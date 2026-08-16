23 зарисовки об отдыхе у воды, от которых веет ароматом спелого арбуза и нагретого солнцем песка
Лето словно создано для отдыха у воды. Кто-то отправляется на речку с удочкой и корзинкой для пикника, а кто-то с удовольствием проводит день на водных горках в аквапарке. Пока одни празднуют девичник на сапах, другие находят себе на море домашнего питомца. Кажется, что такие поездки должны проходить без забот, но на деле именно там нередко случаются самые неожиданные истории. Здесь — честные рассказы о семейном отдыхе, курьезах, маленьких радостях и теплых моментах, которые создают особое настроение.
Кажется, пахнет курортным романом
- Приехала навестить бабулю в санаторий у озера. Сидим с ней в столовке, к нам подходит дедок: «Красавица, можно к вам подсесть?» Сбоку хмыкнули, мол, дед молодую кадрит. И тут моя бабушка своим учительским тоном как выдаст: «Молодой человек, я вас еще за второй партой помню. Садитесь, но ведите себя прилично». Оказалось, этот дед был школьным хулиганом и учеником моей бабушки, когда она была еще молоденькой практиканткой. Он и тогда за ней ухаживал, но тогда были другие обстоятельства. А сейчас, похоже, у бабули курортный роман наклюнулся.
Что бывает, когда женщина выглядит на 10-15 лет моложе
- В аквапарке я привлекла внимание группы итальянских парней лет двадцати. Без макияжа, в розовом купальнике, длинными волосами и с мини-тату я походила «на местную» — и по возрасту в том числе. Ровно до момента, пока не подошли муж с сыном. Я взяла на руки сына, парни интерес сменили на шок.
Большинство женщин удивительно простодушны.
Им нравится что мужчины или парни обращают на них внимание , но надо понимать что внимание это не потому что пред ними предстала богиня красоты , они элементарно оценивают сколько шансов поскорее уложить ее в постель и всего делов, а муж не помеха
Сразу ясно, что люди приехали на отдых в Калининград и уже прогулялись у моря
Люди съездили на море, а привезли с собой кота
Я, в 1980 году, привез под ветровой, котёнка из Сухуми. В самолёте!))) Сейчас такое сложно представить... Кстати кот прожил до 2002 года. Кавказский долгожитель)
«Поехали с семьей на море. Едем, окна открыты и вдруг странное и громкое „Мяу!“, прислушались. Через несколько минут снова „Мяу!“ Да блин, быть не может. Нашел стоянку, открыл капот — чисто. Потом подвеску — чисто. Сели, едем. Через еще пару километров снова „Мяу!“ В итоге гость нашелся около заднего редуктора. Сидит смотрит прямо на меня и щурится от света фонарика! А это жена его держит на руках, испуганного, но уже в безопасности. Сын в восторге. Кот похож на камышового, длинные лапы, большие ушки, суровый характер. Назовем Редуктор или Механик — пока не решили».
Ласковые закаты в Торопце
«Вечернее солнце купается в речных водах, ветер баюкает древние курганы, воздух наполняется золотом, шёпотом цветов бессмертника, ароматами полыни и таволги. Мир, сотканный из света, обнимает и греет».
Детство можно вернуть хотя бы на несколько минут
- Мой брат в свои 40 лет впервые прокатился на ватрушке в отеле в Турции. Какие у него были глаза! Сказал: «Не думал, что так легко вернуться в детство». Потом его за уши оттуда было не оттащить. А еще он с какими-то детьми бегал и играл в водные пулялки. Человек начальником отдела работает.
"Детство можно вернуть хотя бы на несколько минут"....
Мой муж (мужик за 50) и сын (15 лет) вдруг решили собирать Лего. Куча кубиков лежит в контейнерах. Когда то это были наборы. Типа " Полицейский участок "...., ну ещё что-то... За годы использования и переезды всë перепуталось. Нашли в интернете, как должно выглядеть. По выходным иногда сидят, собирают 😂
Кот на море, а ты нет. Пляж стекляшка, Владивосток
Рациональное предложение
- Пришли в аквапарк с детьми. Заняли шезлонги, рядом расположились две мадамы лет 20 в раздельных купальниках. Мой 7-летний сын долго долго на них смотрел, сказал: «Мама, можно я у них кое-что спрошу?» Я от любопытства чуть не подпрыгнула. Он подходит и выдает: «Тетя, а хотите я вам свои шорты запасные подарю?» Очень трудно было не расхохотаться.
Девушки устроили девичник на сапах — а что, оригинально, и запомнится на всю жизнь
Сапы - это очень круто, но чтобы покататься на них не нужен особый повод!
В отличие от всяких байдарок сап очень лёгкий и компактный, прекрасно влезает в багажник, его очень просто брать с собой.
Всем рекомендую ;)
Зеленоградск — приморский город, и здесь, похоже, очень любят котиков
Отдых на природе с сюрпризом
- В отеле в Кемере познакомилась с турком. Он обещал показать настоящую Турцию. Согласилась, живем один раз! Приезжаем к озеру. «Ты, — говорит, — отдыхай, я сейчас мангал разожгу!» Ну, я сняла одежду и загораю. И тут мою ногу кто-то лизнул! Быстро открыла глаза, а это обычный такой белый козел. Их вокруг меня 5 стоит. И все попытались меня лизать! Я сбежала от них в итоге. Мне потом объяснили, что пот, соль, вот они и заинтересовались.
