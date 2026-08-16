15+ солнечных историй с летних пикников, полных радости и смеха

Смотрели Буратино,еще на черно белом телевизоре первый раз. Брату 5 лет, мне 8лет. Сцена где, Буратино монеты сажал, брату запомнилась. Показывали первую серию.Вторая серия на следующий день. Родители буквально как пару месяцев купили телек Электрон. И батя что бы его не сломали, вынимал предохранители. Я это дело просек и мы так телек смотрели днем. Вторую серию мы не увидели, батя нас просек. Забыл предохранители вытащить. Ну и братишка, ну что там было дальше, ты же книгу читал?Ну, читал, начал рассказывать, он не слушает ему главное деньги то выросли? Я возьми да ляпни, конечно выросли. Он, а какие деньги надо сажать?Конечно золотые. А рубль из золота? Конечно из золота. Я слышал звон мелким, что рубль обеспечен золотым запасом. А почему он не золотого цвета? Этого я и сам не знал. Ну врать так врать. Нельзя же потерять лицо перед младшим. Наверное с серебром смешан. А сколько там золота? Вес монет для меня имел смутное представление. Возьми да ляпни. Ну грамм сто.История получила продолжение. Узнал я о ней лет через сорок.
Мамка у нас пыталась цветы разводить в горшках. У неё особо не получалось, то полить забудет, то мы горшок с братом снесем, то на солнце выставит, сгорят. И был большой горшок глиняный, батя его с Днепропетровска приволок. Брательнику кто то рубль металлический подарил на днюху. Братан мне ничего не сказал, посадил рубль и начал за ним ухаживать.Потихоньку пошёл росток. Уж откуда он взялся, я не знаю. Может мамка посадила. Выросло алоэ. Разрослось, а денег нет. И брательник вытащить рупь обратно не может. Растение перешло под защиту бати. У него с глазами проблемы были вот он алоэ и лечил. Мы это растение перетаскивали из квартиры в квартиру. Когда переезжали. Батя случайно горшок разбил, где то перед 16 годом. Прихожу батя с мамкой в другой горшок уже в пластиковый пересаживают. И мне говорят, смотри, кто то из вас рубль засунул в горшок. Я историю от брата уже слышал. Говорю без этого рубля, хрен бы алоэ вырос. Мамка, он что серебряный?Мы с батей ржать. Рассказал историю. брату в 16 году юбилей был 45 лет. Поехали поздравлять, кстати рубль в прекрасном состоянии, потемнел правда. Но я его бархоткой отер. Через месяца три братишка звонит и мне говорит, а ты был прав дерево выросло, правда 40лет росло. Я на аукционе рубль продал за 200 тысяч рублей. Оказалось колекционный 67 года выпуска.
15+ солнечных историй с летних пикников, полных радости и смеха
Лето — время, когда выезд на отдых на дачу или просто на пикник за город дает возможность расслабиться и вдохнуть полной грудью. Вокруг — аппетитный аромат шашлыка, запах скошенной травы и неповторимый вкус спелой малины прямо с куста. Но главное — это время, проведенное вместе с близкими и друзьями: добрые улыбки, фирменное семейное чувство юмора и радость от общения. Каждая история в нашей статье — именно об этом.
- Мне было лет 6 или 7. Я — счастливый ребенок, любимая дочь мамы и папы. В нашей семье нередки были прогулки в лес за грибами, ягодами или просто на пикник — подышать воздухом и послушать птиц. Прогулки были пешими, так как машины тогда у нас еще не было.
Теплым вечером родители предложили сходить в лес прогуляться. Сначала все было как обычно. Мы шли, держась за руки, и болтали. Вышли за черту города, заходим в лес. Вдруг я поднимаю голову и вижу, что на деревьях вместо листьев висят шоколадные батончики. Моей радости и восторгу не было предела! Папа залезал на деревья, снимал «урожай», а я прыгала от счастья и показывала, где еще остались шоколадки. Родители еще так обыграли этот момент, искренне удивлялись и радовались вместе со мной, что мне долго верилось в чудеса и сказки. До сих пор это одно из самых ярких воспоминаний детства.
Смотрели Буратино,еще на черно белом телевизоре первый раз. Брату 5 лет, мне 8лет. Сцена где, Буратино монеты сажал, брату запомнилась. Показывали первую серию.Вторая серия на следующий день. Родители буквально как пару месяцев купили телек Электрон. И батя что бы его не сломали, вынимал предохранители. Я это дело просек и мы так телек смотрели днем. Вторую серию мы не увидели, батя нас просек. Забыл предохранители вытащить. Ну и братишка, ну что там было дальше, ты же книгу читал?Ну, читал, начал рассказывать, он не слушает ему главное деньги то выросли? Я возьми да ляпни, конечно выросли. Он, а какие деньги надо сажать?Конечно золотые. А рубль из золота? Конечно из золота. Я слышал звон мелким, что рубль обеспечен золотым запасом. А почему он не золотого цвета? Этого я и сам не знал. Ну врать так врать. Нельзя же потерять лицо перед младшим. Наверное с серебром смешан. А сколько там золота? Вес монет для меня имел смутное представление. Возьми да ляпни. Ну грамм сто.История получила продолжение. Узнал я о ней лет через сорок.
