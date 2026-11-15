20+ случаев на кухне, когда вместо идеального ужина получилась отличная байка
Представьте вечеринку, куда нужно принести еду с собой, только вход с идеальными блюдами строго закрыт. Пускают только тех, кто принес свой главный кулинарный провал! Тот самый, из-за которого на кухне сначала воцарилась тишина, а теперь это наперебой рассказывается и гордо демонстрируется на каждом чаепитии. В каждом из нас дремлет шеф-повар, просто в ком-то чуть крепче. Собрали для вас шикарные истории людей, у которых на плите все пошло вообще не по плану, но вышло все равно интересно.
«Приходите на угощение, чайник уже стоит»
- Как будто этот пирог следил за тем, как хоббиты несут в Мордор кольцо.
Скоростная готовка
- Решила отпраздновать свой день рождения в кругу самых близких людей. В один день с семьей, в другой день с подругами. Позвала своих девочек к себе, а сама решила приготовить еду собственноручно, чтобы особо не тратиться на доставку и готовенькое. Проснулась рано утром, закупила продукты, до самого вечера стояла у плиты и готовила. Это было сложно, да и получилось не так много блюд, как я хотела. Вдруг мне звонит бабушка и просит открыть ей. Я открываю дверь, а она стоит с огромными пакетами! Говорю бабушке, мол, не нужно было, я же сама готовила, на что она ответила: «Ой, та ладно тебе. Вот эти два пакета еды я за два часика сделала, чтобы тебе легче было!» Бабушка за два часа приготовила больше и вкуснее, чем я за почти целый день!
Эта картофельная бабка решила сбежать из горшочка
- Надо помнить волшебную фразу «Горшочек, не вари!»
Котлеты превращаются...
- Вчера я решила, что я уже достаточно взрослая, чтобы в свои 19 лет приготовить котлеты. Сама сделала фарш, думала, порадую парня домашней едой, когда он вернется с работы. Но вот мои котлеты почему-то не захотели держать свою форму и прямо на сковороде вновь распались на фарш. Я немного расстроилась, а потом просто добавила в это месиво томатную пасту и базилик и сварила спагетти. Перемешала все вместе и вышла паста-болоньезе, которую мой парень постоянно заказывает в ресторане. И пусть котлет у меня не вышло, но мой любимый сказал, что у меня получилась самая вкусная паста болоньезе в его жизни!
Т.е. достаточно взрослая, чтобы жить с парнем, но недостаточно взрослая, чтобы приготовить котлеты 👍
«Меня больше не пригласят на вечеринку с угощениями, которые приносят все желающие»
- Таким это блюдо я еще не видела.
Сгущенка — не предел
- Решила как-то моя сестра приготовить торт со сгущенкой. Я обожаю торт со сгущенкой, поэтому с нетерпением ждала сей шедевр. Когда он наконец-то был готов, я отрезала себе кусочек, положила себе в рот и чуть не обалдела! Нет, не от обалденного вкуса, а от того, что он был настолько сладкий. Оказалось, сестра умудрилась добавить к сгущенке еще и сахар.
Домашние пельмени — это, конечно, вкусно. Если они получились
Добавим красок
- Захотелось мне приготовить детям что-то необычное на ужин. Решила сделать розовые вареники. Купила чернику, сделала тесто, слепила вареники, покрасив тесто с помощью черничного сока. Получились, правда, не розовые, а яркие лиловые вареники, но детям понравилось! Младшая вообще попросила научить ее готовить такие же. Как по мне, то это самый лучший комплимент из всех возможных!
Ладно лиловые, а могли и серо-зеленые получиться, черника коварная)
«Я принесу утку с рисом»
Рубрика «эксперименты»
- Мой муж не очень любит ходить в магазин. Обычно, когда я прошу его что-то купить, он собирает продукты очень быстро и бежит на кассу. На этот раз произошла такая ситуация. Я хотела приготовить картошку в горшочках и попросила мужа зайти в магазин и купить все необходимое, и он действительно купил все, кроме главного ингредиента — картофеля. На улице шел сильный дождь, и идти в магазин совсем не хотелось, поэтому мы решили экспериментировать. У нас получилось замечательное блюдо — макароны в горшочке, звучит странно, но на самом деле получилось вкусно.
Я считаю, что если персонаж узнаваем, то торт получился
Яичница с любовью
- Однажды мой сын решил сделать подарок мне на день рождения. Он самостоятельно приготовил завтрак и торжественно мне его принес. В меню были яичница, жареная колбаска и тосты. Я была очень тронута этим жестом, но когда попробовала, то почувствовала, что что-то не так. Оказалось, что мой сын случайно добавил в яичницу сахар. Несмотря на это, я все равно похвалила его за старания и съела свою сладкую колбасу с яичницей. Было не так плохо, как многие могли бы подумать.
