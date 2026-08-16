23 жизненных истории о хвостатых хулиганах, чья дерзость стала доброй семейной легендой

«Сегодня шла домой, захожу в подъезд, и тут этот товарищ. Наглый, красивый! Лицо наглеца показалось смутно знакомым. Листаю ленту в мессенджере, вижу объявление в группе про животных. Написала хозяйке. Мы созвонились, и выяснилось, что их котик пропал 3 месяца назад в другом конце города! Они уже и не надеялись. Радости было — вагон! Мораль: не будьте равнодушными! Если к вам подходит наглый кот — возможно, это чье-то большое горе, которое вот-вот превратится в счастье».