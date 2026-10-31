14 историй и фото о буднях, которые становятся приятнее благодаря коллегам и хорошему настроению
Что бы мы делали без наших замечательных коллег по работе? Кто бы веселил нас по утрам и придумывал хитрый план, как переиграть распоясавшегося шефа? Одни коллеги стали легендой офиса благодаря юмору, а другие — находчивости и доброте.
А еще встречаются люди с такими фамилиями, что улыбка сама расползается до ушей. В бонусе как раз расскажем про происхождение некоторых из них.
Все любят котиков
У нас в ADME есть милая традиция — «котопятница». В конце рабочей недели мы выкладываем фото питомцев. И настроение поднимает, и тема для беседы отличная. Вот как это выглядит.
«Мне так нравится это его выражение лица: „Боже, как я хорош! Какой я шерстяной волчара!“»
«Сигурд и его уверенность в том, что в этом доме все делается для него. Например, у меня на столе есть очень удобная
звуковая карта подставка под котика»
«У меня есть сестра, у которой нет кота. А это — собака моей сестры, у которой, напоминаю, нет кота»
Эти ребята найдут правильные слова в любой ситуации
А было ли у вас такое, что начальник не прав, но вы не знаете, как ему об этом сказать? Вот тут-то и появляются те самые легендарные, которые за словом в карман не полезут.
- Взяли на работу зумера. Сказали ему: «Мы тут все одна семья». Спросил, можно ли тогда взять машину директора на выходные.
- У меня очень строгий начальник. А когда у него плохое настроение, с ним вообще лучше не связываться. Сама видела, как он доводил до слез наших девочек-администраторов. И вот к нам пришла работать милая и хрупкая девушка Кристина. Как только увидела ее, в голове промелькнула мысль, что скоро уволится, не выдержит. Через пару дней слышу, как Кристина отчитывает начальника:
— Игорь Владимирович, вы ручки одалживаете и не возвращаете! В следующий раз я с рабочего места сорвусь и пойду в канцелярский!
Подумала, что сейчас будет схватка, но в итоге увидела, как он промолчал! Вечером босс подошел ко мне, протянул ручку и сказал:
— Передай, пожалуйста, Кристине. Что-то я ее боюсь.
Кристина с нами, кстати, уже год.
- Вчера моя коллега принесла надувную подушку, плед, мягкую игрушку и легла спать прямо в своем кресле. Чуть позже к ней подошел начальник, спросил, что это за детский сад. Коллега не растерялась и ответила: «Во-первых, это было в обеденный перерыв. Во-вторых, никто не умер от моего получасового сна, всем лишь лучше стало от того, что я дурацких вопросов не задавала. В-третьих, Сергей Петрович, зависть — очень плохая штука». Думала, ее после таких слов уволят, а сегодня на двери кабинета начальника увидела табличку: «С 13 до 14 не беспокоить. Я сплю!»
А зачем мягкая игрушка? Действительно, детский сад какой-то. Поспать после обеда -- милое дело, если работа не волк. Вот и начальник это понял.
- У нас начальство как-то заявило: «Мы все сидим у костра и едим из одного котелка». Коллега, сидевший рядом, громко прошептал: «Котелок один, только черпаки у всех разные». Потом руководство такую речь больше не толкало.
Ну даже из одного котелка, при должном умении, можно повычерпывать всё самое вкусненькое в одно рыло.
О таких людях потом рассказывают анекдоты
- Как-то раз мы помогали нашему коллеге переезжать на новую квартиру. Все шло как по маслу: без лифта на второй этаж перетащили весь домашний скарб. Оставалось только пианино. Ох, и натерпелись же мы, пока тянули его наверх. Но настоящий сюрприз нас ждал уже в квартире. Новый хозяин открыл крышку пианино, а там... несколько литровых банок с домашними закатками. Оказалось, что теща нашего коллеги таким вот образом решила использовать пустое пространство внутри пианино.
А мы сначала разобрали пианино, насколько можно и перетаскивали частями. Потом собрали и вызвали настройщика и пианино звучало прекрасно.
- Недавно я родила малыша. Одна коллега решила задать вопрос про детскую смесь, на что я ответила, что в смесях не разбираюсь, потому что мы никогда ими не пользовались. Коллега с удивлением спросила: «А чем же ты тогда кормишь ребенка?»
- У нас есть коллега, над который мы все ухохатываемся. Как специалист она норм, но как человек вечно всем не довольна. Дали премию на 20% больше, чем мне — так ей мало, жалкие копейки. Съездила в отпуск во Вьетнам — фигня, а не отдых. На работе шикарная столовка — фу, надо в ресторане обедать. Народ в офисе уже шутит, что ей еще будет не так.
Коллеги с необычными фамилиями
Одна моя знакомая работала бухгалтером в вузе и коллекционировала необычные фамилии, а их было много. У них была студентка, которая звали Екатерина Бочкина. Так она пошла и сама поменяла фамилию на Великая.
- По работе приехал на склад. В диспетчерской обращаюсь к одной из девушек в окошке: «Заинька, у меня тут заявка». И тут все ее коллеги так дружно засмеялись, что я аж смутился. Спрашиваю, мол, я что-то не то сказал? А эта самая девушка молча достала бейдж из ящика стола и прицепила себе. А на бейдже фамилия — Волк.
- Устроилась на новую работу, с начальницей отдела была еще незнакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения. Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней.
- Была у нас в коллективе женщина, фамилия Сирота. Как-то устроился к нам новый сотрудник, который еще не знал нас всех толком, даже по именам, а тут директор пришел и говорит: «Сирота, зайдете ко мне после обеда, решим ваш вопрос по поводу отпуска». Новый коллега спрашивает у меня:
— Что это? Сирота — это фамилия такая?
— Да.
— А она замужем?
— Да.
— Так это фамилия мужа?
— Нет, это ее фамилия, она не захотела менять.
— Почему?
— У него еще хуже — Несчастный.
- У коллеги жена в телефоне обнаружила контакт «Зайчик». В общем, мужу прилетело: «Какой такой Зайчик?» Коллега в полном обалдении ответил: «Обыкновенный Зайчик. Яша. Фамилия такая». Самое смешное, что это правда.
Бонус: происхожение «звериных» фамилий
В стародавние времена ребенка могли намеренно назвать именем зверя или птицы (например, Заяц, Волк, Кошка), чтобы защитить его от зла. Родители верили, что нечисть не станет трогать «зверя» или подумает, что перед ней обычное животное. Кроме того, считалось, что вместе с прозвищем ребенок перенимает лучшие качества этого зверя (быстроту зайца, силу медведя, ловкость кошки).
Прозвище часто давали за поведение или внешность человека. Трусливого или быстрого могли прозвать Зайцем, лютого — Волком.
Долгое время такие прозвища передавались от отца к сыну (например, сын Мишки Зайца становился Зайцевым). А позже они превратились в фамилии: Зайцев, Волков, Кошкин.