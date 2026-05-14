Дачный сезон только начался, а у этих 14 человек еще историй с прошлого года осталось
Дача — это одно из приятных мест, где можно скрыться от городской суеты и слиться с природой воедино. Поухаживать за огородом, поделиться рассадой с соседями, пожарить шашлычки, душевно попить чай из самовара со своими родными — все это возможно лишь на даче.
- Загорала на даче. Легла на спину и задремала. Проснулась от того, что соседский мужской голос надо мной произнес с явным восхищением: «Красота! Налитые, гладкие! И как я раньше не замечал?» Я уже хотела высказать все, что о нем думаю. Но тут увидела, что сосед стоит на высокой стремянке, чинит крышу своего сарая, заглядывает в открытую форточку моей теплицы и восторженно кричит жене по телефону: «Люся, ты не поверишь, у соседей там такой помидор „Бычье сердце“ созрел!»
- Однажды к нам на дачу приехала подруга. Ее узрел сосед, когда она загорала на участке. Тут же примчался и любезно предложил ей свой шезлонг. Вечером к нам прискакала его запыхавшаяся жена и спросила, не будем ли мы против, если они обновят наш общий забор. Теперь наши дачи разделяет не сетка, а забор из металлического профлиста.
«Сегодня посадили в теплицу помидорную рассаду, на грядку — кабачки и тыкву. Деревья начинают цвести. Сейчас пойду делать салат из первой редиски. Красота!»
- Соседская смородина свешивается на наш участок. Ягодок еще нет, поэтому я нарвала на чай молодые листочки. Соседка один раз вышла, посмотрела, второй. На следующий день прихожу, а на ветках, с моей стороны забора, висит листик с надписью: «Частная собственность».
- Купила домик в деревне. По весне сижу, в грядках ковыряюсь. Тут заходит соседка и говорит: «Можно я у тебя ведро земли наберу?» Я опешила. В деревне землю просят, а у каждого огороды по 10 соток. Странно. Потом до меня как дошло! Ведь в своем огороде еще копать надо, а я уже перекопала свои грядки. А она, судя по всему, клумбу перед домом ваяла. Решила, что раз я не деревенская, то можно и попросить.
- У нас на даче есть компостная грядка. Ничего туда годами не сажали, просто скидывали траву. Решила я туда тыкву воткнуть. Сверху все очень мило — сухая мелкопорубленная травушка. Начала копать лунку и отпрянула на три метра с возгласом: «Илья, у нас компост испортился!» Так, в 33 годика я узнала, что компост — это не горка травы, а черная склизкая субстанция.
Чтобы был нормальный компост, слой травы 10 см нужно чередовать с горстью мочевины и 3 см слоем почвы. Тогда будет не гадкая слизь, а пушистая почва.
«Начало положено! Сезон сбора урожая официально открыт»
- Купили дачу у маминой приятельницы. Прошло несколько лет, приезжает эта приятельница в наш городок к родственникам. Звонит моей маме и без тени смущения говорит: «Я приехала. Давайте-ка вы у меня на даче соберете черную смородину. Литров 5 хватит». Вот мы знатно офигели! Потом соседи рассказывали, что она с семейством еще несколько лет подряд приезжала, когда была в городе на «свою» дачу посмотреть. Причем делала это в наше отсутствие.
- Сосед все время заходил к нам, переступая через небольшую канаву посередине. Посадили туда клубнику. Приехали на дачу через неделю. Паркуемся, видим — бежит сосед, размахивая руками. Добежал и выдал: «У вас клубничка созрела. Будет справедливо, если моя дочь первую ягодку попробует. Мы с ней всю неделю за вашей клубникой следили». Мне на тот момент 12 лет было, а дочь соседа года на два меня младше была. Честно, не помню, что ему ответили, но в тот же день я взяла лопату и начала перекрывать нетронутую землю вдоль наших участков, чтобы засадить абы чем, но прекратить эти соседские хождения к нам.
Подскажите, кто-нибудь, как перекрывается нетронутая земля, а то чуть не тронулся, гадая
«На дворе 1 мая. А у нас уже первые огурчики в теплице подоспели»
- Мы с мужем как-то решили покрасить дачный домик. А краски было две банки: голубая и зеленая. Покрасили дом пополам: верх — голубой, низ — зеленый и мелкие белые цветочки. Издали казалось будто малина цветет, а над ней — небо. Мимо проходила соседка, подумала, что ошиблась улицей. Вернулась, чтобы посмотреть номер улицы и только потом поняла, что соседний дом перекрасили. Долго потом вспоминали.
- Однажды, когда у нас еще не было забора, приехали на день раньше, и увидели на нашем участке соседку. Она не растерялась, а гордо сказала:
— А я вот гнилые ягодки обрываю и вооон туда выбрасываю. Помогаю вам, пока вас нет.
- Разговаривали как-то с соседом через забор, а он такой: «Давайте праздник устроим? Вы купите мяса, подарите шашлыки и нас пригласите». Не нашлась сразу с ответом, просто промолчала. Теперь подруга при случае интересуется, как там сосед, который сам себя к нам в гости пригласил.
Чуваки, перепроверяйте свои текста. То, блин "перекрывать" вместо "перекапывать", то " подарите" вместо "пожарите". Хотя бы делайте вид, что стараетесь
«Здесь жена планирует что-то типа летней кухни, чтобы мыть всякие морковки, батат и прочие сельдереи с базиликами»
- К соседке полезла моя малина. Я ей кричу: «Смотри-ка, вылезла посреди газона. Рубани ее, если не нужна!» Далее у нас состоялся с ней такой диалог:
— А она дорогая?
— Очень! По 500 рублей за куст.
— Ну, пусть себе растет.
А потом ее клубника ко мне перелезла.
- У нас сосед, молодой парень, все время пел песни. Причем они все были заунывные. Это продолжалось и днем, и ночью. Разбудила мужа, сказала позвонить соседям по этому поводу. В сердцах сказала, что парень воет. Муж спросонья позвонил родителям парня и выдал: «Пусть ваш сын прекратит вой! Почему он без конца воет?» А они-то считали своего сына талантливым, обиделись, в общем.
«Однажды я вырастил луковицу весом 5,65 кг»
- Идет вчера соседка домой с огромным, красивым букетом пионов. Я сделала комплимент ее букету, спросила, где она его купила. Соседка ответила, что срезала цветы на даче. Сегодня я стою на кухне, готовлю ужин — звонок в дверь. Открываю. А там стоит соседка с прекрасным букетом пионов и говорит: «Это тебе для настроения». Сказать, что я приятно удивилась — не сказать ничего. Спасибо, Надя!
- Строили дом в деревне, наш дедушка ночевал в сарае. Лег дедушка после обеда отдохнуть. Вдруг спросонья слышит, как кто-то храпит рядом. Причем так громко, солидно. Дедушка все обыскал. Потом нашел место, где громче всего было слышно, приподнял доску, а там еж спит. Короче, они так все лето вдвоем и жили.
Дачная жизнь — это совершенно особенный мир со своими негласными правилами, традициями и неповторимым колоритом. Именно такие забавные недоразумения, как внезапные соседские визиты за ведром перекопанной земли и неожиданные встречи с храпящими ежами делают отдых за городом по-настоящему душевным и живым. Ведь даже самый богатый урожай клубники рано или поздно заканчивается, а вот смешные байки остаются с нами навсегда.