У нас на работе хороший дядька в творог со сметаной и фруктами по ошибке добавил соль вместо сахара, и вкусняшка ушла в мусорку. Это стало поводом для шуток
«Роллы не заказывайте, я свои принесу»
Подвела сковорода
- Меня на днях подвела любимая сковородка прямо на глазах у придирчивой свекрови. Она приехала к нам с мужем в гости, я решила приготовить ей на ужин драники. Все шло замечательно, я была как будто волшебницей, которая идеально почистила картошку, идеально сформировала драники... Но только я беру сковороду за ручку, так сразу же ручка ломается и отпадает. Я в растерянности, а свекровь ехидно улыбается.
«Моя дочь что-то испекла, пожалуй, захвачу с собой»
- Это я в понедельник проснулась на первую смену.
Бескрайний борщ
- Я, девушка, 26 лет, просто решила «чисто на один раз» сварить борща. Взяла кастрюлю, ну не маленькую, но и не ведро, подумала, что все будет под контролем. Ага, конечно. В процессе поняла, что овощи явно не влезают. Перелила в другую кастрюлю — тоже маловато. В итоге достала самую большую и теперь у меня 8 литров борща на три человека. Теперь полхолодильника — борщ. В морозилке — борщ. Даже соседку угостила баночкой борща.
«С меня шоколадные вафли из кабачка»
Урок усвоен
- Недавно я решил попробовать свои силы в готовке. Раньше кулинария меня особо не привлекала, но тут что-то щелкнуло, и я решил приготовить ужин для всей семьи. Взялся за рецепт лазаньи — думал, что с таким популярным блюдом точно справлюсь. Подготовил все ингредиенты, сосредоточенно следил за рецептом. Когда дошло до того, чтобы собирать слои, начал с соуса и тут все пошло не так. Соус получился слишком жидким, и листы пасты начали просто плавать в нем. Я пытался спасти ситуацию, добавив еще сыра, но это только ухудшило дело — все стало липким и неаппетитным. В итоге, вместо вкусного ужина я получил нечто, что никто в семье есть не захотел. Но, несмотря на провал, я не расстроился — это был урок, что кулинария требует терпения и опыта. В следующий раз обязательно получится лучше.
Еще один десерт, и нет, это не коврик
Просчитался, но где?
- На днях впервые в своей жизни приготовил компот. Вроде бы получилось невероятно вкусно, отлично для первого раза. Почему вроде бы? Потому что я его так и не попробовал. Решил, что нужно компот процедить, ведь фрукты все равно никто не будет есть. Поместил дуршлаг прямо в раковину и вылил туда компот. Затем долго стоял, глядя в дуршлаг, и размышлял. Фрукты, кстати, были неплохи.
«Тут пирожки есть с картошкой, и есть с капустой. Вам с чем?»
Когда книга рецептов — не лучший подарок
- Подружка подарила книгу рецептов. Не, ну подарок офигенный, не спорю. Но я ничего толком из предложенного приготовить не могу. Решила глянуть горячие блюда, все легко и просто, но для рецептов нужны особые продукты. Думаю, ну ладно, возьму что-то попроще, смузи. Там предлагают раздобыть свежие тропические фрукты. А в одном из рецептов прочитала: «Возьмите в холодильнике свежие листы фиолетового базилика». Конечно! У меня весь холодильник в рассаде!
Ну, если в холодильнике лежит половинка луковицы, кусок засохшей колбасы и плавленный сырок "Дружба", это явно не проблема кулинарной книги.)) Кстати, кулинарные книги обычно таким людям и дарят, авось научатся))
Когда хочется прийти не с пустыми руками, а тут и рыбка есть
Готовить дома прекрасно и тем, что администратору на тебя никто не нажалуется, зато простор для экспериментов самый широкий. Ведь если пересоленная яичница или сбежавший борщ смогли собрать за столом всю семью и подарить повод для общего хохота, значит, этот кулинарный вечер точно удался на все сто.
Но и вершины кулинарного мастерства мы тоже любим рассматривать:
Комментарии
Лет 25 назад позвали друзей на блины - я почему-то думал, что блины это легко и просто, а моя молодая жена вообще говорила, что она эти блины делала неоднократно.
В общем с блинами все не получилось, а обратный отсчёт уже пошел... В общем я оперативно запек говяжью вырезку в духовке - получилось офигенно, не в последнюю очередь из-за качества мяса (это было в стране, где даже не подозревают о том, что мясо можно замораживать и продают его исключительно свежим). Но друзья потом долго стебались над моими "блинами"