Впервые слышу про такое. В школе - да, были дежурные, в саду - нет. А фото может быть и постановочным.
12 фото, которые возвращают в детство, где пахло манной кашей и мамиными духами
Иногда смотришь на фотографии из прошлого — и будто по щелчку пальцев переносишься во времена, когда главной проблемой были комочки в манной каше, а лучшим подарком — книга Жюля Верна. В каждом из этих снимков так много деталей, которые мгновенно возвращают нас в годы, когда родители были молодыми, деревья — большими, а мы — верили только в самое лучшее и Деда Мороза. Помните своего первого соседа по парте или ощущение счастья, когда летишь на санках с горы? Кому-то удалось запечатлеть эти моменты на фотопленку, и она возвращает в детство каждого из нас.
Обед в детском саду. А вы любили дежурить по кухне?
Глядя на эти белые фартучки и пилотки, сразу вспоминаешь запах кипяченого молока и манной каши. Дежурство по столовой в детском садике было гордостью для каждого ребенка, ведь ему доверили важную миссию — накрыть на стол, как взрослые делают. Ребята, которым выпала честь дежурить, с серьезными лицами раскладывали ложки, расставляли хлебницы и подавали тарелки. С юных лет детей приучали к базовым навыкам самообслуживания, поэтому и дома пятилетка, например, легко мог налить себе чая или сделать бутерброд.
Помню, нас поставили дежурить по кухне с одним хулиганом, Петькой. Пока я носила ложки, он выдул два стакана какао и свалил на меня! И как же все смеялись, когда взглянули на Петьку, а он стоит с шоколадными усами, такой руки в боки, и кричит: «Это Маша все выпила, я вообще какаву не люблю!» Года по 4 нам было.
Первоклашки на уроке. Кажется, ей нравится этот сосед по парте
Те, кто застал школьную форму, часто с ностальгией вспоминают эти времена. Несмотря на то, что манжеты и воротнички приходилось отпарывать и стирать практически каждый день, а потом пришивать заново, все равно иногда хочется вернуть этот милый сердцу образ. Была в этих нарядах какая-то своя красота и скромность, особенно в парадном виде, с белым фартуком и бантами.
Мама рассказывала, что у нее было одно школьное платье. И каждый вечер, придя с учебы, она шла в баню и стирала его, потому что дезодорантов в деревне, естественно, не было. Зато были хорошие уроки труда. В 6 классе мама уже умела неплохо шить, и из накидки на подушки соорудила себе очень красивый праздничный фартук.
Юные шахматисты в пионерском лагере «Маяк». Это вам не кнопочки на телефоне нажимать!
А после уроков все дети шли на секции, которые были на любой вкус и бесплатно. Очень многие ребята умели играть в шахматы — это считалось практически базовым навыком, а знание дебютов и эндшпилей считалось отличным поводом для гордости среди сверстников. Играли и дома с папами и дедушками, и во дворах, и на лавочках в парке, и в шахматных клубах. На простых деревянных досках разворачивались партии, полные своего драматизма — иногда не меньшего, чем на чемпионатах мира.
Пионерский колхоз «Светлый путь» и юные «колхозники» за работой на огороде. Сразу видно: опыт есть
Раньше дети успевали не только учиться, развиваться умственно или в каком-либо виде спорта, но и с детства приучались к труду. При каждой школе или детском лагере обустраивали пришкольные участки и учебные огороды. Здесь дети на практике постигали ботанику: сами сажали зелень, пропалывали грядки, поливали редис или лук и с гордостью следили, как из крошечного зернышка вырастает настоящий урожай. Такой труд воспринимался не как тяжелая обязанность, а как важное совместное дело.
У нашего класса была грядка со свеклой. Очень хорошо помню, как мы ее пололи, как поливали, как радовались каждому овощу. А когда на обед в пришкольном лагере дали борщ с нашей свеклой, казалось, что он просто необыкновенно вкусный!
Лед на катке, может, и не идеальный, но когда рядом мама — так ли это важно?
С приходом морозов менялись и забавы. Помните, как у Николая Носова в рассказе «Наш каток» ребята решили сделать каток во дворе собственного дома и с трудом, но осуществили свой план, причем детскими силами? Так было во многих дворах, это не считая хоккейных коробок и официальных катков. Особым сокровищем были коньки — их натачивали до бритвенного блеска и передавали младшим братьям и сестрам по наследству. Катались до последнего, возвращались домой с раскрасневшимися щеками и абсолютно счастливыми. А потом на батарее сохли насквозь мокрые варежки и штаны, пока мамы отпаивали нас горячим чаем.
Сколько счастья на этих лицах!
Лучшим двором зимой считался тот, где был высокий овраг и организовывалась естественная природная горка. Счастливчики летели с нее вниз на санках, а если таковых под рукой не было, в ход шли портфели, куски картона и собственные ноги. Шум стоял на весь микрорайон: цеплялись паровозиком, катались парами, стоя и сидя — на что фантазии хватит. Домой возвращались уже в сумерках, таща за собой на веревочке облепленные снегом санки и подгадывая момент, как бы проскочить в прихожую незаметно, чтобы мама не увидела заиндевевшие штаны с дыркой на коленке.
