23 зарисовки об отдыхе у воды, от которых веет ароматом спелого арбуза и нагретого солнцем песка

«Поехали с семьей на море. Едем, окна открыты и вдруг странное и громкое „Мяу!“, прислушались. Через несколько минут снова „Мяу!“ Да блин, быть не может. Нашел стоянку, открыл капот — чисто. Потом подвеску — чисто. Сели, едем. Через еще пару километров снова „Мяу!“ В итоге гость нашелся около заднего редуктора. Сидит смотрит прямо на меня и щурится от света фонарика! А это жена его держит на руках, испуганного, но уже в безопасности. Сын в восторге. Кот похож на камышового, длинные лапы, большие ушки, суровый характер. Назовем Редуктор или Механик — пока не решили».