а раньше кстати специально посыпали ноги солью, чтобы козлы лизали до мяса. такая вот была пытка. минутка познавательности как говорится.
Просторы Полистовского заповедника
У нас на многих болотах проложены туристические тропы, стоят смотровые вышки- это целый зачарованный мир скупой красоты и туманов…
«На болотах водится не только собака Баскервилей, но и лось, бобер, а также медведь. Я уже 3 раза была в Полистовском заповеднике. Кто бы мог подумать, что отдых на болотах будет таким классным. Нас с подругой водили по эко-тропе, возили на лодке по речным рукавам — хищных птиц я не увидела, зато к нам вышел любопытный лось. Главное, там кормят до пуза домашней едой, а воздухой такой чистый, что спишь как младенец».
Плавая на сапах, можно заснять вот такую красоту. Кажется, что где-то рядом притаилась Царевна-лягушка
Мы уже три года как "саповладельцы". В этом году даже муж, который к воде и всяким водным активностям вообще равнодушен, проникся и сказал: "здОрово, что мы сап купили" :))
Это, с одной стороны, очень просто, а с другой - просто море удовольствия от неспешных прогулок вдоль живописных берегов
Гений маркетинга
- Когда-то в детстве были на море, там был дедок, он продавал еду на пляже кричал: «Пиццуля наивкуснейшая, пахлава медовая, вы такой вкусной не пробовали!» К этому деду были огромные очереди за едой.
Приморский край, Японское море
Ко мне так в Батуми на пляже подошла собака. Легла, деловито привалилась к моему боку, голову положила на колени. Не кормишь, давай гладь, что ли...
«Просто кот, который смотрел на море. Я села рядом с ним и мы смотрели вместе».
Золотой закат в Пскове на реке Великой на фоне древних башен. Город, которому больше тысячи лет, завораживает своей красотой
Я там была и могу сказать, что город, к сожалению, прямо убогий.
Но есть нюанс...
- Анапа. Улица Крылова. По тротуару идет большое семейство с кругами, матрасом, пляжными авоськами, пацанята, конечно в «масках с трубками» (и как сразу ласты не нацепили) и в купальниках. Спрашиваю: «Только что приехали?» «Да. И сразу идем на пляж. Нам сказали, что до моря идти 10 минут». То-то было их удивление, когда я сказал, что «10 минут» это до места, откуда вы только увидите море. А до пляжа минут сорок шлепать.
Тонкости маркетинга 😂
Как у нас. Пишут - 40 минут на транспорте до метро. НО ❗
Сначала ждём маршрутку, затем едем (... пробки, пробки...). Итого - Полтора часа 🤷♀️
В отпуск — одна!
- Мама в этом году впервые за двадцать лет поехала в отпуск одна. Не с нами, не с папой, а просто взяла билет в Сочи и сказала: «Хочу посмотреть море без вас всех». Мы с братом сначала обиделись, потом посмеялись, а потом поняли — она права. Присылает фотки: вот она на пляже в старом купальнике, который я помню с детства, вот сидит в кафе и ест хачапури, вот просто стоит у воды и улыбается в камеру так, как я ее сто лет не видел. И мне от этого почему-то так тепло, будто я сам отдохнул.
Парк Монрепо находится на берегу Финского залива. Здесь можно гулять по замшелым камням, вдыхать аромат сосен, есть чернику, бродить босиком по воде и слушать шум волн
Коварный загар
- Поехала на море. Бросила вещи в номере и чуть ли не бегом на пляж. Так устала, что просто рухнула на лежак. Думаю: сейчас минутку передохну, намажусь кремом и нормально позагораю. Ага, как же. Уснула, очнулась через полчаса. Моя от природы светлая кожа стала пунцовой. Но самое ужасное — я лежала на спине, так что обгорела только спереди. Да еще и очки на лице были. В итоге вокруг глаз остались белые круги. Первый день, а я уже красотка. Теперь буду пытаться загореть хоть сколько-нибудь равномерно.
Кот встречает рассвет на море
«Однажды, проснувшись в отпуске раньше обычного для ловли рассвета, застала отельных котанов за ранним перекусом».
Старушки-хохотушки
- Моей бабушке 87 лет, вчера она и ее «молодая подружка» (70 лет) поехали на море. Вдвоем, дикарями. Мы все очень переживали за бабушку, возраст же. Звоню ей сегодня, на фоне шум и мужские голоса. Бабушка говорит: «Внуча, позвони через недельку. Мы тут с Тамарой с мужчинами познакомились, отдыхаем. Тебе, кстати, тоже пора уже отдыхать от своей работы и хоть немного начать веселиться. Ну ладно, я побежала. А то мы с Тамарой поспорили, кто на резиновых матрасах быстрее до буйков доплывет. Пока-пока. Не звони мне неделю!» Кажется, я знаю, какую старость я теперь хочу!
«Мы ездили вести пиратский квест для одной компании на Талабские острова. Везли нас вот на таком симпатичном катере»
«Это на причале вода спокойная, а на самом Чудском озере волны были о-го-го: накануне был ураган. И посмотрите, какой там белый песочек! К месту проведения праздника нас везли на таком самодельном тракторе».