку задрала, рейтузы натягивает. И тут он возвращается с вопросом: «А, может, валидол?» Да е-мое! © Светлана С. / Dzen
- Однажды я случайно назвала свою начальницу «мамой» на совещании. Комната затихла, все уставились на меня, пытаясь не смеяться, а я сидела и краснела. © Valuable-Emu1248 / Reddit
- Ночь. Лето. Вдруг слышу со стороны соседской квартиры какие-то звуки. Вз-з-з... Бзяк! Вз-з-з... Бзяк! 2 часа ночи. Полчаса терпела, надоело, спать не могу. Мужа дома не было, побоялась идти к соседу. Психанула, взяла швабру, вышла на балкон и постучала в окно. Как сосед ошалел! 4 этаж, ночь — и стук в окно. Спрашиваю, мол, чего делаешь-то, ночь ведь. А он выдает: «Стекло для теплицы режу... Со второй смены пришел, а спать неохота» Зато мне охота, блин! На том и разошлись. © Мисс Таня / Dzen
- Взяла парня на пикник в парк. А там есть свои гуси, которые спокойно относятся к людям и даже дают себя погладить за еду. Я подумала, что было бы круто показать парню, как это происходит. В общем, я приманила гусей едой, они бегут к нам, и вот тут-то и оказалось, что гуси — его самый большой страх. А уж увидеть, как целая стая бежит прямо на него, — настоящий кошмар. © Velmabutgoth / Reddit
У нас соседи снизу перетащили из полуподвала тренажер. Теперь, когда к ним сынуля приезжает, мы слушаем Вз-з-з... Бзяк! Вз-з-з... Бзяк! по вечерам. Хорошо, что его надолго не хватает. Но потом он телик врубает, говорильню, все равно покоя нет. 35 лет, не работает, что за молодежь пошла...
- 6-летний сын зашел на кухню с лампочкой во рту. Муж от смеха уронил большую кружку с горячим кофе на ногу, а я от громкого удара и ора мужа подскочила и ударилась о полку над головой. В итоге сидели втроем в травмпункте: муж с подозрением на перелом пальцев и ожогом, я с подозрением на сотрясение и сын с лампочкой во рту. Врач еле держался, чтобы не заржать. © Подслушано / Ideer
- Разговаривали с другом о будущем, он признался, что в растерянности: не знает, чем заниматься дальше. Мне всегда было проблематично находить нужные слова для поддержки. Вижу — фонарь горит на улице. Меня это натолкнуло на мысль, я с довольной улыбкой (нужные слова найдены) начинаю свою речь: «Видишь, фонарь горит? Представь, что это — твое светлое будущее....» И во время этого — фонарь гаснет. Тишина. Друг говорит: «Ну, блин, спасибо». Так мой дебют великого оратора не состоялся. © Подслушано / Ideer
- Однажды, в очень ветреный день я переходила дорогу. Дождалась зеленого и начала переходить, параллельно отвечая на смс. Как вдруг перед глазами ничего! Чернота! Я ужасно испугалась, начала вертеться по сторонам и думать, что я ослепла. А это всего лишь черный пакет налетел мне на лицо. Черный, блин, пакет! Я как дура стояла с пакетом на голове и кружилась посередине дороги! Снежинка, блин! © Подслушано / Ideer
Как можно не почувствовать пакет на лице? Тем более, человеку в сознании, только что смотревшему в телефон. Меня в Крыму в походе по горам, напоили дынным самогоном. Очень крепкий был. Я выпила и пошла спать. Проснулась и не вижу ничего и пошевелиться не могу. Все, думаю, ослепла от самогона и паралич вдобавок. Оказалось, меня пожалели и накрыли матрасом, т.к. одеял не было. Да, на какие-то мгновения мне показалось, что я потеряла зрение, но я была не совсем трезва, а ночи в Крыму темные, особенно в горах. Нам даже в туалет не разрешали ходить по одному, только в паре - оступиться очень легко.
- Во время учебы подрабатывал в театре рабочим сцены и иногда по просьбе режиссера выходил на сцену в массовке. И вот однажды утром был детский костюмированный спектакль, что-то про пиратов, после него мне надо было в универ ко второй паре. Быстро отыграли сцену, я переоделся и побежал на остановку. Пока ехал в маршрутке, люди подозрительно пялились на меня. Захожу в универ и вижу в зеркало, что забыл смыть грим. А мне гримеры нанесли фингал под глаз и шрам на пол лица. К слову, театральный грим просто так водой не смоешь. Пришлось просить у девчонок какой-то специальный спрей. © Александр Ц. / Dzen
- У меня с мамой конфуз вышел. В нашем подъезде сосед ремонт затеял, пригласил плотников. А у мамы как раз была проблема по этой части. Короче, обращается к ним с просьбой. А они все молчат и не реагируют. Она к соседу, мол, обращаюсь и т.д. Сосед говорит, что они глухонемые. И вот на следующий день опять работают. Подходит мама к ним и пытается что-то объяснить с помощью мимики и жестов. Один рабочий подходит к ней и спрашивает: «Женщина, что вам нужно?» Тут она оторопела и в ответ выдает: «Вы что, разговариваете?» Оказалось, что сосед другую бригаду привел. © Ольга Андрющенко / Dzen
- Купил я в прошлом месяце офигенную газонокосилку, которая сильно облегчает мою работу с назойливыми травушками. На прошлой неделе мой 10-летний сын попросился помочь. Я объяснил ему весь принцип работы, понаблюдал — получалось у него хорошо. Поэтому я и оставил его с младшим братом косить траву, а сам отошел по делам в дом. Возвращаюсь спустя несколько минут, а во дворе уже скошено все, кроме травы... Кусты, цветы, деревья. И передо мной возникла дилемма: что сказать жене? Что я доверил двум малолетним пацанам газонокосилку, или что я собственноручно решил прикольнуться и покосить все то, что она сажала на участке... © Палата 6 / VK
- Я очень боюсь насекомых, прям до потери сознания. И вот вчера ко мне в комнату залетело что-то ужасное! Я начала кричать, в панике под руку попалась книга. Я давай валить со всей силой книгой по этой твари, а она то туда, то сюда. В комнату вбегает мама и кричит: «Маша, ты с ума сошла? В 2 ночи бегать с книгой за божьей коровкой?» © Палата 6 / VK
Можно было отмазаться, что это была экспериментальная газонокосилка, на автопилоте. Но увидев, что она натворила, он автопилот этот выкинул.
