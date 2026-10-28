Всегда, глядя на эту картинку, удивлялась выбору.
Неужели фото посимпатичнее не нашлось...
9 культовых упаковок с историей, которую вам никто не рассказывал
Меня с детства завораживали упаковки: такие разные — яркие и сдержанные, минималистичные и богато украшенные. Некоторые коробки и фантики я долго хранила — жаль было выбрасывать. А недавно наткнулась на историю знакомой упаковки, потом начала читать еще про одну, и это оказалось так интересно! И есть несколько историй, которые меня особенно зацепили.
Шоколад «Вдохновение» придумали специально для театралов
Помню историю из моей собственной семьи, бабушка рассказывала. Первое свидание в Большом. Мой дед с бабулей шепчутся: «Смотри, что я через знакомого дипломата достал. Настоящий парижский эксклюзив!» Она аж замерла, ожидая импортные духи или дорогую брошь. А он все интригу нагоняет, оглядывается, а потом достает из кармана синюю коробочку.
Вытянул оттуда палочку в индивидуальной упаковке. Это была новинка от фабрики «Бабаевский» — шоколадка «Вдохновение». Бабушка от неожиданности так расхохоталась, что на них обернулся весь буфет. Идея шоколада в стиках, кстати, правда приехала из Парижа: порционный шоколад есть удобно — он не оставляет пятен на перчатках и платьях.
Девочке с обертки шоколада «Аленка» поменяли цвет глаз
Всегда, глядя на эту картинку, удивлялась выбору.
«Аленку» моя мама любила с детства, а потом и мы с ней вместе шуршали фольгой, раскрывали упаковку, и она всегда говорила мне: «Сначала понюхай!» Пахло праздником и шоколадом. Я и не знала, что девочка в платочке не просто взята художником из головы. У нее был реальный прототип.
Оказывается, фабрика через газету объявила конкурс детских фотографий. Победил снимок фотографа Александра Геринаса, на котором была его восьмимесячная дочь Лена в шелковом платке. А уже потом художник, вдохновившись этим фото, нарисовал Аленку, поменяв цвет глаз с карих на голубые. Эта обертка появилась в 1965 году и с тех пор почти не менялась.
На «Мишку косолапого» советовал копить сам Маяковский
Эти конфеты с пралине любила вся наша семья — их с детства помнят и бабушка, и мама. Из новогоднего подарка именно они съедались первыми, а фантики я вкладывала в книжки вместо закладки — слишком милые, чтобы выбрасывать. Потом я прочитала и историю создания обертки. Для оформления конфет на фабрике «Эйнемъ» взяли картину «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Савицкого.
Причем конфеты эти были такими дорогими, что в 1920-х это даже обыграл в рекламе Владимир Маяковский: «Если хочешь кушать „Мишку“, заводи себе сберкнижку!» Медведи оказались настолько удачным образом, что живут на упаковке уже больше века.
Маяковский много какой рекламы написал.
Детские соски:
Лучше сосок не было и нет,
Готов сосать до старых лет!
И даже, извините, презервативы:
Прежде, чем идти к невесте,
Побывай в Резинотресте!
Цветок на обертке Chupa Chups придумал Сальвадор Дали
«Чупик», как мы его называли, был одной из главных конфет нашего детства, и мы мечтали попробовать все вкусы, какие существуют. А спустя много лет уже я сама спрашивала у маленькой дочки, какую конфету она хочет, она неизменно отвечала мне: «Чупачуню!» А недавно узнала, что у логотипа знаменитых леденцов был не менее знаменитый создатель.
В 1969 году основатель компании Энрик Бернат обратился к Сальвадору Дали с просьбой придумать для конфет новый логотип. Во время встречи художник набросал его прямо на газете.
Дали придумал не только саму форму в виде цветка, но и предложил разместить логотип сверху леденца. Благодаря этому название на фантике не мялось и оставалось хорошо видно. Говорят, Дали потребовал за свою работу баснословный гонорар, но кажется, вложения окупились!
