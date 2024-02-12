20 фамильных украшений, за которыми стоит такая история, что аж дыхание перехватывает

Фамильные драгоценности обладают не только особым шармом, но и несут в себе богатую семейную историю, насчитывающую десятилетия. Кроме того, часто старинные украшения выделяются неповторимым дизайном, который встретить сегодня практически невозможно.

«Это кольцо с огромным колумбийским изумрудом бабушке моей свекрови подарил муж. Ох, как сильно он ее любил!»

«Получила в наследство от любимой тети. Когда-то ей сделали этот браслет на заказ из украшений моей бабушки»

«Обручальное кольцо жены, принадлежавшее моей прапрабабушке из Франции»

«Антикварное кольцо Tiffany & Co с цитрином досталось в наследство от бабушки»

«Еще одно потрясающее украшение моей прапрабабушки»

«Мой прапрадедушка заказал это колье для своей жены после археологической экспедиции в Египет. Так его вдохновило то, что он там увидел».

«Это кольцо подарил мне дедушка. Раньше оно принадлежало его маме»

«Это кольцо принадлежало прабабушке моего мужа. Подарок прадедушки, он был из королевской семьи»

«И да — у меня волосатые пальцы, так уж вышло. И муж, кстати, от этого в восторге».

«Совсем недавно я обручилась! Это кольцо принадлежало прабабушке моего избранника. Ювелир подтвердил, что это настоящие золото и бриллиант»

«Эти кольца достались мне по наследству. Хотелось бы думать, что это настоящие рубины»

Если бы большой камень был настоящим рубином — ты бы разбогатела. Но, я думаю, что это все же просто стекло. А вот маленький камень вполне может быть настоящим.

© mnth241 / Reddit



«У меня есть 6 двоюродных братьев. Всем нам моя мама подарила подобные кольца с изумрудами. Они достались нам от наших бабушек и дедушек»

«Это ожерелье принадлежало моей прапрабабушке. Моя мама всегда говорила, что это настоящий рубин в золотой оправе»

«Унаследовала это невероятное кольцо от моей дальней родственницы. Даже не представляю, сколько ему лет»

«В наследство от бабушки я получила кольцо с бриллиантом в 4 карата»

«Моя бабушка была той еще штучкой. Это кольцо она купила назло дедушке, поэтому, когда он был рядом, носила камнем внутрь. А как-то повернуть камень забыла. Дедушка увидел, схватил ее за руку: „Что это, черт возьми, такое?“ Тогда бабушка взяла да и сказала, что заработала на него сама».

«Этот комплект принадлежал моей бабушке. Я хочу надеть его на свою свадьбу»

«Мама подарила мне кольцо, которое когда-то принадлежало моей прабабушке»

«Этот аметистовый набор мне подарила бабушка мужа, когда мы поженились»

«Моя бабушка нашла это кольцо на парковке одного из ресторанов. Она заявила о находке в полицию, но с ней так никто и не связался. И она оставила его себе. Теперь оно мое»

«Получила от бабушки этот роскошный кулон с цитрином»

«Кольцо изначально принадлежало двоюродной бабушке моего мужа. Затем украшение унаследовала его бабушка»

Когда мы начали встречаться, она отдала его моему мужу со словами: «Либо отдай его своей девушке, либо верни мне».

«Отнесла семейные реликвии к ювелиру на переделку. Фото до и после»

«Зеленое было обручальным кольцом моей мамы. Но, когда мои родители развелись, я захотела превратить его в нечто особенное в сочетании с украшениями, принадлежавшими бабушке. Конечный результат — два кольца».