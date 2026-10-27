16 честных историй от женщин, которые открыли свое дело и попали в дивный новый мир

Помню, когда мне было чуть больше 20, я работала в большой компании и занималась там организацией конференций. В мои задачи входило подготовить место конференции, продумать сценарий, а также встретить лектора, заселить его в гостиницу и немного показать ему город в оставшееся время. Так вот, самый первый мой опыт работы был с прекрасной женщиной. Я не буду называть ее имя, так как она достаточно известна, но это было незабываемо. У нас было немного времени, поэтому она предложила просто пойти пообедать. Мы разговаривали 1,5 часа. Она рассказывала о своих родителях, детстве, о том, как выбрала свою профессию, что подтолкнуло ее открыть собственное дело. И о том, как виртуозно она совмещает большую семью и работу. Это очень вдохновило меня тогда.