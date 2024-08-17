20+ тортов, от которых слюнки потекут даже у тех, кто только что от бабули вышел

Сложно найти человека, который равнодушно относиться к тортикам. Особенно, если он свежий и домашний. Вот несколько кондитеров, как любителей так и профессионалов, чьи торты хочется тут же съесть и плевать на то, сколько там сахара.

«Я не профессониал, но испекла дочке на день рождения торт»

«Часами ваяла торт для мелкого любителя динозавров. И знаете что? Он не доволен, что это стегозавр, а не трицератопс»

«Дочь пошла учится на кондитера. Ей всего 17, а она вон что вытворила»

Такой вот торт пользователь сети сделал для своего друга. Эх, всем бы таких остроумных товарищей

«У дочки завтра день рождения — стукнет 9 лет. Она фанатка Гарри Поттера, поэтому и торт такой»

«Потратила ку-у-у-учу времени на эти капкейки. Муж посмотрел и такой: „Ну нормально“. Что, простите?»

Что? Я бы на вашем месте бросила мужа. Но не пирожные. © turningtogold / Reddit

А как вам такой дом из половинки торта с цветами?

«Очередной шедевр моей жены. Все части осьминога съедобны, а еще в нем нет ни капельки глютена»

«Подруга хотела что-то из вселенной Шрека. А мне в голову пришла идея о замке из затерянного королевства. С разросшейся зеленью и болотами. Ну и вот результат»

«Торт Прага. С посланием»

«Именинный торт, который подарила мне мамуля. Мне 35, кстати»

«С днем рождения, Энтони».

Как теперь верить своим глазам? Это букет из капкейков, а не живые цветы

«У меня три дочки: думала, буду печь тортики с принцессами и единорогами. Ага, вот вам огуречный торт! Это моя 5-летка попросила. Внутри клубника и ванильный крем»

«Вот горжусь собой! Торт сделан специально к папиному 80-летию. Тут даже удочка съедобная — она сделана из шоколада»

«Испекла капкейки на открытие магазинчика ужасов. Довольна тем, что получилось в итоге»

«А мне 35 исполнилось. По этому поводу было принято решение испечь себе милый торт в форме котеньки»

«Это обычный белый хлеб, просто покрашен в цвета арбуза. А „семечки“ — это шоколадные чипсы»

Девушка приготовила торт для мужа-палеонтолога. Посередине трилобит, если вы не догадались

«Спросила дочку-подростка: „Что написать на торте?“ А вот что »

«Пиши, что хочешь. Мне все равно!»

«Я художник и для украшения торта взял мастихин (специальная лопаточка для масляных красок — прим. ADME) и написал лимоны масляным кремом»

«Принц-лягушка! Бывали у меня тортики и получше, но этот все же очень милый»