Кроме санок, была у нас и алюминиевая круглая ледянка. Она была очень быстрой, как ракета! Ни на чем так далеко нельзя было уехать, как на ней. Когда мы с сестрой и с ледянкой выходили во двор, к нам выстраивалась очередь на покататься. И мы могли выбрать взамен любые санки и даже снегокаты. Это был наивысший момент нашей крутости!
Детство — это всегда еще и море историй про дворовых Барсиков и Шариков, которых невозможно не любить
А помните, как в детстве хотелось перецеловать всех дворовых котов и забрать домой всех щенков мира? Как мы приходили домой, пряча под пальто кутенка, и пытались уговорить маму его оставить, обещая ей любые блага: от того, что будем сами с ним гулять, до идеальных оценок в дневнике? А тем малышам, для которых не нашлось хозяев, устраивали максимально комфортную жизнь во дворе: делили с ними колбасу от бутербродов, строили будки или устраивали лежанки в коробках. И были уверены, что когда вырастем, заберем с улиц всех бездомных животных.
Так, с улицы, в нашем доме появился полосатый Васька — я принесла его в дом дрожащим котенком. Мне разрешили его оставить только при условии, что кот не будет создавать проблем. Более мирного существа я в жизни не видела! Васька был умный, ласковый, ел все, что дадут, и мурчал как трактор. А больше всех любил маму, которая изначально была против хвостатых в доме.
Сразу видно: у этого парикмахера не забалуешь
Это сейчас в детских парикмахерских малышей сажают в игрушечные машинки и стригут под мультики. У нас все было проще: строгая тетенька в накрахмаленном халате сажала в кресло и ловко щелкала ножницами, скомандовав: «Замри!» Мальчиков чаще всего стригли «под бокс», «полубокс» или бескомпромиссно «под ноль» перед летним лагерем, а девочек — «под горшок» или делали ровное каре. Из приятного, что до сих пор помнится: после стрижки парикмахер щедро обдавала одеколоном «Гвоздика» или «Шипр» из пульверизатора с резиновой грушей. Вот это было сильно!
Домашние концерты раньше были доброй традицией во многих семьях. А вы такие устраивали?
Вечером дома за столом собиралась вся семья, часто в гости заходили соседи и друзья — двери на ключ закрывались только на ночь. Вас тоже в детстве ставили на табуретку, чтобы вы рассказали стишок или спели песенку? А уж если малыш научился читать, то за его первыми успехами следила вся родня. А когда концерт был окончен, можно было поиграть в нарды или шашки.
У нас дома чаще всего играли в домино или в города. А если в гости приходил папин брат, дядя Слава, то пели под гармошку. Такие семейные вечера были пронизаны теплом, уютом, наполнены запахом маминых пирогов и смехом взрослых и детей. Это запомнилось на всю жизнь как самые светлые моменты детства.
Такая юная модница, что слов нет! Чуть больше куклы, но уже такая самостоятельная
Цветные фото в те времена были довольно редкими, и на такую пленку снимали особо важные семейные моменты. Этот кадр в полной мере передает яркую палитру детства — даже не нашего, а наших мам. Девочка явно празднично одета, и даже сумочка у нее в тон платью. А какая реалистичная кукла сидит в коляске! Игра в «дочки-матери» занимала многих девочек с утра до вечера, ведь малыша, даже игрушечного, надо было и накормить, и одеть, и на прогулку сводить. В воображении разыгрывались целые бытовые сцены, которые потом переносились в игру, ведь смартфонов, где все уже придумано за тебя, тогда попросту не было.
Помню, на 5 лет мне подарили куклу Катю: она моргала глазами и говорила «мама». Я вынесла ее гулять во двор. Только отвернулась, чтобы нарвать ромашек для супа, а Кати нет! Я в слезы. И вдруг из-за спины слышу Катин голос: «Мама!» Оглядываюсь, а там девочка мою куклу из своей коляски достает и говорит строго: «Ты уже слишком большая для коляски! Ты должна ножками ходить и от мамы не убегать!» И протягивает мне мою Катю, мол, она сама к ней в коляску забралась. Больше я эту куклу на улицу не выносила, играла дома.
А вы бы хотели сейчас бутербродик с черной икрой?
Нашей любимой едой в детстве были, конечно же, бутерброды. Или сладкий — из батона со сливочным маслом и сахарным песком, или соленый — из ржаного хлеба с пахучим маслом и солью, а уж если дома находилось варенье, то с ним можно было съесть что угодно! А на фото дети не с самыми счастливыми лицами едят бутерброды с черной икрой — такие давали некоторым малышам «для богатырского здоровья». Эх, сейчас бы такой бутербродик!
Мне коллега рассказывал - он в Туркменистане родился и мама в детстве заставляла его есть черуню икру. А но не хотел.
Когда главный день года уже близко-близко, особенно хочется красоты и чудес
Главным праздником для детворы был, конечно же, Новый год. К нему начинали готовиться сильно заранее. Достать с антресолей заветную коробку с переложенными газетной бумагой стеклянными игрушками было целым праздничным ритуалом. На ветках живой, пахнущей морозом елки соседствовали космонавты на прищепках, конфеты и орехи на ниточках, серебристый «дождик» и разноцветные гирлянды, которые папа чинил перед самым праздником. А под елкой обязательно должен был стоять Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. Даже на фото видно, насколько колоритными они были и пахли праздником и подарками!
А если вы любите ностальгические истории из детства, то вот вам статья об игрушках, которые возвращают в счастливое прошлое лучше машины времени.