- Расскажу одну из любимых историй моей мамы. Произошла она лет 50 назад, когда мама еще в школе училась. Далее с ее слов. Собрались мы как-то в лес с учительницей. Само собой, каждый с собой взял бутерброды, яблоки, булки, печеньки, кто что любит. Ходили долго, припасы постепенно подъедались. А учительница шла с большой такой дамской сумкой, но свою сумку не открывала, ничего оттуда не ела.
Нагулялся класс, пора уже домой собираться. Еда у всех закончилась, самые голодные уже капризничают. И тут учительница открывает свою сумку, а в ней хлеб и банка варенья. Раздала каждому по куску хлеба, варенье всем намазала. До чего же вкусный обед получился! На 50 лет запомнился.
Котик поехал на пикник на берег моря. Но на берегу моря был ветер, и котик решил, что лежать в коляске под теплым одеялом — самое правильное решение
- Проехали с подругой 45 км на велосипеде за один день. С утра отправились к парому на велосипедах, доехали с ними на кораблике до деревни, устроили там пикник на берегу Волги и решили не ждать кораблика в обратную сторону, а отправиться до Костромы на велосипедах сами. Как же мы счастливы, что решились на это и поверили в свои силы. Локации менялись от душистых полей до тенистых лесов, от проселочных дорог до экотроп, от берега реки до мостов над прудом. Это было что-то невероятное!
Мы останавливались на пикник, когда хотели, и где хотели. Хочешь — перекуси с видом на блестящую Волгу, а хочешь — отдохни у тихого прудика. Невольно вспоминала детство — как так же на велосипедах с дедушкой катались по полям и лесам с утра до вечера. Так же пахло, так же смеялась, так же включала музыку прямо на динамике на всю деревню и подпевала, крутя педали. И так же возвращалась домой вся пыльная от дорог и умиротворенно уставшая.
- Ездили по области погулять, и в какой-то момент решили пикник устроить. Едем медленно, высматриваем местечко живописное и удобное. И вот едем вдоль леска, а там полянка. Стол с двумя лавками деревянными стоит. Идеально для пикника. Я туда сворачиваю и останавливаюсь рядом с этими лавками. Мы почти одновременно выходим из машины, делаем пару шагов к столу...
И тут из всех кустов и деревьев вокруг вылетают слепни, несколько десятков тысяч штук! Мы впрыгиваем в машину, закрываем двери, а они ее просто облепляют! Я завожу тачку, включаю дворники, чтобы смахивать их со стекла, и выезжаю оттуда.
Только сброшу их дворниками со стекла, и тут же опять ничего не видно. В общем, как-то доехал до асфальта несколько метров и дал по газам. Потоком воздуха почти всех сдуло, но какая-то часть все равно цеплялась за машину и скреблась. Смотрим в заднее окно, а за нами просто черная туча летит.
В общем, мы решили, что мухи сами там эти лавки со столом поставили, чтоб туристов заманивать.
Верю. Тоже так однажды попались. Поехали в дубовую рощу за вениками. Искали, где припарковать машину. Не успели встать, как машину облепили слепни. Да, такие крупные. Не стали останавливаться, по глазам и уехали оттуда. Если бы вышли, они нас съели бы. Это ужас какой-то. Больше никогда такого не встречала.
Лучший отдых — с верным другом
- Было это, когда мы учились в 9 классе. Собрались мы с одноклассниками на природу выбраться, на пикник. Костерок пожечь, картошку запечь, байки потравить. Ну и надо бы взять с собой что-нибудь поесть, а лучше — на природе приготовить. Только вот котелка нет ни у кого, поэтому один из друзей обещал захватить из дома кастрюлю и проволочку, чтобы сделать самодельный котелок. Очень хорошо, на том и порешали.
Я до сих пор не могу понять, почему тогда решили варить на природе пельмени, но факт остается фактом. Подтаявшие и немного слипшиеся пельмени надо было срочно варить. Кто-то суетится у костра, мы достаем воду, а друг достает из сумки кастрюлю. Кастрюля из нержавеющей стали с пластиковыми ручками — конечно же, самое лучшее решение для котелка!
