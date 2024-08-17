То есть редакторы уже настолько обленились, что "профессониал" это нормально, да?
20+ тортов, от которых слюнки потекут даже у тех, кто только что от бабули вышел
Кухня
2 часа назад
Сложно найти человека, который равнодушно относиться к тортикам. Особенно, если он свежий и домашний. Вот несколько кондитеров, как любителей так и профессионалов, чьи торты хочется тут же съесть и плевать на то, сколько там сахара.
«Я не профессониал, но испекла дочке на день рождения торт»
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«Часами ваяла торт для мелкого любителя динозавров. И знаете что? Он не доволен, что это стегозавр, а не трицератопс»
«Дочь пошла учится на кондитера. Ей всего 17, а она вон что вытворила»
Такой вот торт пользователь сети сделал для своего друга. Эх, всем бы таких остроумных товарищей
«У дочки завтра день рождения — стукнет 9 лет. Она фанатка Гарри Поттера, поэтому и торт такой»
«Потратила ку-у-у-учу времени на эти капкейки. Муж посмотрел и такой: „Ну нормально“. Что, простите?»
- Что? Я бы на вашем месте бросила мужа. Но не пирожные. © turningtogold / Reddit
А как вам такой дом из половинки торта с цветами?
«Очередной шедевр моей жены. Все части осьминога съедобны, а еще в нем нет ни капельки глютена»
«Подруга хотела что-то из вселенной Шрека. А мне в голову пришла идея о замке из затерянного королевства. С разросшейся зеленью и болотами. Ну и вот результат»
Из-за ракурса не сразу поняла, что цветочная гирлянда не с торта тянется))
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«Торт Прага. С посланием»
«Именинный торт, который подарила мне мамуля. Мне 35, кстати»
«С днем рождения, Энтони».
Как теперь верить своим глазам? Это букет из капкейков, а не живые цветы
«У меня три дочки: думала, буду печь тортики с принцессами и единорогами. Ага, вот вам огуречный торт! Это моя 5-летка попросила. Внутри клубника и ванильный крем»
«Вот горжусь собой! Торт сделан специально к папиному 80-летию. Тут даже удочка съедобная — она сделана из шоколада»
«Испекла капкейки на открытие магазинчика ужасов. Довольна тем, что получилось в итоге»
«А мне 35 исполнилось. По этому поводу было принято решение испечь себе милый торт в форме котеньки»
«Это обычный белый хлеб, просто покрашен в цвета арбуза. А „семечки“ — это шоколадные чипсы»
Девушка приготовила торт для мужа-палеонтолога. Посередине трилобит, если вы не догадались
«Спросила дочку-подростка: „Что написать на торте?“ А вот что »
«Пиши, что хочешь. Мне все равно!»
«Я художник и для украшения торта взял мастихин (специальная лопаточка для масляных красок — прим. ADME) и написал лимоны масляным кремом»
«Принц-лягушка! Бывали у меня тортики и получше, но этот все же очень милый»
«Работала над ним пять часов, поставила в холодильник. Открываю, а там это»
А вот еще несколько классных статей о кулинарных шедеврах:
Фото на превью ashw82 / Reddit
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