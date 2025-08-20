Торты, которые сделали с такой любовью, что их не то что есть — резать жалко

Есть десерты, а есть — произведения искусства. И резать их рука не поднимается. Каждый торт в этой подборке — настоящий шедевр, где каждая деталь — от невесомых сахарных пузырей до филигранных фигурок из мастики — создана, чтобы вызвать восторг. Мы вас предупредили: дальше будет очень красиво.

«На день рождения парня я сделала торт с ящерицей»

«Сделала вот такие воздушные пузырьки»

Мне понадобилось 25 секунд, чтобы понять, что это торт, а не последняя фреска Бэнкси. Просто невероятно круто! © random***x2 / Reddit

«Жена приготовила мне сюрприз, и я был потрясен»

«Моей лучшей подруге стукнуло 50 лет. Решила ее удивить этим тортом»

Я бы рыдала от счастья, если бы мне такой подарили. © WhatWasThatAbout / Reddit

«Этот торт обманул уже много людей. Для меня это гордость»

Ох, видели бы вы глаза моего мужа, когда он понял, что это торт. © TheSaavySkeever / Reddit

«Сделала торт-Лабубу»

Похоже, твоему лабубу сделали лабуботомию. © xylodactyl / Reddit

«Мой младший сын — большой фанат Венома. Я целый месяц мастерила этот торт из мастики»

«Мышиный тортик для моей дочери»

«Моя трехлетняя племянница обожает динозавров, поэтому я сделала ей такой шоколадный торт»

«Для этого торта в стиле Minecraft на 10-летие дочери я впервые сама сделала желе»

«Я испекла кексы и эту ладью викингов, чтобы разыграть ее на мероприятии моих друзей»

«Торт в деревенском стиле с трактором в комплекте»

«У моей пятилетней внучки были особые указания. Мне нужно было испечь фиолетово-черный торт с Венсдей и с Вещью, но не слишком страшный»

«Торт-пенек я испекла на день рождения моего сына»

«Этот торт я сделала как куклу — ее лианы и рот двигаются»

«Этот миленький крысиный торт я сделала для своей любимой клиентки»

«Мой сын обожает суши, поэтому я сделала ему суши-торт»

«Это мимик из игры „Подземелья и Драконы“, я подарила его своему Мастеру»

Мимик — это монстр, способный принимать форму любого предмета. Этот монстр замаскировался под праздничный торт. © ahayek0715 / Reddit