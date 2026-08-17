19 светлых историй о летнем отдыхе у воды, от которых пахнет тиной и беззаботным детством

У многих из нас самые яркие воспоминания о летних каникулах связаны не с дальними поездками, а с обычной речкой, озером или деревенским прудом. Тогда для хорошего дня требовалось совсем немного — свободное время, вода поблизости и ощущение, что каникулы никогда не закончатся.

В детстве на летние каникулы нас с братом отправляли в деревню. Как-то отпросились мы на рыбалку. Сидим понурые: рыба не клюет, мы уже голодные. И тут я увидела спрятанную за деревьями палатку. Пошли туда еду просить. Только подходим, а прямо на нас вываливается наш дед с тазиком пирожков. Оказалось, бабушка отправила его тайком присматривать за нами и снабдила провизией. ADME

Помню, как-то с дедом на охоту ездили на озеро. Прорвались на Ниве через невообразимое количество препятствий в виде косогоров, ям, луж и прочего. Приехали мы на место, достали вещи, накачали лодку, поплыли. Наловили рыбы. Вот и день пролетел как-то незаметно. Пора обратно плыть, а солнце село давно уже. Темнота непроглядная! Я говорю: «Деда, а как мы в такую темноту лагерь-то найдем?» А он мне в ответ: «А по звездам найдем». И тут смотрю, а из темноты появляется берег, причем то самое место, откуда мы отплывали. Уж не знаю, действительно ли он по звездам плыл, или у него там свои какие ориентиры были. Примерно с тех пор я всегда знаю, в какой стороне север. © Pomchikkk / Pikabu

«Хоть бы на денек вернуться в счастливое детство: половить раков, ощутить тот восторг от первой пойманной щуки»

Как-то раз в детстве мы собирались уплыть по реке на коряге. Огромные коряги лежали на берегу. Подходим, всеми силами пытаемся столкнуть одну из них в воду, чтобы отправиться в экспедицию. И тут понимаем, что сил-то у нас совсем не хватает, ведь они огромные. В итоге забросили это дело, а жаль. © Lili Garland / Pikabu

У родителей подружки была в деревне дача. И вот мы, городские девчонки, туда иногда катались — ее папа нас учил рыбачить, мы купались в речке. Поехали как-то раз на великах на берег реки, чтобы устроить пикник. Взяли с собой всего понемногу, но в основном бутерброды. Оставили наши припасы, а сами спустились к речке ноги помочить. Возвращаемся, а наши запасы ест корова. Мы на нее давай ногами топать, чтобы спугнуть. И тут она посмотрела на нас, подняла голову повыше и как выдавит протяжно: «М-м-му-у-у». Ох и дали мы тогда деру, запрыгнув на велики. © РамонаФлауэрс / ADME

В 8 лет папа взял меня на рыбалку с ночевкой и сказал, что это подарком. Я обрадовался, ведь это моя первая ночевка. Пока я раскладывал вещи, папа куда-то отошел. И тут слышу женский голос за кустами: «Тихо ты! Услышит же». Подхожу ближе, заглядываю, а там папа и... мама! Оказалось, что папа отвез маму заранее на речку, чтобы она там накрыла «стол» и подготовила сюрприз. Такого я не ожидал, ведь мне еще и настоящую удочку подарили. Сейчас мне уже 38, но тот день рождения был самым лучшим в жизни! ADME

«В детстве меня постоянно водили на рыбалку. Это самые мои яркие воспоминания. Я вырос и решил сделать маленький уголочек своего детства у себя на участке»

В детстве часто ходили купаться на пруд с тетей, старшей сестрой и братом. Как-то купались, и внезапно налетели тучи и пошел град. Помню, как большие льдинки падали прямо в воду, гремел гром. Это было так необычно и весело, но через минут пять уже все замерзли. Оделись, завернулись в полотенца и отогревались горячим чаем с пирожками. Одно из самых теплых воспоминаний детства. © Подслушано / Ideer

