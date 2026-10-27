16 честных историй от женщин, которые открыли свое дело и попали в дивный новый мир
Иногда все, что нужно, — это отказаться от стереотипов, найти то, что доставляет удовольствие, и решиться открыть свое дело. Несомненно, работать в большой компании под руководством шефа очень комфортно для многих. Но некоторые женщины смело заявляют, что хотят большего. А именно — работать на себя.
Можно и горы свернуть, если знаешь, что твой муж всегда рядом и поддержит в новом деле
У нас с мужем есть семейная пара, с которой мы стараемся брать пример. Это родители моей близкой подруги. Когда их дочки были еще маленькими, а сами они работали обычными учителями в средней общеобразовательной школе, тете Ларисе (маме моей подруги) пришла в голову идея открыть свою частную школу. В то время это было в новинку, и многие посчитали идею слишком претенциозной. Многие, но не ее муж. Он поддержал ее идею тогда и сейчас, спустя 20 лет, находится рядом с ней, плечом к плечу.
- У меня есть хобби, которое сейчас перешло в бизнес. За четыре года декрета я испекла невероятное количество сладкого. Начиная с печенья, заканчивая трехэтажными тортами. Муж дал внушительную сумму, и мы открыли кондитерскую. Сейчас я уже год как пеку торты на заказ и неплохо на этом зарабатываю. Очень благодарна мужу, что помог мне. Хоть я по профессии и врач, торты печь мне нравится куда больше. Главное — заниматься тем, что вам нравится, и тем, что вы любите.
- Сегодня я узнала, что, когда я открыла цветочный магазин, мой муж раздал деньги своим друзьям, чтобы они попросили своих знакомых купить у меня цветы. Потому что он знал, что первое время будет тяжело, и хотел, чтобы я не опустила руки и не расстраивалась. Спустя 5 месяцев работы: у меня солд-аут в обед 14 февраля по всем букетам, клиенты-знаменитости, сотни положительных отзывов и дальше только больше.
- Моя жена загорелась идеей открыть какой-то бизнес, вот надо и все. Ни у кого из нас такого опыта нет, но решили, что будем что-то думать. Сначала ей надо было определиться, что именно она хочет. Я был уверен, что речь идет о салоне красоты или кафе, а любимая пришла через некоторое время и заявила о строительном магазине. Жена была настроена уверенно. Прошло больше года, дела идут очень и очень хорошо, жена счастлива, я тоже влился в это все, и мне даже нравится. Она тогда очень ответственно отнеслась к выбору бизнеса, все посчитала и выяснила, что ближайший строительный слишком далеко. Ее магазин теперь единственный на 6 небольших городков, поэтому и такой успешный. Горжусь ею нереально!
Как приятно читать истории успеха из реальной жизни
Помню, когда мне было чуть больше 20, я работала в большой компании и занималась там организацией конференций. В мои задачи входило подготовить место конференции, продумать сценарий, а также встретить лектора, заселить его в гостиницу и немного показать ему город в оставшееся время. Так вот, самый первый мой опыт работы был с прекрасной женщиной. Я не буду называть ее имя, так как она достаточно известна, но это было незабываемо. У нас было немного времени, поэтому она предложила просто пойти пообедать. Мы разговаривали 1,5 часа. Она рассказывала о своих родителях, детстве, о том, как выбрала свою профессию, что подтолкнуло ее открыть собственное дело. И о том, как виртуозно она совмещает большую семью и работу. Это очень вдохновило меня тогда.
- Было ли у вас такое, что в вас никто не верил? С детства я всегда смотрела на маму и то, как она меняла образы каждый день, то, как она говорила мне, что нельзя приходить в одном и том же. И так с 11 лет я начала сама выбирать, что хочу, а что нет. Не всем нравилось, но я шла к тому, чего хотела. Когда мне было 17, я серьезно занялась созданием своего бренда, так как хотела показать и осуществить свои идеи. Общалась со многими людьми, которые были в бизнесе, и спрашивала, что да как. После долгой работы, срывов и бессонных ночей... я открыла свой бренд. Сейчас мне 26, и у меня сеть магазинов и контракты с предложениями о сотрудничестве. Я просто шла к мечте.
