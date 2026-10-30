12 фото, которые возвращают в детство, где пахло манной кашей и мамиными духами

Глядя на эти белые фартучки и пилотки, сразу вспоминаешь запах кипяченого молока и манной каши. Дежурство по столовой в детском садике было гордостью для каждого ребенка, ведь ему доверили важную миссию — накрыть на стол, как взрослые делают. Ребята, которым выпала честь дежурить, с серьезными лицами раскладывали ложки, расставляли хлебницы и подавали тарелки. С юных лет детей приучали к базовым навыкам самообслуживания, поэтому и дома пятилетка, например, легко мог налить себе чая или сделать бутерброд.

Помню, нас поставили дежурить по кухне с одним хулиганом, Петькой. Пока я носила ложки, он выдул два стакана какао и свалил на меня! И как же все смеялись, когда взглянули на Петьку, а он стоит с шоколадными усами, такой руки в боки, и кричит: «Это Маша все выпила, я вообще какаву не люблю!» Года по 4 нам было.