15 случаев в транспорте, когда путь до места назначения превратился в бесплатный стендап

Бывало ли у вас так, что рутинная поездка в метро или автобусе внезапно превращалась в настоящую комедию? Общественный транспорт — это не просто способ добраться домой, это место, где каждый день разворачиваются самые непредсказуемые жизненные сцены, которые оставляют массу позитивных впечатлений на весь день. Ни один сценарист не придумает того, что подкидывает реальность.

Только представьте: кто-то по ошибке запрыгивает в чужой корпоративный автобус и вызывает хохот, а кто-то читает книгу с чужого экрана через плечо и еще возмущается, что владелец телефона так медленно перелистывает страницы. Занимайте свободные места, мы отправляемся!