— Серега, ручки же расплавятся! — возмущаюсь я.
— Не расплавятся! Видишь, написано на коробке «Ручки выдерживают температуру до 200 °С».
— Но температура огня в костре намного больше, около 1000 °С...
— Ты чего, какая тысяча? Вода кипит при температуре 100 °С, значит и температура огня примерно такая же! — Серега искренне смеется надо мной, удивляясь моей необразованности.
Не стал я больше спорить с ним. Знаю, что бесполезно. Надо ли говорить, что стоило нам отвлечься, как ручки расплавились и кастрюля с водой под пельмени упала прямо в костер. Серега тогда долго возмущался, что ручки у кастрюли бракованные.
- Однажды стая биглей бежала по лесу. 15 биглей, как положено — бегут и орут. Вылетают на поляну — опа! Шашлыки жарят, компания из 5 человек. Не сбавляя ход, бигли сожрали все. И готовые, и сырые, и хлебушек, и огурчики подчистую. Осталось 2 шампура в руках у растерянного дяденьки.
Бигли улетели дальше, а к поляне вышли человек 15 запыхавшихся хозяев с вопросом: «Собачки не пробегали?» По всему было видно, что пробегали. Хозяева быстренько скинулись по 1000, и рванули дальше за собаками.
Вот так идёшь в лес и побаиваешься, как бы на тебя не напал медведь. А вместо медведя на твоё мясо нападают собаки. Отобрали у людей всю их добычу.
Девушки устроили пикник возле озера, но к ним пришли незваные гости
- Вспомнил свой случай из детства. Я совсем не ел сало. И вот одним прекрасным днем был я в деревне у бабушки. Мне 7 лет. Моя подружка Оля, на год старше меня, позвала меня на пикник. Расстелили покрывало в саду под яблоней. С огорода нарвали лучка, огурчиков, помидорчиков. Оля принесла сало и пару кусков хлеба. Оля мне нравилась, и я не мог сказать, что сало не ем. Пришлось есть! С тех пор ем сало.
- Недалеко от нашего города протекает речка. Берега высокие, к воде не подойти. Деревья — не проехать даже. Но есть место, где проходит ЛЭП, и там лес вырублен и можно проехать. И есть подход к воде с небольшим пляжем. Уже лет 15 ездим туда — жарим шашлыки, купаемся, все супер.
Выше по течению, видимо, есть база по прокату лодок. Часто проплывают организованные и не очень люди — кто на байдарках, кто на катамаранах, кто еще на чем. Причем только по течению — обратно не плывут. И вот вчера плещутся сыновья в реке, мы с мужем готовим, краем глаза на них смотрим. Проплывают очередные лодочники. И обращаются к детям:
— Как водичка?
— Тепленькая, — вежливо отвечают дети.
— Красиво как тут, удобно! А что за место? Какая деревня рядом?
— Не знаем, — отвечает младший.
Те уплыли — течение все же сильное, хотя что-то еще пытались у детей узнать.
Я обращаюсь к сыну:
— Ну как же не знаешь, это же Зайцево, мы же с тобой на указателе смотрели!
— Ну и зачем им об этом знать? — отвечает десятилетний пацан, — Понаедут сюда потом, а мы куда ездить будем?
Арктический пикник — жареная картошечка с овощным салатиком
- Есть у нас с друзьями хорошая традиция: каждый год выбираться в лес с ночевкой на одно и то же место. Уже 8 раз были. Кто-то не может, кто-то добавляется, но основной состав сохраняется. А в первый раз у Шишкина, который нас на это подбил, вышла целая история. Далее с его слов.
Тащу я, значит, две сумки через этот лес, тяжелые они, начинаю уставать. Смотрю — костер. Дошел! Подхожу к костру, бросаю сумки, падаю на них сверху и ору «Хана!» И странная какая-то тишина, без воплей радости. Смотрю — у костра лицо с усами, а у нас в толпе никто усы не носил. Присмотрелся — точно, другой костер, другие люди...
Ситуация глазами людей у костра: из ночи выплывает мужик с двумя сумками, бросает сумки, падает на них, орет «Хана!» Пристально всех осматривает, встает, поднимает сумки, говорит «извините», проходит по скатерти с праздничной едой и уходит в ночь. Шишкин говорит, что никто не проронил ни слова...
- Приехали на дачу пожарить шашлычка. Мангал поставили на предварительно очищенное от сухой травы место, приготовили лопату и емкость с водой. Развели огонь, насаживаем на шампуры мясо и ждем, когда прогорят дрова и можно будет раскладывать шашлычок над углями.
Идиллию прервал стук в калитку. Открываем, пришла соседка:
— Вы шашлык жарите?
— Жарим.
