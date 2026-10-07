20+ случаев у кассы, которые запомнились надолго — и продавцам, и тем, кто просто зашел за молоком

Казалось бы, самая обыденная вещь: зайти в магазин, набрать товары в корзинку и пикнуть картой на кассе. Но в реальности у прилавков то и дело разыгрываются сценки, испытывающие на прочность чувство юмора и покупателей в очереди, и кассира. И я знаю об этом не понаслышке — в бонусе я поделилась своим личным опытом работы продавцом в книжном магазине.