16 счастливчиков, которые нежданно-негаданно нашли сокровище

Люди из этой подборки родились под счастливой звездой: посмотрите, какие классные штуки сами прыгнули им в руки.

А в бонусе — доказательство того, что нельзя просто так взять и продать сервиз в интернете: обязательно будут приключения.

«Это блюдо просто лежало у нас дома в буфете. И только много лет спустя я узнала, что оно досталось от прадеда. Блюду больше 100 лет и оно с позолотой»

«Моя находка в доме бабушки. Кто знает, что это?»



Вероятно, это японская выемчатая эмаль 1920-х, стоит около $ 500. © Red_D_Rabbit / Reddit

«Разбирая вещи моей бабушки перед распродажей, я нашел книги 1800-х годов, в том числе полное собрание сочинений Шекспира! Очень доволен»

«Обнаружил в подвале своего дома золотую жилу. Там около 100 предметов в отличном состоянии, им точно больше 60 лет! Есть даже 2 блюда со штампом 1700 года»

«Мы купили старый дом и нашли такую штуку. Кто знает, что это? Интернет выдает с десяток разных вариантов»

Да это же ванна для купания младенцев. © MissHibernia / Reddit

Моя мама в такой огурцы для засолки мыла. И замачивала одежду для стирки. © mamaswa / Reddit

«Витражи в теперь уже моем доме 1924 года — их установили, когда дом построили. Отмечаем 100-летие!»

Тетя купила дом во Флориде, а там тарелка с запиской. Отец экс-владелицы работал в космической отрасли. Он сделал тарелку из металла модуля корабля «Аполлон»

«Разбираю мамин дом. Нашел куколку 1920-х годов, она осталась от бабушки. Ее семья часто переезжала, но любимую игрушку она всегда брала с собой»

«Нашел у бабули вазу. Выяснилось, что она может стоить порядка $ 100»

«Нашла в бабушкином доме. Это фигня или можно попробовать продать?»

Это же кошелек для монет, такие были в моде в 1920-х. © Ok_Part6564 / Reddit

Я их коллекционирую, рыночная цена $ 20-40. © Crafty_Lady1961 / Reddit

«Этот старинный патефон принадлежал моему богатому прапрадеду. Может, таких всего 2 экземпляра в мире»

«Я узнал о еще существовании неделю назад, а до этого он 30 лет пылился в гараже у бабушки».

«Нашел у бабули. Кто-нибудь может сказать, какова ее ценность?»

Это знаменитый фарфор Delft Blue, производство Голландии. Он признан во всем мире и очень дорогой (В интернете продается более, чем за $ 250 — прим. ADME). © Rednetboy / Reddit

«Приобрели дом 1860-х годов и нашли там светильник. Хотим дать ему вторую жизнь, электрик сказал, что это можно устроить»

«Выносила хлам из старого дома и нашла лампу. Кажется, она 1890-х годов»

Вы вполне можете продать ее за $ 100. © Rednetboy / Reddit

«Обнаружила этот камин в доме 1902 года постройки. Как думаете, удастся ли продать?»

Раньше я был посредником на рынке антиквариата. Думаю, вы можете выручить за него $ 1,5 тыс. © MareShoop63 / Reddit

«Я унаследовал дом, который оказался буквально битком набит антиквариатом»

Бонус

Решила я избавиться от сервиза бабушкиного. Всего 4 чашки (не люблю пить из маленьких) и покоцанный чайник. Просто выкинуть хотела, но потом выставила за символическую сумму. Через день вспомнила про свое объявление — батюшки, 50 сообщений! Люди пишут: «Срочно подъедем!» Полезла искать инфу. Смотрю, а одна чашка стоит $ 100 у коллекционеров. Потом, правда, оказалось, что это была не совсем такая чашка. Короче, приехала ко мне тетя-коллекционер. Забрала все за $ 300 и рассказала, как она хранит сервизы у себя в витрине. Охотится за редкими в интернете, там у них целое сообщество таких фанатов посуды. © EnergyStyle / Pikabu