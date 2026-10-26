Отличная работа. Всё продумано, кроме петли от форточки над дверью. Зачем она? И если без неё было не обойтись, то наверное закрасить её было бы лучше? 🤔
Практичный, душевный или самодельный — 6 нюансов идеального подарка, о которых ой как непросто договориться
Носки и пену для бритья, сковородку или абонемент в бассейн, а может, зимнюю резину или огромную монстеру в глиняном горшке. Выбор подарка — дело непростое. Перед праздниками близкие, друзья и коллеги неизменно разделяются на несколько непримиримых лагерей. Одни выступают за практичность и пользу, другие ищут вещи «с душой», а третьи убеждены, что лучше денег еще ничего не придумали. Предлагаю обсудить эти щекотливые вопросы, обменяться опытом, мнением и, наконец, договориться друг с другом.
1. Полезный подарок или грубый намек?
Полезные подарки с самого детства кажутся чем-то не слишком приятным. Рюкзак для школы вместо Барби, какая-то книга, а не набор «Лего» — всем нам знакома такая ситуация. Мы стали старше, но «полезные» подарки никуда не делись. Это может быть кастрюля от свекрови на день рождения, сковородка на 8 Марта или даже бутыль крапивного шампуня на Новый год. Как на них реагировать, чтоб не обидеть дарителя и не расстроиться самому — вопрос отдельный. Но если относиться к жизни с позитивом, то и таким подаркам можно найти применение. Кастрюля пригодится, сковородку можно и вовсе передарить, ну а шампунем мыть пол.
2. Самодельный: трогательный шедевр или пылесборник, который неловко выбросить?
Самодельный подарок может быть хорошим. Но и он должен выполнять какие-то функции. К тому же адекватно оценить качество вещи, сделанной своими руками, бывает ох как непросто. Даритель искренне вкладывает время и силы, рассчитывая вызвать бурю эмоций, а получатель судорожно думает, в какой дальний угол шкафа это спрятать. Выбросить не позволяет совесть перед близким человеком, передарить стыдно, а хранить — значит захламлять собственный дом. В итоге вещь с претензией на индивидуальность становится тихой бытовой обузой и превращается в пылесборник. Но шедевры среди таких презентов тоже часто встречаются.
Девушка смастерила своими руками мини-кофейню для подруги, которая в тот момент как раз мечтала открыть свою
А такой подарок можно показывать гостям сразу со входа, ведь у него и внешний вид впечатляет, и история трогательная, к тому же на какой-нибудь книжной полке такое будет радовать глаз и греть душу.
3. Конверт с деньгами: практичность или лень?
Давным-давно в коллективе мы завели традицию скидываться небольшой суммой на день рождения. Спрашивали у именинника, чего бы ему хотелось, и шли покупать. Сюрприза не получалось, но зато человек получал вещь, которую хотел. За несколько лет я таким образом обзавелась компрессором в машину, тросом для буксировки, проводами для аккумулятора. Это очень нужные предметы, покупка которых немного пошатнула бы мой бюджет, а иметь их нужно. Теперь мы дарим просто конверт с деньгами. Говорит ли это о нашей лени? Нет, просто сумма получается как раз на несколько пицц с напитками на угощение, и немного сверху, что в наше время уже немало. Получилось это не потому, что мы разленились, а потому, что взрослая жизнь требует все больших трат, а всякая мелочевка как будто бы уже есть.
4. Передаривание: рациональность или проявление неуважения?
Честно признаюсь, что в какой-то момент завела специальную полку в шкафу. Там живут качественные, но не подошедшие мне подарки от коллег, родственников и друзей: косметика, гели для душа с резким ароматом, керамические фигурки и посуда, которая мне не понравилась. Когда меня зовут на незапланированный праздник к знакомому, я лезу на эту полку и выбираю подходящий подарок. Мало того, зачастую попадаю в самое яблочко. Ведь люди все разные, и одна и та же вещь вызывает абсолютно разные эмоции у разных людей. Я считаю такую практику вполне приемлемой.
5. Слишком дорогие и статусные подарки: ярмарка самолюбия или искренний порыв?
Подруга рассказала, как родственники мужа подарили их 10-летнему сыну ультрадорогую приставку последней модели, хотя заранее все договаривались о скромных сюрпризах. С одной стороны, да, ребенок на седьмом небе от счастья. Но с другой — родители оказались в жутко неловком положении. Ведь теперь на день рождения племянника как будто надо подарить что-то близкое по стоимости. Хотя такой дорогостоящий жест ощутимо опустошит семейный бюджет. Как поступать в таком случае — не совсем понятно, хотя в любом случае надо отталкиваться от своих доходов, а не от чужих возможностей и хотелок.
А вот в этом случае, я считаю, нужно отталкиваться только от своих возможностей и придерживаться собственных взглядов на то, каким и по какой стоимости должен быть подарок. Хотят подарить дорогое-спасибо, очень приятно. Но равняться по стоимости не стану.
6. Детские подарки: гаджеты или полезные развивашки?
Я, как родитель, не настаиваю строго на практичной одежде или курсах. Какой это подарок, одежда? Чай, не в 90-е живём. Только если ребёнок сам хочет что-нибудь такое-эдакое, тогда да. Да и бабушки у нас никогда не стремились ничем детей завалить. Всегда спрашивают, что нужно.
Выбор подарка ребенку — это главный эпицентр битвы поколений. Бабушки и дедушки стремятся завалить внуков огромными пакетами со сладостями и мягкими игрушками. Родители строго настаивают на практичной одежде, книгах или полезных развивающих курсах. А сами дети мечтают о трендовых гаджетах или очередных пластмассовых штучках из соцсетей. В итоге, когда дарители покупают ребенку то, что находится под строгим запретом у родителей, праздничное застолье моментально превращается в острый спор о нарушении чужих границ.
Как вам такой подарок на День учителя?
Абсолютно неприемлем 😳, да, я бывший преподаватель, впечатление, для меня, как от музыки из фильма ужасов
Есть решения, которые вызывают больше вопросов, чем дарят удовольствия. И тут уже чешешь затылок, пытаясь понять: это по недосмотру тебе дарят или обидеть хотели. В любом случае, лучше не обижаться, а отнестись к происходящему с юмором. Ну или дать понять, что такой подарок просто неприемлем. Как вы считаете?
Бонус: история про то, как муж подарок сам выбирал
- На день рождения мечтала об ожерелье, а муж мой топит за практичность. И вот он вручает бархатный футляр, но слишком длинный, открываю, а там метровая ложка для обуви с львиной головой. Кладу на банкетку и разочарованно ухожу, а муж мне: «Солнышко, ты забыла самое главное узнать. Это индивидуальный заказ, ковка. Ты в глаза ему посмотри, там же камушки!» Вернулась и точно — глаза у льва из малахита, а это мой любимый камень. Муж дальше нахваливал: «Ручная работа и длина аж метр: можно вообще не наклоняться, надеваешь туфли с царской осанкой!» У меня смешанные чувства, но через пару дней я оценила мужнину задумку. Опаздывала на работу, сумки в зубах и зонт наперевес. Как было удобно одним легким движением, не нагибаясь, надеть обувь и полететь в метро. Так что теперь этот лев — главный артефакт в прихожей. Я им искренне хвастаюсь перед всеми гостями, а муж каждый раз победно улыбается: «Вот видишь, а ты какую-то цепочку просила!»
Швабру ему подарить на его день рождения. Можно тоже ручной работы, так и быть.
У каждого из нас своя философия идеального подарка: кто-то ценит жест и внимание, а кто-то — практическую пользу и точный расчет. Но идеального решения для всех не существует, потому что главное — чувствовать человека и дарить с любовью.
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Комментарии
Было дело, подарили мне бутылек пены для ванны с запахом замороженного персика.
А я в ванне лежать не люблю, так что пустила этот персик на мытье пола)
А как пахнет замороженный персик?🤔
Первый раз встречаю такое описание запаха 😅