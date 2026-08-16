23 жизненных истории о хвостатых хулиганах, чья дерзость стала доброй семейной легендой
Домашние питомцы умеют не только дарить любовь и уют, но и устраивать такие проделки, которые потом годами вспоминает вся семья. Коты, собаки и даже попугаи порой не дают своим хозяевам заскучать. Поеденные цветы, исчезнувшие носки, мыши в постели — это еще не полный перечень проделок. Сегодня вас ждут светлые и веселые истории о хвостатых хулиганах, чьи проделки подарили хозяевам хорошее настроение и маленькие радости.
Когда собралась испечь пирог и отлучилась буквально на 5 минут
Какие счастливые глаза у кота-потеряшки
«Сегодня шла домой, захожу в подъезд, и тут этот товарищ. Наглый, красивый! Лицо наглеца показалось смутно знакомым. Листаю ленту в мессенджере, вижу объявление в группе про животных. Написала хозяйке. Мы созвонились, и выяснилось, что их котик пропал 3 месяца назад в другом конце города! Они уже и не надеялись. Радости было — вагон! Мораль: не будьте равнодушными! Если к вам подходит наглый кот — возможно, это чье-то большое горе, которое вот-вот превратится в счастье».
- У меня такой наглец даже как-то перезимовал. Потом оказалось, что соседский, на самовыгуле и живет на два дома.
Дело о пропадающих носках можно считать раскрытым
- У меня подруга гостила, она на ночь ставит сакан воды рядом с кроватью. Зрение у нее не очень, чтоб не блуждать ночью, держит под рукой. Две недели она слышала какие-то чавкающие звуки, но сквозь сон думала, что кошка просто вылизывается. А потом увидела, как эта наглая морда пила воду из ее стакана!
Обычно растения страдают от проделок котов. Но этот пес тоже решил внести свой вклад
«Моя невеста провела все выходные за пересадкой растений в горшки. Сегодня утром мы увидели это».
- Сегодня мой кот прямо в кабинете ветеринара испугал мопса. Тот от страха сходил по-большому. Было стыдно, пока хозяева мопса не сказали мне, что привели собаку, потому что она третий день не могла этого сделать. Сходила наконец.
Месть за то, что завтрак был не подан вовремя. Ох, хозяева, воспитывать вас еще и воспитывать
- Мой красавец щенком съел 2 пары моих самых любимых туфель и шикарные дорогущие босоножки. У меня редкий размер, и найти хорошую обувь было очень сложно (лет 15 назад дело было). До сих пор вспоминаю, девочки меня поймут.
Какой еще стресс? Этот попугай отлично чувствует себя в новых условиях
«Мой попугай ехал в поезде на моря. Попутчик был не против такой наглости».
- У нас дома в деревне раньше жил Шарик — у него будка была, мы в ней соломку подстилали. Так Шарик вылезал из конуры, лежал на солнышке, а куры залезали к нему в будку и там неслись — потом он их выгонял, ну и ел яйца.
- Отправили кошечку Алису на лето к бабушке, чтобы она на даче мышей ловила. А эта озорница повадилась бабулин драгоценный диван драть. Ну а коли я лицо ответственное, мне и доверили менять обивку в конце сезона. Сняла дермантин и ахнула. За обивкой на металлическом каркасе висел бабулин медальон. С ним-то кошечка и игралась через экокожу. Бабушка была несказанно рада находке. Дед перетягивал диван больще 20 лет назад, видимо, тогда-то украшение и попало в этот мебельный капкан.
Этот пес пришел прямо к хозяину в туалет и стащил рулон туалетной бумаги. Милому песику ведь нужнее
- В подъезде нашла кошку. Кинула клич в домовом чате — тишина. Так кошка со мной и осталась. У найденыша оказались замашки аристократки: для лотка ей подавай дорогой наполнитель. Я схитрила и насыпала в лоток треть дешевого. А кошка взяла и выгребла его лапой! Мол, хозяйка, что это тут за фигня?
Хозяйка повесила на окно кормушку, но этот суслик распугал всех птиц
- У подруги жил фокстерьер, как и многие собаки, он любил гулять подольше. Песель придумал такую хитрость. Он делал свои дела на столбик, гулял с хозяйкой, а когда они подходили к подъеду, пес вдруг замирал и поднимал ногу — типа делает свои дела. И стоит так несколько секунд. Зато можно подольше не идти домой!
- Какаду моего отца не знал, что умеет летать. Он ходил по дому с открытым клювом и расправленными крыльями, пытаясь догнать мою маму, при этом крича: «Я тебя сейчас укушу!» Птица признавала хозяином только отца, а женщин не любила. А еще у нас дома жила пара неразлучников, которые постоянно миловались, что очень раздражало какаду. Однажды я вышла посмотреть, что происходит в «мужской берлоге» бати, где жили птицы, и увидела, как какаду на них кричит: «Заткнитесь! Заткнитесь!»
Некоторые умудряются спать одновременно на двух лежанках
- Во время учебы я снимала комнату у семьи, в которой жил африканский серый попугай. Он был настоящим врединой: опускал голову к прутьям клетки и предлагал погладить его по голове. Иногда это было именно то, чего он хотел, и я с удовольствием соглашалась, но обычно он позволял погладить пару раз, а потом изо всех сил кусал за палец.
- Кот мои места занимает. Кровать двухспальная, так на мое место ложится. На кухне встану чай себе налить, поворачиваюсь — мое место занято. И он так мило при этом мурчит. И иногда меня обпивает — налью себе воды в чашку, он смотрит и лапку тянет — дай! Всю мою еду обнюхивает, в ванную комнату дверь не закрываю, а то кричит, требует впустить. Мне на заказ сделали табурет из дуба с кожаным сиденьем, поначалу коту не понравился, сегодня начал им интересоваться. Если я на кухне, требует меня в спальню и гладить его. Тиран просто какой-то. Вот, выговорилась.
- Мы в гостях. Сплю на диване, хотя как сплю — наблюдаю. Спит Мусенька. Подкатывается под бок, я, чтобы не придавить, отодвигаюсь, и так, пока я не окажусь на полу!
И так будет с каждым, кто вовремя не покормил свою сладкую лапочку
- Крестная подобрала котенка и стала приучать его к лотку. К слову, приучила легко. Когда котенок делал свои дела в лоток, он шел и звал хозяйку: мол, мяу, все сделано, убери за мной, кожаный мешок. Крестная давала котенку лакомство. Так этот хитрец стал притворяться, что сходил в лоток. Просто делал вид, что закапавает, и приходил в комнату и мяукал. Крестная его раскусила быстро, конечно. Но посмеялась над сообразительностью котейки. Назвала Несси — Лохнесское чудовище.