- Я живу в небольшом городке, и большинство людей пытаются отсюда уехать, потому что здесь нечем заниматься и нет возможности развиваться. Я тоже планировала закончить школу, поступить в университет и жить в городе побольше, но все случилось немного не так. Весной 11 класса я передумала, подала документы в университет на заочное отделение и осталась в своем городе. А все потому, что придумала себе бизнес — создала доставку суши, которой у нас раньше не было. Сначала было страшно, но уже в первую неделю поняла, что все сделала правильно и надо дальше заниматься этим делом. Прошло уже больше 2 лет с того времени, и все становится лишь лучше, а мне до мурашек приятно осознавать, что я смогла.
- Мне 23, и у меня свой бизнес. Я не мажорка, и родители не вкладывали в меня миллионы, наоборот, всегда жили скромно. А начиналось все с обычного хобби — я просто помогала друзьям находить работу. Знала, кто где нужен, у кого какие таланты, кто кого ищет, и просто сводила людей. Однажды подруга в шутку сказала: «Да ты кадровое агентство можешь открыть!» И я такая... а почему бы и нет? Начала с небольшой группы в соцсетях, брала копейки за рекомендации, потом сарафанка сделала свое дело. Сейчас у меня агентство, клиенты выстраиваются в очередь, а я та самая девчонка, которая «найдет работу даже для ленивого». И знаете что? Я счастлива!
- Мне нравилось шить еще со школы, но я не думала, что когда придет время выбирать будущую профессию, то я выберу швейное дело. Но случилось, как случилось. Помню, я часто осуждала свой выбор, потому что мне вообще не в кайф было работать на крупных предприятиях одной из многих швей, это было скучно. Помог случай. Моя подруга Саша вздумала открывать бизнес, собственный бренд одежды, и ей нужна была швея — предложила мне. У Саши были средства для старта, что вызвало доверие и уверенность в серьезности ее намерений, поэтому я сразу сказала «да». Сейчас мы уже нормально так раскрутились, и я очень счастлива: шью интересные вещи, нормально зарабатываю, еще и являюсь бизнес-партнером своей подруги!
Женщины с креативным подходом к бизнесу — просто находка!
Я помню, в начале нулевых моя мама задумалась о создании собственного магазина платьев. Вот только не обычного бутика, а салона, в котором можно взять платье напрокат. Да, сегодня это вполне обычное дело, но в то время в нашем маленьком городке о таком и подумать не могли. Мамочка даже разработала бизнес-план. Но, к сожалению, она так и не осуществила эту идею. Что поделать, такова жизнь.
- В студенческие годы мне нравился один парень — он занимался татуировками. На одной из общих вечеринок, чтобы стать к нему ближе, я согласилась побыть его моделью, и он набил мне на ноге дракона. Честно говоря, мастер из него был так себе, и еще два года после этого я ходила с явным партаком. Но именно это пробудило во мне интерес и желание разобраться в татуировках, так что сегодня у меня уже своя небольшая студия, и первым делом, как только научилась бить, я переделала ту татуировку в нормальный вид. Парень, кстати, все же стал моим. И первое, что я сделала в наших отношениях, — уговорила его сменить занятие. Теперь он монтирует видео, и ему это по душе.
- Моя мама просто какая-то машина, иначе я не могу это объяснить. Она вышла на пенсию и вместо отдыха нашла себе новую работу. Первые месяцы мама не могла успокоиться, постоянно чем-то занималась по дому, искала себе новые хобби, гуляла целыми днями по городу, а потом решила, что пришло время опять работать, но уже делать то, что ей по душе. Так маме пришла идея открыть собственную клининговую компанию, и, на удивление всей семьи, ее желание было настолько сильным, что в результате у нее все получилось. Мама даже помощи ни у кого не просила, мы нужны были лишь в некоторых юридических моментах. А лучшее в этой ситуации то, что такой бизнес оказался востребованным, поэтому и прибыльным. Сплошные плюсы!
- Бывший бросил меня, мол, я без амбиций. Типа надо всегда к большему стремиться, а не ворон считать. С тех пор прошло 10 лет, я много работала, сейчас у меня своя сеть парфюмерных по городу. И тут замечаю его у кассы, не хватает ему денег на покупку. Ну я подошла, оплатила. Он поворачивается и сходу: «Все верну!» А я беру и в ответ ему: «Да не нужно, это мой вклад в твой бизнес».
