Практичный, душевный или самодельный — 6 нюансов идеального подарка, о которых ой как непросто договориться

Давным-давно в коллективе мы завели традицию скидываться небольшой суммой на день рождения. Спрашивали у именинника, чего бы ему хотелось, и шли покупать. Сюрприза не получалось, но зато человек получал вещь, которую хотел. За несколько лет я таким образом обзавелась компрессором в машину, тросом для буксировки, проводами для аккумулятора. Это очень нужные предметы, покупка которых немного пошатнула бы мой бюджет, а иметь их нужно. Теперь мы дарим просто конверт с деньгами. Говорит ли это о нашей лени? Нет, просто сумма получается как раз на несколько пицц с напитками на угощение, и немного сверху, что в наше время уже немало. Получилось это не потому, что мы разленились, а потому, что взрослая жизнь требует все больших трат, а всякая мелочевка как будто бы уже есть.