— А не могли бы вы по-соседски и наш шашлык у себя пожарить, а то у нас мангала нет?
— Не вопрос! Приходите этак через часик.
Соседка приходит через 3 часа, когда мы уже залили мангал и помыли шампуры. В руках у нее кастрюля с мясом и десяток неочищенных луковиц. Говорит:
— Вот, принесла! Можете насаживать, но насаживайте поплотнее и не пережаривайте сильно. Лук пожарите потом, когда снимете мясо. Когда будет готово, позвоните. У нас на калитке звонок, так что звоните подольше, мы в доме сидим за столом и можем не услышать, так как музыка играет!
— А может, вам и лаваш испечь?
— Ой! А вы и лаваш делаете? Нам штук семь, если не трудно!
Все, что нужно для счастья: послеполуденное солнце, шелест реки и хорошая компания
- Пошел как-то Серега со своим классом в березовую рощу на пикник. Пришли в рощу и сразу сели есть. У мальчишек свой круг, у девчонок свой. После еды отдохнули немного и принялись в игры разные играть. То в салочки-догонялки, то шишками бросаться. Было немного обидно, что все старались попасть в Серегу, но мало кому это удавалось, потому что он был ловким и шишки бросал быстрее всех и очень метко.
После того как все устали бегать, девчонки пошли цветы собирать, а мальчишки — бороться. Сначала один на один, но, когда Серега всех победил, он предложил сразу против двоих бороться. Одолев их, сказал, что попробует один против всех. Трудно ему было, но он справился. Собрались мальчишки вокруг Сереги и спрашивают, отчего он такой сильный и ловкий. Он им отвечает:
— Во-первых, здоровый образ жизни. Во-вторых, занятия спортом. Ну и еще то, что мне 27 лет, а я работаю вашим классным руководителем.
Мама, мы сегодня с пацанами письками мерились. У меня больше всех оказалась. Конечно сынок, ты же учитель.
- Поехали с семьей на пикник на берег Белого моря. Пожгли костер, потрапезничали, погуляли, пора к дому собираться, а значит, тушить костер. Заприметил краем глаза пустую бутылку на берегу — ее и возьму, наберу воды, залью. Взял, а там бутылка с сюрпризом.
Так как минералка данная изготавливается в Ижевске, возможно, владельцы из Удмуртии. Для нас такая водичка в магазинах не свойственна. Внутри было фото, на обороте подпись: «22 августа 2021 г. Лева, Лена, Миша на Белом море. Мишутке с любовью от родителей!»
Очень интересно получилось, не думал, что когда-нибудь найду послание в бутылке, принесенной морем!
И вода была хорошая, Увинская жемчужина. Я такую пью. Приколисты, земляки!
- Смотрели с молодым человеком фильм, где была сцена пикника. Мне это показалось таким милым, и я сказала, что тоже бы хотела настоящий и красивый пикник. На следующий день прихожу с работы, а посреди гостиной расстелен клетчатый плед, на нем корзинка плетеная и много тарелочек со сладостями и фруктами. На пледе гордо восседает парень. Это все было просто очаровательно, но добила меня последняя реплика парня: «Я знаю, что все эти милости ты любишь, но есть ты тоже любишь. Поэтому в корзинке твои любимые бургеры и картошка фри». Если это не любовь, то я ничего не понимаю в этой жизни.
- Конец августа, вечер, мы у костра. Папа берет старую гитару и начинает петь песни молодости. Вдруг слышим, как из соседнего лагеря, где отдыхала большая компания, к нам идут несколько крепких мужчин. Мы напряглись. И тут один достает из чехла баян, а другой — тамбурин! «Соседи, у вас репертуар отличный, а нам аккомпанемента не хватает, примете в ансамбль?» В итоге мы объединили столы и пели хором до самой ночи. Оказалось, ребята — музыканты, и этот пикник мы не забудем никогда!
У нас в компании есть один товарищ, который песни у костра поет исключительно под баян. Ну то есть играет он вообще на всем, из чего можно извлекать хоть сколько-нибудь музыкальные звуки, но предпочитает именно баян. Классический рок под такой аккомпанемент звучит просто крышесносно
- Отдыхали с детьми на озере. Пока мы с мужем ставили палатки, дети с дедом пошли за грибами. Возвращаются гордые, тащат полное ведро. Я заглядываю внутрь, чтобы проверить, нет ли поганок. И аж глаза протерла — ни одного гриба, зато вместо них ведро набито желтыми теннисными мячиками! Оказалось, сразу за лесополосой находился загородный пансионат с кортом, и мячики часто улетали за ограду. Дети были в восторге от такого «урожая».
А вот и еще несколько ярких подборок с летними историями: