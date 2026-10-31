14 историй и фото о буднях, которые становятся приятнее благодаря коллегам и хорошему настроению

Что бы мы делали без наших замечательных коллег по работе? Кто бы веселил нас по утрам и придумывал хитрый план, как переиграть распоясавшегося шефа? Одни коллеги стали легендой офиса благодаря юмору, а другие — находчивости и доброте.



А еще встречаются люди с такими фамилиями, что улыбка сама расползается до ушей. В бонусе как раз расскажем про происхождение некоторых из них.