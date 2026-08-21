15 историй о путешествиях, наполненных ароматом новых мест и радостью открытий

Отправляясь в путешествие, мы обычно представляем теплое море, красивые виды, новые города и беззаботный отдых. Но порой самые запоминающиеся события начинаются тогда, когда все идет не по плану. Перед вами жизненные истории из путешествий с концовкой, которая удивила даже самих их участников.

А в бонусе у нас припрятана добрая история про приключения французов в России, застолья и птичку, которую жалко.