Лет в восемь на летних каникулах мы компанией ходили купаться на пруд в соседнюю деревню. Идти приходилось несколько километров, но по пути можно было нарвать огурцов и ягод. На пруду мы играли в салочки и прыгали с тарзанки. После часа в воде все становились синими от холода и выбирались греться на горячий асфальт. Сухие шорты мы брали с собой, а мокрые плавки складывали рядом. Иногда кто-нибудь даже начинал дремать, но просыпался из-за того, что на голову плавки надели. Весело было. © Pikabu

Помню, как в детстве на речке у выступа были большие качели, с которых мы прыгали в воду. Мне уже больше 30 лет, но я прекрасно понимаю, что сейчас даже не рискнул бы туда подняться. © Reddit

«Была я и в Турции, и в Таиланде. Так вот. Но для меня самый лучший пляж — местечко на Северной Двине»

В детстве хотела научиться плавать. Пошли с мамой на речку. Но у меня никак не получалось. Села на песок и говорю маме: «Не буду плавать. Вода меня обижает», а мама говорит: «Это не вода тебя обижает, а ты ее, потому что не можешь довериться ей и плыть». Стало так обидно, что я начала тренироваться. В итоге даже несколько раз выигрывала соревнования по плаванию. Больше не хочу обижать воду. © Подслушано / Ideer

Когда мне было лет 8, дедушка повез меня на мотоцикле на речку. Посадил в люльку, надел шлем, укрыл одеялом. Часов 5 мы вместе купались, играли, рыбачили. И вот настала пора уезжать. Дедуля снова посадил меня в люльку, а я как заору... Он аж подпрыгнул. И тут из-под одеяла вылезает кошка и спокойно уходит по своим делам. Она, по-видимому, залезла в люльку, пока мы отдыхали. Жалко, что ушла, ведь я так мечтал о кошке. ADME

«Лет 30 назад я был в этом месте. Тут был лагерь и речушка. Лагеря уже давно нет, а река измельчала, но даже раки стали появляться»

В детстве все ребята собирались на речку и прыгали с высоты в воду. Я тоже хотел, но мама запрещала мне это делать. Но мне же интересно, да и перед ребятами неудобно было. И все же я решился, собрался духом и прыгнул. И что бы вы думали? У меня лопнули трусы. Теперь всегда слушаюсь маму. © Подслушано / Ideer

В далеком детстве у меня была игрушечная удочка. Лет в 7–8 я научился ловить рыбу у других детей из нашего района. Мама отвела меня в магазин и купила настоящие крючки, леску, поплавок и грузила. Все это я намотал на свою игрушечную удочку. Подхожу к родителям и говорю: «Пойду через дорогу к реке порыбачить». Разумеется, они понимали, что с таким набором я ничего не поймаю. Но меня не было почти час, поэтому они начали переживать и пошли к речке. Подходят, а у меня там на берегу лежат около 8–10 окуней и щук. Видели бы вы их изумленные лица. © Gamagatsu74 / Reddit

«Речка и поваленное дерево тут же собирали кучу ребят»

Когда родители объявляли, что мы едем к бабушке в деревню, я прыгал от счастья. После обеда сразу бежал к другу Кольке, а вскоре собиралась вся наша компания. Мы отправлялись к озеру, купались и играли до вечера. Потом ели кислые яблоки, разводили костер и запекали картошку. Иногда оставались друг у друга ночевать. Такие дни повторялись почти все летние каникулы, и уезжать обратно мне никогда не хотелось. © serhio.spb / Pikabu

Лето. Папа купается в речке, мы с мамой сидим на берегу. Начинается дождь, прям ливень. Папе все равно, ему нравится купаться под дождем. Я забегаю в высокую траву, чтобы сильно не намокнуть. Меня начинают кусать комары, и я кричу из кустов родителям:

— Пошлите уже домой!

— Сейчас, папа еще купается.

— Меня комары кусают!

— Нет тут никаких комаров.

— Конечно, нету! Ведь они все здесь! © Rhododendron / Pikabu