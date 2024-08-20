16 неловких историй из жизни, которые нарочно не придумаешь

Как можно не почувствовать пакет на лице? Тем более, человеку в сознании, только что смотревшему в телефон. Меня в Крыму в походе по горам, напоили дынным самогоном. Очень крепкий был. Я выпила и пошла спать. Проснулась и не вижу ничего и пошевелиться не могу. Все, думаю, ослепла от самогона и паралич вдобавок. Оказалось, меня пожалели и накрыли матрасом, т.к. одеял не было. Да, на какие-то мгновения мне показалось, что я потеряла зрение, но я была не совсем трезва, а ночи в Крыму темные, особенно в горах. Нам даже в туалет не разрешали ходить по одному, только в паре - оступиться очень легко.