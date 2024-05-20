15+ реальных предложений руки и сердца, в которых эмоций и интриги больше, чем в ромкоме

Кто-то с предложением руки и сердца не заморачивается и просто зовет вторую половинку в ЗАГС, а кто-то месяцами продумывает детали. Мы собрали истории о людях, чьи помолвки язык не повернется назвать банальными.

"Вчера парень сделал мне предложение. И подарил вот такое кольцо с фениксом для "комплекта" с кольцом с драконом, которое у меня уже было"

Сейчас объясню. Обычно это символизирует союз. Дракон — мужчина, а птица-феникс — женщина. Феникс еще был символом китайского императора. Иными словами, ты — его императрица. © a013me / Reddit

«Мой жених подготовился и притащил с собой упаковку накладных ногтей. На случай, если бы мой маникюр был не первой свежести»

«Я часто ломаю ногти на работе, так что он был во всеоружии».

«Сообщила парню о беременности и тут же получила предложение руки и сердца»

«Дело было так. Я подготовила красивую коробочку и положила туда положительный тест на беременность. Он открывает, радуется жутко, потом вдруг заявляет: „Кажется, придется немного менять планы“. И бежит к тумбочке, достает оттуда обручальное кольцо. Оказалось, он планировал сделать это через месяц в отпуске и даже договорился с каким-то уличным музыкантом, чтобы он сыграл нашу песню».

Иногда вовремя — не значит идеально

На тот момент встречались 3 года. Давненько обсуждали свадьбу, но предложения руки и сердца так и не поступало. Прошел Новый год, День Святого Валентина, а кольца все нет. В итоге я попала в больницу, у меня диагностировали редкое неврологическое заболевания. Парень носился со мной, убирал, спал рядом на крошечной больничной койке. Дома я продолжила восстанавливаться. Однажды проснулась и как-то почувствовала, что сегодня тот самый день. И правда: мы отправились гулять, и он сделал мне предложение. Хотя это и не было неожиданностью, я ни о чем не жалею. © Mountain-Piglet-1189 / Reddit

«Я всегда хотела, чтобы в моей семье появилось украшение, которое передается из поколения в поколение»

«И вот мне сделали предложение с таким кольцом. Это для меня очень важно, потому что бабушки у меня не было, а брат украл мамины украшения, и мне ничего не досталось».

"Мы с женихом изучаем атмосферу солнца. Он сделал предложение во время полного солнечного затмения. Когда солнце выглянуло, я смогла разглядеть звездчатый сапфир"

«Сделал своей девушке предложение. Мы оба химики, поэтому кольцо представляет собой двойную спираль с шестиугольным камнем. Материал — платина»

Иногда вместе с кольцом получаешь проблемы впридачу

Мне бывший муж делал предложение. С кольцом, все дела. Поженились, а оно линять начало. Я спрашиваю, мол, что за дела. А он мне выдал: «Ну ты же не думала, что кольцо золотое? Я просто купил в киоске бижутерию». Мои родители купили нам на свадьбу золотые кольца и... выдали меня за него. Хотя ума у них должно было быть больше, чем у наивной меня. © Ol.Ka. Olesja / ADME

«Внезапно моя девушка встала на одно колено и предложила пожениться. Я согласился»

© mthornstrom / Reddit Екатерина П 1 час назад Походу она не жениться на себе предложила, а усыновила себе мужика... Мужчина должен быть мужчиной. Он должен принимать решения и нести ответственность за семью... А если он и предложение не в состоянии сделать, то связываться с ним вообще - так себе идея... - - Ответить

«Я первый раз отправилась в поход, где нужно лазать по льду. Было жутко тяжело, но парень решил меня порадовать»

Простота — залог успеха

Муж делал мне предложение раз пять. Шутя и всерьез. Я отнекивалась, отшучивалась. Говорила: «Потом», а про себя думала, что никогда. Мы просто очень разные и в культурном, и в социальном плане. Как-то раз, спрыгнув с турника и отдышавшись, он мимоходом спросил: «Может, все-таки поженимся?» И я ответила: «Давай». Без колец, колена, цветов. 20 лет в этом году, четверо детей. © Севелина Савинова / ADME

«Мой парень сделал кольцо на заказ. И все для того, чтобы острые уголки не рвали перчатки»

Когда уже не до шуток

Жили без штампа в паспорте 14 лет, двое детей. И друзья у нас такие же были: тоже давно вместе и не расписываются. На всех застольях подначивали друг друга, мол, когда в ЗАГС пойдем. Ответ стандартный: «После вас». Однажды на дне рождения опять шутим, а они берут и свидетельство о браке достают. Муж в ту же секунду заявил, что завтра повезет меня расписываться. Мы посмеялись, а утром он меня разбудил, мол, поехали, чтоб на работу не опоздать. Я думала, что он пошутил вечером. Так и поженились, спустя 14 лет совместной жизни. © Анжик / ADME

«Продал свои винтажные часы Rolex, чтобы купить ей обручальное кольцо»

«Мне 62 года. Три года назад познакомилась в приложении с мужчиной, и вот он сделал мне предложение. Так что никогда не поздно»

«Я хотела, чтобы у парня тоже было обручальное кольцо. Знала, что он собирается сделать мне предложение на днях, поэтому таскала с собой его кольцо повсюду»

Когда сынок все никак не женится

Ко мне домой курьер принес красивый букет цветов. Внутри была коробочка и записка. В коробочке кольцо — простое, но золотое. А в записке мама моего молодого человека написала, что она меня очень любит и хочет, чтобы мы скорее поженились с ее сыном. Отношения у нас с ней действительно хорошие, но мы не подружки. Сын давно живет отдельно (не со мной), ему 32 года. Мужчина очень самостоятельный, на свою маму реагирует иногда резко, но любит. Не знаю, стоит ли ему говорить о таких выходках матери. © Подслушано / Ideer