Для бутылочки соуса Kikkoman придумали 100 прототипов и потратили на это 3 года
Соевый соус всегда стоит у меня в холодильнике, и эту забавную бутылочку с двумя носиками я всегда считала просто удобной посудой для него. Но эта простая форма не взялась из ниоткуда. Как оказалось, эту форму изобрел промышленный дизайнер Кэндзи Экуан вместе со своей командой. Работали они целых 3 года, а прототипов бутылочки было около сотни! Особенно долго дизайнер возился с носиком, ведь надо было сделать так, чтобы после наливания последняя капля соуса не падала на стол, а втягивалась обратно. И создать такую бутылочку удалось. Она появилась в продаже в 1961 году и с тех пор не меняется. Один экземпляр сейчас находится в коллекции нью-йоркского музея MoMA, как один из лучших образцов дизайна.
Коробку Tiffany нельзя было купить, сколько бы денег за нее ни предлагали
Однажды муж подарил мне серебряный браслет Tiffany — моя мечта с тех пор, как я посмотрела фильм с Одри Хепберн. Так у меня появилась минималистичная бирюзовая коробочка, за которой, как выяснилось, стоит интересная история.
В 1906 году газета The New York Sun писала, что знаменитую бирюзовую коробку нельзя купить ни за какие деньги — ее выдают только вместе с покупкой. Такое правило действует и сейчас.
Да и сам цвет со временем стал так же знаменит, как и название бренда. Этот оттенок зарегистрирован под собственным названием — Tiffany Blue, а номер 1837 в системе Pantone совпадает с годом основания компании.
Ради синей банки Nivea отказалась от цветочков и завитушек
Когда я в детстве гостила у бабушки, высокая синяя жестяная банка неизменно стояла у нее в ванной: казалось, этот крем никогда не кончается, хотя мазали мы им все — от носа до пяток. Недавно увидела этот крем в магазине и подумала — я уже выросла, а банка все та же. Но оказалось, что первые упаковки крема были совсем другими. В 1911 году, в течение 14 лет, эти банки украшали красные и зеленые завитки в стиле модерн. Но потом оформление решили полностью изменить. В 1920-х в моду входили спорт, активный отдых и простые формы, и компании хотелось, чтобы упаковка соответствовала новому времени. Так и появилась синяя банка без всяких украшений, больше ста лет назад!
Идею треугольного пакета подсказала жена изобретателя
В детстве я любила отрезать кончик с «пирамидки» и запивать молоком горбушку черного хлеба. А еще мне всегда было интересно, как делают такие треугольные пакеты с молоком. Почитала и оказалось, что придумали эту упаковку в Швеции.
Предприниматель Рубен Раусинг искал способ одновременно формировать упаковку из бумажной трубки и разливать по ней молоко. Но жидкость пенилась, и точно отмерять каждую порцию было сложно. Его жена Элизабет предложила вообще не отмерять молоко отдельными порциями, а постоянно держать трубку заполненной и запаивать ее прямо через жидкость. Способ сработал. В 1952 году первые такие упаковки пошли в производство.
Я отрезала кончик исключительно для того, чтоб вылизать оттуда скопившиеся сливки. Само молоко я не пила тогда и не пью сейчас. Сливки, ряженку, кефир и другие кисломолочные и сгущенку - употребляю, а молоко встает колом в горле и не лезет.
На баночки детского питания Gerber попал рисунок, который художница даже не успела закончить
Когда у меня родилась дочка, баночки с личиком милого малыша появились у нас дома в больших количествах. Я очень удивилась, узнав, что это — портрет реального ребенка.
В 1928 году компания Gerber объявила конкурс на изображение малыша для рекламы детского питания. Художница Дороти Хоуп Смит прислала простой набросок углем, уточнив, что в случае победы доработает его. Но жюри так понравился набросок, что художницу попросили ничего не менять. А малышом на рисунке была соседская девочка — Энн Тернер Кук. Ее портрет впоследствии десятилетиями появлялся на этикетках Gerber.
А вот и еще парочка статей ADME про необычные дизайнерские решения: