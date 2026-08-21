На мою подругу так енот упал сверху)) они еду подвесили в пакетах на веревке внутри палатки. И енот лез по веревке ночью и грохнулся на спящую подругу)
15 историй о путешествиях, наполненных ароматом новых мест и радостью открытий
Отправляясь в путешествие, мы обычно представляем теплое море, красивые виды, новые города и беззаботный отдых. Но порой самые запоминающиеся события начинаются тогда, когда все идет не по плану. Перед вами жизненные истории из путешествий с концовкой, которая удивила даже самих их участников.
А в бонусе у нас припрятана добрая история про приключения французов в России, застолья и птичку, которую жалко.
- Подруга поехала в Джанхот дикарем. Поставила палатку у моря, рядом — тоже такие же туристы. Стала у нее еда пропадать, а еще сосед нагло хомячит такое же печенье. Говорит: «А я купил». Ну, рядом в поселке магазин, может, и купил. Подруга стала караулить наглеца. Ночью слышит шорох. Врубила фонарик, а там... нет, не сосед, а енот! Это он фиртуозно таскал ее еду. А она на соседей думала.
Вы только посмотрите на эти честные глаза
- Как-то поехал я во Францию к друзьям на месяц побездельничать, страну посмотреть. На вторую неделю пребывания я, уже приодевшийся в местных магазинчиках, постригшийся по местной моде, стою на перроне какого-то уездного вокзала и жду свою электричку. Мимо толпы людей идут. Стою, молчу, о своем думаю. И тут ко мне подбегает прохожий (мне показалось, похож на армянина). Дальше я слышу родную речь: «Парень, этот поезд в Тулузу едет?» Я ему опешив: «Э... Нет, в Лё-Крёзо». Он мне: «Спасибо!» И дальше побежал. Блин, ну, что это было. Видать на лице все-таки написано.
- Мы очень давно отдыхали в Байдахэ, и вот там в одном кафе было меню, написано по-нашему. Так там предлагали крысака. Реально крыса с каким-то там гарниром. Уж не знаю, так они перевели или действительно там был крысак — выяснять не стали, однако внимание обратили.
- У меня в Грузии был случай. Зашел к знакомым (2 дня назад познакомились буквально) кофе попить в кафешку. Через полчаса на столе появились хачапури, шашлык, салаты. В итоге кофе мне так и не принесли.
- Поехала я в Турцию одна, впервые в жизни. Нервничала. Села в такси, а водитель всю дорогу косится на меня в зеркало и хитро улыбается. Перед самым отелем не выдержал и говорит: «Красавица, а ведь тебя у нас тут все знают». В смысле?! А он вдруг расхохотался: «Шучу! Просто ты так серьезно всю дорогу молчала, хотел тебя расшевелить».
- Меня удивило, с какой скоростью люди во Франции переходят на «ты». Это не укладывалось в образ элегантных снобов, который я себе нарисовала. Во многих бистро официанты сразу же начинают называть посетителей на «ты». Это не знак невоспитанности, а того, что официант принял вас за своего. Даже старшее поколение просит переходить на «ты»: «Анастазья, зачем ты мне выкаешь? Я такой старый?»
- Я знаю английский и испанский. Выгляжу я как типичная славянка. Так вот, в отеле в Испании мы с мамой спускаемся на лифте. С нами едут две девушки, явно персонал отеля. Я с мамой говорю о чем-то, а те две девушки начинают на испанском обсуждать мою панамку. Я-то все понимаю, и говорю им на испанском, что, мол, извините, не уточнила у вас, какую панамку мне носить. Они замолкают, но ненадолго. Потом они говорят уже на английском, как их достали эти постояльцы, говорящие на нескольких языках. После чего я им говорю, что знаю и английский. Двойной удар.
О, сколько замечательных историй, когда народ приещжал в США, начинал обсуждать внешность эти америкосрв, а им на родном матерном отвечали))
- Во французской провинции есть пространство и нет толп. После Парижа невольно задумываешься: где все? По правде говоря, Париж — муравейник с высокой плотностью населения. Так что не удивляйтесь посадке «локоть к локтю» в здешних бистро. А вот провинциалы всегда готовы уделить вам время. Приходишь в кафе, а для тебя его открывают. В Париже по сравнению с провинцией все куда-то бегут, нервничают. Любимая фраза парижан, произнесенная со снобской интонацией за чашечкой кофе с видом на Нотр-Дам: «Et ça m’énerve» («И это меня нервирует»).
Это как-то иначе в других странах? В провинции медленнее ритм жизни и меньше плотность людей. Везде.
- Этим летом подруга поехала в Калининград. В первый же день пошла на пляж — думала янтарь собрать. А никакого янтаря не нашла и расстроилась. Через пару дней начался дикий шторм, волны порушили кафе на набережной, были разрушения. Но что сделали наши люди? Правильно, как только все хоть немного улеглось, пошли снимать волны: «Вау, страшно, но красиво!» А еще подруга таки нашла на пляже янтарь: выкинуло из морских глубин.
Не, ну какие в Калиниграде все-такие красивые люки! Идешь, смотришь под ноги и любуешься
- Собирались в Анапу. Мы заранее бронировали номер, несколько раз звонили, уточняли, все ли в силе. Нас уверили, что, да миленький, все супер. Приезжаем с чемоданами, а хозяйка удивленно говорит: «Ой, а мы вас совсем не ждали».
- В сoвременной Франции невозможно расплатиться бумажкой в 500 eвро. Не принимают нигде. А цeны в кафе там ой какие. Например, кофе в Париже стоил 9 евро. Захотелось кофе с круасаном — зaходишь в кафе, садишься, завтракаешь. Кoгда надо расплачиваться — достаешь из кармана 500 евро. «А мeньше нет купюры? А кредитки у месье нет? Тогда ... за счет заведения». Так с этой бумaжкой и ходил дня три, и домой с ней вернулся.
- Отдыхал я во Франции можно сказать «дикарем». Приехал, взял на прокат малолитражку и снял номер в 4-х звездочной гостинице. На третий день моего пребывания в Париже произошла эта смешная история. Я, как обычно, отчаянно маневрируя на узких улочках, пытался протиснуться к гостиничному паркинку. Я доехал до подъезда, но там мой путь перегородил солидный такой ягуар. Из гоcтиницы выходила дама. Стою, жду, пока они отъедут. Мужик размеренно вылезает из своего транспорта, поправляет пиджак и очень медленно и горделиво направляется к даме. Подходит к ней, обнимает ее за талию, целует и неспешно ведет к машине. Я стою и жду. Потом мужик галантно открывает даме дверь, та садится в машину, они долго целуются. Я вышел из машины, подошел, постучал в окно и высказал мужику все, что я о нем думаю (на английском). Он улыбнулся, извинился и пообещал немедленно исправить свою ошибку. Дальше мужик включает «аварийку» и продолжает целоваться!
- Подруга поехала в Китай на остров Хайнань. Познакомилась там с обычным местным парнем, общались на ломанном английском. К слову, не рассчитывайте сильно на переводчики в телефоне, они через раз выдают белиберду типа «кошка-жена-рис». В общем, парень активно начал за ней ухаживать. Его друг тоже положил на нее глаз. Все это ужасно подняло ее самооценку, потому что дома такого внимания к ней не было. Дело чуть ли не к свадьбе шло, и тут женщины поопытнее объяснили нашей крале, что за китаянок нужно выкуп родителям невесты платить. А за иностранок не надо. Не знаю, что там дальше будет, но наблюдаю за развитием событий, как за сериалом.
Даже жалко ее, если дело реально в деньгах.
Вся эта история про предпочтение родить сына (причем, до сих пор), ужасно печальна
- Ехала на вокзал на такси. Опаздывала. По пути таксист с гордостью рассказывал, как до меня высадил девушку раньше конечной точки, потому что «его психологическое ощущение цены за поездку заканчивается здесь». И, если она хочет, чтобы он довез ее до дома, то должна доплатить ему 150 рублей. А не офигели ли вы часом, сударь?
Ну а у клиента тогда психологическое ощущение, что поездка бесплатная, и не платить вовсе.
- Я тут в парке познакомилась с ребятами из Калифорнии, которые живут и работают у нас уже два года. Угадай, где проводят отпуск американцы, выросшие на солнечных берегах?
В Магадане. А через несколько дней едут на Алтай — заниматься скалолазанием.
А мы вот тут живем и мечтаем об отпусках в каких-то несчастных Калифорниях и на Мальдивах. У нас же есть Магадан!
Тем временем в Магадане
Бонус: трудности перевода в глубинке
- Paботала я переводчиком с английского языка. В основном это были небольшие группы туристов, которые приезжали на Байкал и останавливались на постой у местных жителей за небольшую, но ощутимую для местных плату. Местным, да и приезжим иностранцам, нравилась подобная экзотика.
Зачастую ужин в семье переходил в бурное празднование дружбы между народами с приглашением соседей и песнопениями. Я как могла, переводила все, что происходило на русский и на английский. Однажды мне попалась группа французов, говорящих на английском. Им захотелось спеть какую-нибудь народную французскую песню. Девушка запела что-то очень красиво и мелодично на французском языке, с явными печальными нотками. Наш народ потребовал перевода. Оказалось, что песню поет какая-то птичка о несчастной любви. Птичка вроде как сидела на дереве и видела, как парень бросил девушку. Нашему народу печаль в песнях не впервой, поэтому про это подробностей не стали расспрашивать. Однако всех заинтересовало, что же это за птичка, которая так жалостливо поет? Француженка названия птички на английском не знала. Начала описывать: «Ну, такая, маленькая, с красной головой, звонкая очень». Местный рыбак Гриша, который, как все думали, уже начал отключаться от всего, что происходило вокруг, вдруг открыл глаза и радостно воскликнул: «Дятел, что ли?»