9 культовых упаковок с историей, которую вам никто не рассказывал

В 1969 году основатель компании Энрик Бернат обратился к Сальвадору Дали с просьбой придумать для конфет новый логотип. Во время встречи художник набросал его прямо на газете.

Дали придумал не только саму форму в виде цветка, но и предложил разместить логотип сверху леденца. Благодаря этому название на фантике не мялось и оставалось хорошо видно. Говорят, Дали потребовал за свою работу баснословный гонорар, но кажется, вложения окупились!