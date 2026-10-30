8 занятных вещиц из прошлого, которые были в обиходе у наших предков

В XIX веке специальные ложки для усатых мужчин были просто незаменимы! Представляете, какой был бы казус: джентльмен на званом ужине, не обладая должной сноровкой, оставил полтарелки супа у себя на усах! Именно для того, чтобы избежать таких скандальных ситуаций, и использовались ложки с наусником: металлический элемент сверху защищал усы от контакта с бульоном, а отхлебывать суп можно было через специальное отверстие.

К слову, еще одним способом защитить великолепные усы во время чаепития (да, даже тут мужчины не могли расслабиться) была чашка с защитой для усов. Кстати, подобные предметы продолжали пользоваться популярностью и в ХХ веке, особенно их любят коллекционеры всяких диковинок.