История не про бывшего, а про парня, с которым отказалась встречаться: тоже на кассе увиделись, попросил, улыбаясь, у меня скидочную карту. Мне не жалко, одолжила. Говорит "а вот если бы согласилась со мной встречаться, то я бы тебе машину подарил".
Я: Это на сэкономленные по скидочной карте?
Тут он улыбаться и перестал...
Когда у тебя свое дело, случиться может всякое: от смешного до невероятно милого. Немного о буднях предпринимателя...
Недавно подруга, у мужа которой есть собственная кофейня, рассказывала, что в выходной день они отправились с мужем на прогулку. А по дороге решили забежать на работу, взять кофе с собой. Оказалось, что повару срочно нужно было уйти домой, хотя бы на пару часов. Поэтому ее мужу пришлось заменить его, ну а она, чтобы не скучать, сама встала за кассу помочь бариста. Представьте себе, она принимает заказ, поднимает голову, а перед ней стоит известный актер! Ну что за счастливое стечение обстоятельств!
- У меня есть небольшой бизнес — делаю шоколад и разные фигурки из шоколада. Это может звучать просто и банально, но я не могу передать, как много сил и времени, проб и разных ресурсов идет на то, чтобы сделать все идеально. Недавно получила сообщение от клиентки, в котором она благодарила за шоколад, сказала, что брала в подарок для своего дедушки и он был просто в восторге, поэтому хочет отправить нам подарок. Мне как-то неловко было, но отказать не смогла, и через пару дней на почте меня ждала 10-килограммовая посылка. Дома увидела, что внутри было много картошки, свеклы, лука, яблок, пара баночек варенья и меда, и стало так приятно, будто бы это мой собственный дедушка позаботился обо мне. В дни, когда хочется все бросить, вспоминаю о таких прекрасных клиентах и продолжаю работать.
- Мужчина заказал 10 штук товара одного ассортимента сразу. Прежде чем оформить заказ, звонил узнавать, сколько есть в наличии. А я еще ни одного не продала, сказала, что мне надо посмотреть наличие на складе, хотя я знала, сколько у меня есть, и на самом деле товар стоял у меня в коробке в прихожей, никакого склада нет. Муж ржал надо мной долго и сказал, что во мне есть предпринимательская жила. Причем это был мой первый опыт торговли своим товаром.
- Когда работала в ювелирной мастерской, начальник то и дело «шутил», что однажды заменит всех мастеров роботами. Теперь ювелирная мастерская у меня самой, и я тоже хочу заменить мастеров роботами.
- Я открыла свой небольшой бизнес. Покупаю новые вещи в стоках и продаю с наценкой на своем сайте. Давно хотела поработать в этой сфере, мне нравится выискивать красивые наряды. По сути, экономлю людям время и выставляю на сайт только самое лучшее. Недавно у меня делала заказ девушка из соседнего города. Выбрала светлое шелковое платье, написала в примечании к заказу, что это наряд для росписи, и попросила по возможности не затягивать с отправкой. Мне стало так приятно, что я становлюсь частичкой важного торжества. Решила добавить к заказу маленький презент. В тот же день купила 2 бутоньерки для невесты и жениха. Заботливо упаковала все и отправила. Спустя несколько дней пришло письмо благодарности от этой девушки. Сказала, что их тронул такой подарочек. И даже скинула фотку из ЗАГСа, где они расписываются, а на одежде закреплены те самые бутоньерки. Приятно.
- Делаю кукол ручной работы. Сначала вязала однотипных девочек с косичками, потом стала создавать разные образы и даже кукол разных профессий. И тут узнаю: одна мастерица перепродает моих же кукол вдвое дороже, как свои. Перестала ей продавать, а через неделю опять вижу в сторис соседки свою игрушку. Эта пройдоха выдумала оформлять заказы с левого аккаунта и присылать за ними свою дочь. Боюсь представить, кого она подрядит следующим.
- У меня два диплома, крутой опыт, но на работу не брали. Комплименты по резюме сыпались, но отказывались вежливо. В итоге надоело, деньги нужны всегда, а у мужа просить бесит. Открыла свое дело, пошло отлично. Теперь те же компании, которые меня отвергли, активно предлагают сотрудничество. А я с удовольствием их игнорирую.
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