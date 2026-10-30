Ну, да, поэтому была присказка:
"я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало".
8 занятных вещиц из прошлого, которые были в обиходе у наших предков
У каждой эпохи свои причуды, а у джентльменов и дам прошлого — свои маленькие хитрости и помощники по хозяйству. Некоторые из вещей, без которых они не мыслили своей повседневной жизни, сегодня вызывают улыбку и искреннее удивление. А некоторые до сих пор даже могут быть удобны в быту. Давайте вместе заглянем в старинные сундуки и шкафы и узнаем, что там прятали!
Ложка с наусником
Ну, да, поэтому была присказка:
В XIX веке специальные ложки для усатых мужчин были просто незаменимы! Представляете, какой был бы казус: джентльмен на званом ужине, не обладая должной сноровкой, оставил полтарелки супа у себя на усах! Именно для того, чтобы избежать таких скандальных ситуаций, и использовались ложки с наусником: металлический элемент сверху защищал усы от контакта с бульоном, а отхлебывать суп можно было через специальное отверстие.
К слову, еще одним способом защитить великолепные усы во время чаепития (да, даже тут мужчины не могли расслабиться) была чашка с защитой для усов. Кстати, подобные предметы продолжали пользоваться популярностью и в ХХ веке, особенно их любят коллекционеры всяких диковинок.
«Мама моей подруги коллекционирует такие кружки. Они сохраняют ваши усы сухими, пока вы пьете чай»
- Чашки с защитой для усов, помню, ненадолго вернулись в моду в 1970-х годах, когда усы были в тренде. В те дни я сам носил усы, и кто-то подарил мне одну из таких кружек. Она неплохо справлялась со своей задачей, но в конце концов разбилась, а новую я покупать уже не стал.
Игольница с бонусом
Красивая игольница, но ни у моей бабушки, ни у мамы не было такой. У нас дома была игольница-подушечка из фланелевой пестрой ткани набитая ватой. Висела на петельке на оконной раме.
В коробке для швейных принадлежностей своей бабушки вы, скорее всего, смогли бы найти игольницу в форме помидора, к которой прикреплена маленькая клубничка. Клубничка — это не просто милый аксессуар. Внутри у нее зашит наждак. Это зернистый, абразивный материал, используемый для заточки игл. Тот, кто регулярно использует иглы и изнашивает их, может просто опустить их в клубнику, наполненную наждаком, для быстрой и легкой заточки. Но почему именно клубника? Вероятно, потому что для ее изготовления можно использовать те же красные и зеленые материалы, что и в игольнице-помидоре.
- Я шью уже около 9 лет, и у меня немало таких игольниц. Но только в прошлом году я узнала, что это клубника, а не перец, и что у нее, оказывается, есть другое предназначение, помимо того, чтобы быть грузиком.
Может быть раньше были иглы, которые тупились. Но сейчас по-моему, все иглы из нержавейки которые не тупятся.
Шатлен
Ага, если потеряешь такой шатлен, то сразу останешься без ключей, кошелька, часов и прочих нужных вещей.
Шатлен — это декоративный поясной крючок, к которому на цепочках крепились полезные бытовые приспособления. Например, ножницы, наперстки, часы, ключи, записные книжки и карандаши. Такое благозвучное название пришло из французского языка и обозначало хозяйку замка или шато, которая носила ключи от него на поясе. А во второй половине XIX века шатлены обрели новую популярность и стали настоящими произведениями искусства — дамы носили на них маленькие вышитые кошельки, а мужчины — карманные часы и брелоки. На самом деле, до сих пор полезная вещь. А какая эффектная!
«Купила эти антикварные серебряные шатлены, чтобы продавец не отдал их на переплавку»
- У меня есть небольшой шатлен и несколько дополнительных элементов к нему, которые я могу добавлять и убирать. Один из таких предметов — рулетка, которая настолько удобна, что я всегда ношу ее в сумочке.
Как по-мне, так это просто очередная дань моде. Лучше все предметы носить по отдельности.
Растяжитель для перчаток
Непонятно, как это использовали? То есть растягивали только четыре пальца?
Растяжители для перчаток были популярны в викторианскую эпоху. Они помогали сохранять форму пальцев после стирки. Чтобы нежная кожа не деформировалась и перчатки идеально сидели по руке, их могли стирать и сушить прямо на руках. А растяжители стали более простой альтернативой этому способу. В XIX веке они были широко распространены, и ожидалось, что такой полезный гаджет будет у каждой уважающей себя леди. Правда, позднее это приспособление было благополучно забыто.
- Подруга притащила с барахолки странный предмет. Говорит: «Два часа торговалась в бабулькой, аж язык заболел». Я смотрю на этот прибор, а форма у него такая, странноватая. Я в интернет, а там красными буквами: над этим прибором постоянно смеются, а это всего лишь щипцы для растягивания перчаток.
Противокражные брелоки
Такие брелоки очень нужная вещь и в наше время. Например, прикрепить на цепочку кошелёк от карманных воришек.
Викторианский джентльмен, как и белый кролик из «Алисы», никуда не выходил без карманных часов. Часы обладали высокой ценностью, поэтому на них мог польститься уличный воришка. На помощь растяпе приходили противокражные брелоки — своего рода сигнализация. Когда карманник дергал за цепочку часов, пружина внутри этих маленьких желудей распрямлялась и из них выдвигались маленькие острые шипы, которые цеплялись за ткань кармана и препятствовали пропаже часов.
Блохоловка
А разве блохи бывают в причёске? В головах людей, обычно заводятся вши.
Эта необходимая в хозяйстве вещь представляла собой небольшую закручивающуюся ловушку с прорезями. Внутрь помещалась пахучая приманка — блохи заползали туда и прилипали. За счет размера такое устройство можно было поместить внутрь прически, под одежду или поставить рядом с кроватью. Блохоловки обычно изготавливались из слоновой кости, фарфора или стекла. Правда, сейчас их можно встретить разве что в музеях да у коллекционеров. И это к лучшему!
- Прикупил на блошином рынке симпатичную штуковину — лежала себе рядом с сервизами. Продавец уверял, что вещь старинная, ну, я и решил, что для сервировки яиц. Дома отмыл до блеска, поставил на стол, любуюсь. Пришла жена, глянула на мое сокровище и спросила, какого рожна я купил блохоловку. Вот так я и обзавелся семейной реликвией.
А что за запах привлекал блох? Интересно. Ведь эта штука нужна для хозяев кошек и собак.
Штопальный гриб
Это какой-то не такой штопальный гриб. Вот у нас дома был настоящий, с крючками. Я в детстве очень любила на нём штопать папины носки (кстати, совсем не вонючие).
Штопальный гриб был незаменимым инструментом в эпоху, когда женщины постоянно ремонтировали изношенные носки. До появления синтетических материалов носки и другие предметы одежды постоянно нуждались в ремонте. Штопка считалась необходимым навыком для девушек и молодых женщин, частью их образования как будущих жен и матерей. Гриб использовался для ремонта одежды, постельного белья — практика, которая в значительной степени исчезла с развитием современных текстильных технологий.
«Нашла этот деревянный предмет в ящике у бабули»
К-сожалению, наш штопальный грибок потерялся после переездов. Им сейчас можно было бы шить прикольные разноцветные штопки на джинсовых курточках или брюках.
Время неумолимо меняет привычки, моду и представления о комфорте. Но именно такие мелочи помогают нам заглянуть в прошлое и почувствовать, как жили люди задолго до нас.