- Уже несколько недель готовлю свой диплом. Куча работы, постоянные нервы и недосып дали о себе знать. Ехала вчера заносить бумаги в университет. Справилась быстро, села на автобус, чтобы доехать домой и хотя бы там чуть-чуть поспать. Уснула прямо в салоне автобуса. Просыпаюсь, а вокруг лес! Смотрю на телефоне на карту, а я за 10 км от города, на какой-то остановке, где все автобусы стоят. Водитель зашел в салон, начал стекло протирать, а я ему такая: «Здрасте!» Оказалось, что он меня не увидел на заднем сиденье. Хорошо, что попался понимающий мужчина. Завез обратно в город, еще и высадил поближе к дому. Недосып к хорошему не приведет. © Палата 6 / VK
- Решил впервые в жизни приготовить блины. Прочитал всю инструкцию в интернете, вроде бы легкотня. Разлил тесто по сковороде, подождал, хочу переворачивать, но не получается. Тесто тупо развалилось, его невозможно перевернуть! Подумал, что я перепутал что-то, может, манку добавил вместо муки. Вылил остальное тесто и поставил это все в духовку. Ждал долго, но ничего не получалось, только воняло ужасно. Выбросил. На следующий день дед рассказал мне, что это была не мука и даже не манка. Оказалось, что это пакет со шпаклевкой, который дед оставил, когда чинил окно на кухне. Короче, больше я за готовку не берусь. © Палата 6 / VK
Я тоже один раз ехала в трамвае после сессии(6 зачетов, 5 экзаменов) Ехала с вокзала, взяла билет домой, где меня маленькая дочка ждала, вырубилась, и только ощущение приближающегося счастья встречи с ребёнком заставило проснуться... Почти вовремя., всего одну остановку проехала🤗
- Я все детство прожил на первом этаже и мечтал, что когда буду взрослым, буду жить высоко-высоко. Чтобы под окном не орали утром дети, а ночью всякие весельчаки. Чтобы можно было по дому ходить без страха, что тебе какая-то бабка будет в окно заглядывать, а потом во дворе всем рассказывать, что тебе аж 16, а ты в трусах с цветочками ходишь. И самое главное — чтобы можно было открыть окно, без сеток, и чтобы в дом не залетали эти гадские комары, мухи и прочие мерзкие насекомые. Недавно я, наконец, купил свою квартиру. На 22 этаже! В первый же день я зашел, открыл окна настежь, отошел в туалет, а когда вернулся — у меня по комнате уже летало два голубя. И я час гонял этих пернатых негодяев по квартире. Были загажены новый диван, паркет и мои мечты. © Палата 6 / VK
- Встречаемся с любимой девушкой уже длительное время, недавно решился на большой шаг — сделать ей предложение. Продумал у себя в голове каждую мелочь. Все должно было быть презентабельно, мило и романтично. Крыша, вечер, столики с едой, свечи, цветы. Я делаю предложение, а потом из ниоткуда выпрыгивают наши друзья и близкие. Все организовал, арендовал крышу, красиво обставил всем необходимым, написал всем людям, но так перенервничал, что забыл позвать саму девушку! Осознал это только тогда, когда оставалось полчаса до всего праздника. Звоню ей, а она говорит, что устала и никуда не хочет идти. © Палата 6 / VK
- Это было в моду женской одежды с мощными подплечниками. Иду как-то летом, вся такая невозможно красивая, в модном платье. Слышу сзади быстрые шаги, догоняет какой-то парень, очень симпатичный. Я подтянулась, грудь вперед, попа назад, улыбка. «Девушка, — обращается он ко мне. — Вы что-то потеряли!» И протягивает мне поролоновую подушечку телесного цвета объемом с бюст третьего размера. Это у меня отпоролся и выпал один из подплечников. Не нашла ничего лучше, чем покраснеть с головы до пят и пролепетать: «Это не то, что вы подумали.» © Солнце на спицах / Dzen
Комментарии
Опубликуйте уже мой комментарий, нет же там ни одного слова запрещенного🤦♀️
Мы при организации свадебного банкета забыли добавить в список приглашенных самих себя🤣 во время вспомнили, а то сидели бы без еды
У меня с начальницей была неловкая история, когда она отчитывала меня в своем кабинете за опоздание, а я так разнервничалась, что закурила... прямо в ее кабинете :) Правда она меня простила, вошла в мое положение - это была моя самая первая начальница и самая первая работа :)