15+ солнечных историй с летних пикников, полных радости и смеха

Смотрели Буратино,еще на черно белом телевизоре первый раз. Брату 5 лет, мне 8лет. Сцена где, Буратино монеты сажал, брату запомнилась. Показывали первую серию.Вторая серия на следующий день. Родители буквально как пару месяцев купили телек Электрон. И батя что бы его не сломали, вынимал предохранители. Я это дело просек и мы так телек смотрели днем. Вторую серию мы не увидели, батя нас просек. Забыл предохранители вытащить. Ну и братишка, ну что там было дальше, ты же книгу читал?Ну, читал, начал рассказывать, он не слушает ему главное деньги то выросли? Я возьми да ляпни, конечно выросли. Он, а какие деньги надо сажать?Конечно золотые. А рубль из золота? Конечно из золота. Я слышал звон мелким, что рубль обеспечен золотым запасом. А почему он не золотого цвета? Этого я и сам не знал. Ну врать так врать. Нельзя же потерять лицо перед младшим. Наверное с серебром смешан. А сколько там золота? Вес монет для меня имел смутное представление. Возьми да ляпни. Ну грамм сто.История получила продолжение. Узнал я о ней лет через сорок.

Мамка у нас пыталась цветы разводить в горшках. У неё особо не получалось, то полить забудет, то мы горшок с братом снесем, то на солнце выставит, сгорят. И был большой горшок глиняный, батя его с Днепропетровска приволок. Брательнику кто то рубль металлический подарил на днюху. Братан мне ничего не сказал, посадил рубль и начал за ним ухаживать.Потихоньку пошёл росток. Уж откуда он взялся, я не знаю. Может мамка посадила. Выросло алоэ. Разрослось, а денег нет. И брательник вытащить рупь обратно не может. Растение перешло под защиту бати. У него с глазами проблемы были вот он алоэ и лечил. Мы это растение перетаскивали из квартиры в квартиру. Когда переезжали. Батя случайно горшок разбил, где то перед 16 годом. Прихожу батя с мамкой в другой горшок уже в пластиковый пересаживают. И мне говорят, смотри, кто то из вас рубль засунул в горшок. Я историю от брата уже слышал. Говорю без этого рубля, хрен бы алоэ вырос. Мамка, он что серебряный?Мы с батей ржать. Рассказал историю. брату в 16 году юбилей был 45 лет. Поехали поздравлять, кстати рубль в прекрасном состоянии, потемнел правда. Но я его бархоткой отер. Через месяца три братишка звонит и мне говорит, а ты был прав дерево выросло, правда 40лет росло. Я на аукционе рубль продал за 200 тысяч рублей. Оказалось колекционный 67 года выпуска.