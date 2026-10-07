Scm - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Какая внимательная и любезная кассир!
20+ случаев у кассы, которые запомнились надолго — и продавцам, и тем, кто просто зашел за молоком
Казалось бы, самая обыденная вещь: зайти в магазин, набрать товары в корзинку и пикнуть картой на кассе. Но в реальности у прилавков то и дело разыгрываются сценки, испытывающие на прочность чувство юмора и покупателей в очереди, и кассира. И я знаю об этом не понаслышке — в бонусе я поделилась своим личным опытом работы продавцом в книжном магазине.
- У нас у метро раньше был большой продуктовый супермаркет. Я почти всегда пробивала продукты на одной и той же кассе — она просто ближе к выходу. Там обычно работала симпатичная женщина в очках. Мы вежливо здоровались, желали друг другу хорошего дня, поздравляли с наступающими праздниками — нормальное общение двух незнакомых людей. И вдруг однажды зимой она мне и говорит: «Ой, а у вас сегодня новая помада, вам так идет». А я и правда купила новую помаду. Честно говоря, думала, что нас там сотни и тысячи в день, и нас в лицо не помнят. А вот — помнят и узнают.
«То, к чему я не могу привыкнуть за 11 лет жизни в Австралии — люди ходят в магазин вот в таком расслабленном виде. И нет, мы живем не рядом с пляжем»
- Наблюдаю такую картину: мама и маленькая дочка на кассе. Среди прочих продуктов на ленте — остаток булки. Остаток. На пару укусов. Кассир, не моргнув глазом: «С чем была булка?» Мама в замешательстве: «Не помню...» Кассир внимательно разглядывает огрызок булочки: «С клубникой». Пробивает товар. Проблема решена.
«Вот такую милоту заметили в московском супермаркете»
- Попалась мне тут история. Представьте: в городке есть огромный валун. Валун не просто так, а древний валун, ему 10 тысяч лет, его когда-то притащил на это место ледник. А вы купили там землю под строительство супермаркета. И вам жалко этот валун дробить на части и вообще, это сложно.
«Ха!», — думаете вы. «А я его и не потащу никуда». И строите супермаркет вокруг этого гигантского древнего булыжника. Ваш супермаркет превращается в местную достопримечательность.
Эта история произошла в Эстонии, но могла произойти и в Финляндии или Карелии, потому что в этом регионе ледники оставили очень много древних камней — больших, маленьких и огромных.
«Вот, собственно — Санкт-Петербург, ТЦ „Славянка“»
- Сейчас зашли с дочкой в пекарню. Она взяла две сырные палочки и пирожное «картошка». Пока нас рассчитывали, зашла женщина с сыном лет пяти. Мальчик сказал, что хочет сырные палочки, но кассир ответила, что мы купили последние. Малыш расстроился и пошел на улицу. Моя села есть палочки, а у меня сердце не на месте. Говорю дочке: «Давай отдадим ребенку одну палочку?» А она девочка добрая, говорит: «Давай».
Выхожу на улицу, протягиваю палочку на тарелке и спрашиваю у мамы: «Можно вас угостить?» Ребенок сразу плакать перестал, схватил палочку, и они пошли дальше. Через несколько минут возвращаются, и мальчик протягивает дочке вафельные трубочки. Ну какая милота! И как легко можно порадовать маленькое сердечко и запустить круговорот добра.
- Стою сейчас в супермаркете. Передо мной мужчина. Кассир: «Карта нашего магазина есть?» Он: «Нет, я и так нормально ориентируюсь». Все. Он сделал этот день.
Вас обслуживает кассир Багира
- Мне нравится мой район проживания. Есть в нем что-то такое уютное. Например, сейчас в магазине парень-кассир сообщил покупательнице, что она накопила наклеек на бонусный товар за 1 рубль. А она ему сказала, что тот ей не нужен. На что кассир аккуратно спросил: «А можно тогда мне?» Девушка улыбнулась и согласилась. Парень: «Ой, вы мне такой подарок на день рождения сделали! Он хоть и в марте, но вы уже!» И пошли они вместе парню подарок выбирать.
- А я приехала за стаканами, которые стоят 100 рублей, если добавишь 10 баллов. Я с полной уверенностью иду со стаканами на кассу, а у меня нет этих 10 баллов, я что-то перепутала. И молодой парень-кассир говорит мне: «Если хотите эти стаканы, то у меня есть баллы, спишем мои?» Я была так рада!
«Добавки в чай на развес в супермаркете Шанхая. Цены от 500 рублей до 20 тысяч. Продают разные цветы, растения, финики»
- Захожу сегодня в магазин возле офиса. У входа стоит девушка. Вся в татуировках, рваные джинсы, шикарная неформальная прическа. С кем-то разговаривает по телефону, спорит. Но красивая. Зашел в магазин, через минуту та девушка заходит следом. Берет батончик и, уже отходя от кассы, говорит продавцу: «Дайте еще штук 5 кошачьего корма».
Я купил свое и вышел. Смотрю — она сидит и кормит котят, которые постоянно тусуются возле этого магазина. И вот это меня почему-то прям тронуло. Заезжаю во двор офиса, там у нас постоянно бегают щенки. Припарковался. Посмотрел на них. Развернулся и обратно в магазин. Купил корм, вернулся, высыпал им. Они за минуту все съели и потом начали вокруг меня бегать и прыгать.
Девушка с татуировками, вы и так прекрасны. Но сегодня вы своим поступком сделали и меня чуточку добрее. Спасибо.
А мог бы просто к этой красотке подкатить, забыв обо всем на свете, включая щенков.
А так сэкономил кучу денег на цветы, кафе, рестораны, подарки, помолвочное кольцо, банкет по случаю обручения, кольца, свадебный банкет, медовый месяц, ипотеку на квартиру....
Вот что значит правильно выстроенные приоритеты!
«В этом магазине не беспокоятся, что персонал скоро заменят роботы — есть вариант посерьезнее»
- Покупала цветы, и мне предложили завести бонусную карту. Называю номер телефона, и мужчина передо мной, который ждал свой букет, слышит цифры и вдруг восклицает: «Тоже эти же цифры на конце?! Как у меня!» Кассир подключилась: «Удивительно, два клиента с одинаковыми учетными записями». И мужчина такой: «Как же нас будут различать?» Флирт был прерван моей фразой: «Вас тоже зовут Ольга?»
- Зашла в супермаркет какой-то незнакомый, совершенно в своих мыслях и с музыкой в наушниках. Беру йогурт и спрашиваю у консультанта, который рядом стоит: «А где у вас тут касса самоуправления?»
Консультант: «Что?»
Я: «Что?»
Консультант: «Вы имеете в виду, касса самообслуживания?»
Я: «А, да...»
«Корейский супермаркет. Напитки в пакете + стакан со льдом. Покупаешь, тут же в магазине наливаешь в стакан со льдом напиток, закрываешь крышкой — профит! Цена 100-170 руб»
«Там же. Готовые сэндвичи в больших боксах. Я считаю, очень удобная вещь, если едешь к кому-то в гости, или собираешься на природу, а готовить лень»
- Хожу в испанский гипермаркет за продуктами. И в рыбном отделе каждый раз наблюдаю за женщиной, которая делает самую неприятную, на мой взгляд, работу: чистит рыбу. Я бы впала в тоску на второй рыбе. А она улыбается мне и другим покупателям, перешучивается с коллегами. В общем, выглядит довольнее жизнью, чем я, находящаяся в отпуске. Вот как у испанцев это так получается?
Жить постоянно в тёплом, солнечном климате и с сиестой - любой будет всегда в хорошем настроении.
- Я люблю свою работу. Работа в кинотеатре — это не просто пробивание билетов и озвучивание мест. Ты можешь пообщаться с людьми, обсудить новинки кинопроката, послушать отзывы на фильмы и даже найти единомышленников. Но в любой работе есть свои нюансы.
Вот, например. Подходит мужчина, смотрит на расписание сеансов:
— Дайте два билета на «Никто».
— Выбирайте места.
— Вот эти.
— Спасибо за покупку, приятного просмотра.
Через несколько минут возвращается.
— Слушайте, девушка, это же Нагиев?
— Где?
— Ну вот, на постере.
Показывает на постер «Никто».
— Нет, это Боб Оденкерк.
— Оформите возврат!
«Какой корм желаете?»
- Заехала в супермаркет. Там ко мне подошла пожилая женщина и предложила купить дыню на двоих. Говорит: «Она такая сочная и спелая, просто сказка!» Я решила, что дыни мне не хочется, могу просто женщине ее подарить, сделать приятное. Уже оплачиваю, и тут эта дама, поняв, что я купила ей дыню просто в подарок, начинает упираться: «Вы что, я не могу ее принять. Мы с подругой ее вместе ни за что не съедим, совсем не из-за денег!»
Я говорю: «Ну давайте я возьму ваш номер, и вы когда-нибудь угостите меня своими яблоками». Это мы пока стояли на кассе, я как раз узнала, что женщине 83 года, зовут ее Галина, у нее три высших образования, дети и дача с яблоками. Она: «Соглашусь, только если вы сейчас за ними со мной зайдете». Так я оказалась сначала в гостях у чудесной Галины, а потом с пакетом моего любимого золотого ранета.
Бонус от автора
- Верный способ заставить бывшего работника книжного магазина покрыться мурашками — это тихонько подойти и сказать: «Подберите мне обложки, пожалуйста!»
Как ни удивительно, но больше всего в книжных магазинах средней руки продаются вовсе не книги, а канцтовары. И особенно, конечно, в августе и начале сентября. Второго сентября очередь в нашем магазине растягивалась на всю его площадь, извиваясь и виляя между полками, а продавцы бегали с распечатками списков, подбирая канцтовары для забывчивых родителей. А очередь все прибывала, ведь именно в первые учебные дни оказывалось, что нужно еще вон такую рабочую тетрадь, атлас и контурные карты...
А что касается обложек — школьных программ много, и во всякой из них — собственный формат учебников. И подобрать на них обложку даже из большого ассортимента бывает довольно сложно, особенно когда в спину дышат еще человек пять с тем же запросом. Или если приходят не с самим учебником, а просто показывают его размеры руками или говорят что-то вроде: «Вы что, не знаете, какие учебники у нас в 24 школе?»
Хоть я и ушла из книжного еще лет 15 назад, по словам работающих там сейчас, ничего не меняется — производители обложек и учебников никак не могут договориться на единые форматы.
Не тысяча же вариантов этих обложек! Поставьте несколько учебников разного формата - и рядом варианты обложек
- В начале лета, кстати, запрос совсем другой — покупатели приходят со списками книг для летнего чтения. Казалось бы, вот же ответ — хрестоматии. Но начинаешь сверяться со списком, и видишь, что в хрестоматии от силы есть 4-5 пунктов из него. И нередко я, понимая, что ребенку задан коротенький рассказ, для которого вовсе не обязательно покупать толстый том-сборник этого автора, шепотом предлагала покупателям вместо этого пойти в библиотеку. И всякий раз наслаждалась озарением на их лицах.
А ещё лучше, если под термином "библиотека" подразумевается "флибуста". Скачал, прочитал, ещё и цитат для сочинения надёргал. Это если всё-же самому писать... А то и ИИ можно привлечь, тогда и произведение можно не читать...
- Кстати, если вы думали, что работа в книжном — это легкотня, знай себе сиди в тишине и читай книжечки, то я вас разочарую. Присесть нам было некогда. И читать в зале — тоже. Можно было взять домой книгу из ассортимента и почитать ее, вернув в первозданном виде. Но тогда обязательно было на утренней планерке пересказать содержание книги коллегам и высказать свое мнение. Ведь самостоятельно перечитать все новинки невозможно, а отвечать на запросы вроде: «Хочу что-нибудь вроде Марининой, но не Маринину» приходилось каждый день.
Но я все равно с теплотой вспоминаю это время. Самым лучшим в этой работе был момент, когда приходила новая поставка. Коробки мы открывали словно праздничные подарки — интересно, а какие в этот раз нам прислали блокнотики в красивых обложках? О, книги по кулинарии и искусству! А это что, свежая поставка фантастики?
Конечно, очень сложно было удержаться от того, чтобы не купить что-то и себе. А вы бы смогли?
А вот и еще несколько наших подборок, где будни расцвели неожиданными красками:
- 17 историй и фото о первой съемной квартире, где из мебели был только матрас, зато воспоминаний хватило на всю жизнь
- 20+ людей, которые привезли с дачи в город не только ведра ягод да кабачки, но и отменные байки
- 19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество