Бракосочетание - это праздник для жениха и невесты, они имеют право провести церемонию, как хотят. А так прогунутся под маму жениха в этом, потом она будет рассчитывать, что и всё прочее по-её делать будут.
15 человек, которым жизнь подкинула неожиданный поворот без предупреждения
Нестандартные ситуации могут случиться где угодно — в кондитерской, в офисе, посреди свадебной церемонии и даже на собственном балконе. Перед вами — рассказы тех, кто не по своей воле словно оказался в сериале с незнакомым сюжетом.
- Я — художник. Пишу на заказ. Звонит мне вчера молодой человек и сходу: «Мне нужен портрет девушки карандашом, только срочно!» Я отвечаю ему, что нужно 2-3 дня, не меньше, и все будет готово. Молчал он в ответ около минуты, а потом выдал: «Не, это долго, я сегодня хотел расстаться девушкой и вручить ей такой подарок на прощание. А если ждать еще 2-3 дня, то я снова влюблюсь в нее и передумаю расставаться! Все, до свидания!» Я ничего не поняла. © Рабочие истории / VK
- С парнем мы вместе 2 года, все отлично. Хотим свадьбу. Я попросила расписаться без свидетелей — просто день для нас, так как я очень стесняюсь и не хочу делить свои переживания с кем-то еще. Его мать, узнав об этом, сильно обиделась. Мы предложили ей выход: церемония с родителями на следующий день после нашей свадьбы. Она в ответ зарыдала и сказала, что мы ее не уважаем. Муж любит свою мать и не хочет расписываться без нее. Пошли к психологу, та заявила, что я не уважаю традиционные ценности, и муж прав. © Подслушано / Ideer
- Праздновали мои 10 лет стажа на предприятии. Помимо всего прочего, подарили шикарный торт, едим его второй день. Что умилило: начальница рассказала, как она его забирала. Приходит она в кондитерскую, а кондитер и говорит:
— Ваш заказ готов, но, может, еще сверху его украсить — божьими коровками или машинками шоколадными?
— Зачем?
— На торте же написано: «Константин — 10 лет...» © Убойные Истории / VK
- Увидела объявление: «Услуги глажки. Анна». А у меня как раз куча неглаженого лежит! Звоню ей и бодро так: «Анна, а сможете мне белье погладить? Там работы на час». На том конце молчание, а потом девушка как давай орать! И тут до меня дошло, что позвонила я одной знакомой, тоже Анне. В свое время ее парень ушел от нее ко мне. Представляю, как она офигела.
- Выхожу я сегодня утром на балкон и вдруг вижу, как с верхнего этажа летит человек, раскинув руки и ноги! Впрочем, он не летел, а, скорее, парил. Оказалось, это был рабочий комбинезон, который сосед сверху решил встряхнуть прямо с балкона. © Убойные Истории / VK
- Бывший доставал во всех соцсетях, ну я его и забанила. Он вроде замолчал, а потом прислал ко мне домой курьера. С цветами, конфетами и флешкой. Хотела все выбросить, но победило любопытство. Открываю флешку, а там — текстовый документ на 40 страниц и несколько видео с ним на час суммарно. Какой настырный человек попался, это просто кошмар. © Палата ** / VK
Про белье серьёзно? Только увидела объявление и сразу записала номер как "Анна, у которой я увела парня"?
- На прошлой работе атмосфера адская была. Ели все и всех поедом. Я еще удивлялась: почему только меня скандалы минуют? Однажды уже бывшие мои коллеги сказали, что я чуть ли не любимицей всеобщей была. А все благодаря моей дурацкой привычке ко всем обращаться «радость моя». Вроде все такие нехорошие люди... А быть радостью каждый хочет. © Подслушано / Ideer
- Во время свадебных клятв невеста прочитала жениху отрывок из своего личного дневника о том, что она терпеть этого жениха не может. Они все же поженились, но через несколько лет развелись. Правда, за это время она родила 2 детей в попытке наладить отношения. Гениальная пара, ничего не скажешь. © BigginTall567 / Reddit
- Мне позвонила женщина, которую я поначалу приняла за кандидата на вакансию, на которую недавно проводила собеседование. Пока я пролистывала резюме, она начала меня отчитывать. Вскоре я поняла, что это вовсе не кандидат, а его мать. Самому кандидату лет 25, а его мама ругает меня за то, что я не приняла его на работу. Похоже, для своей мамы ты всегда остаешься ее «маленьким мальчиком». © cheap_dates / Reddit
Тут всегда можно сказать, что мальчика не взяли, потому что нет оборудованного места для кормления грудью, вам, мадам, будет не удобно
- Я решил не указывать своего нынешнего коллегу и друга в качестве рекомендателя при подаче резюме на новую работу — не хотел, чтобы кто-то узнал о моих планах уволиться. В итоге собеседование со мной проводил его отец. © MonParapluie / Reddit
- Мы с друзьями гуляли на местной ярмарке и наткнулись на вывеску: «Самая маленькая лошадь в мире». Я умолял их зайти посмотреть, но они не хотели, чтобы меня обманули, и проходили мимо аттракциона трижды. Наконец, сдались, и я с восторгом зашел внутрь. Внутри оказалось нечто вроде стойла, и посреди него находилась... черепаха. Я вышел к друзьям и искренне сказал: «Я что-то не понял. Там черепаха». Мы долго не могли понять, в чем дело, пока не выяснилось, что я просто зашел не в тот павильон. С тех пор мои друзья регулярно вспоминают этот случай и каждый раз смеются надо мной. © MotherOfLions / Reddit
- Муж в отъезде, сын и говорит: «Я по папе соскучился, позвоню ему». Минут через 5 спрашиваю: «Ну что, позвонил?» Тот: да, мол, там тетя ответила, что папа занят. У меня аж в глазах потемнело, переспрашиваю: «Вот так прямо и сказала?» Сын: «Ну да, она сказала, что абонент сейчас занят». © Карамель / VK
- Помню, у меня были планы на лето, но заболел кот. Ему нужно было сделать не одну операцию, а лечение в ветеринарных клиниках у нас стоит не дешевле, чем в человеческих. И вот один знакомый говорит мне: «Я заплачу за лечение кота, не переживай. Только пошли уже со мной на свидание». © Палата № 6 / VK
- Купил 9 сырков в магазине и еды по мелочи. Получилось раз в 5 дороже, чем я думал. Посмотрел в чек, а там аж 99 сырков. Говорю о возврате, а мне в ответ: «Может, мы вам еще 90 сырков дадим?» © TapakaHCnylllkom / Pikabu
- Мой парень сделал мне предложение, я ответила «да». Так он с друзьями 3 дня отмечал это событие. Но не так, как можно было бы подумать. Они закупили оптом 3 ящика цветов и одаривали всех встречных женщин. Когда я у него спросила, в чем прикол, он ответил: «Пока я холостяк, нужно успеть осчастливить всех, кого успею. А после свадьбы я весь твой». © Карамель / VK
Предложения руки и сердца тоже порой идут совсем не по плану. То кольцо в нору суслика упадет, то будущий муж подарит в торжественный момент набор для маникюра:
Комментарии
Я бы у парня из последней истории поинтересовалась, только ли букетами он решил осчастливить всех подряд. И никто ли не осчастливил букетом его, извините за каламбур.
99 сырков в 5 раз дороже, чем девять? Кто-то явно с математикой не дружит!