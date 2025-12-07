18 историй из общественного транспорта, которые хочется прокомментировать словами: «Ничего себе поездочка»
- Ехал на днях в автобусе сонный: утро раннее еще. Сижу в задней части салона. Вдруг замечаю, как заходит мой друг. Он оплатил проезд, идет мимо меня, не замечает. Ну, я взял и ударил его по-дружески в колено. Он оборачивается. Я смотрю на него, а это вовсе не мой друг. Какой-то левый чувак с фингалом под глазом! Я быстро говорю: «Ой, извините, пожалуйста, обознался». Этот парень был прям очень похож, но он не стал злиться, лишь улыбнулся и ответил: «Не поверишь, неделю назад так же обознался, только мне не так повезло, как ты видишь». © Палата № 6 / VK
- Ехал как-то в поезде, где был абсолютно неадекватный проводник, который все время сидел у себя в купе и развлекался. На просьбу выдать постельное отвечал: «Возьмите там и не напрягайте меня». То же самое отвечал на просьбы сделать кофе или чай, а на фразу, мол, мы будем жаловаться начальнику поезда, отвечал: «Что он мне сделает? Это мой поезд». В какой-то момент он всех так достал, что мы с еще одним чуваком решили реально сходить к начальнику поезда, рассказать все и пожаловаться. Начальник нас внимательно выслушал. Было видно, что мы не первые, а потом ответил: «А что я ему сделаю? Это же его поезд!» © Палата № 6 / VK
- Ехала в автобусе на пары. Возле меня сидела женщина с клетчатой сумкой в ногах. Содержимое периодически шевелилось и шуршало. Пассажирка иногда открывала сумку, проверяла что-то рукой и закрывала обратно. Я отвернулась к окну и была на своей волне. Но потом она ойкнула и вскочила. Все вокруг тоже обернулись. Женщина со словами «простите, извините» начала нагибаться под всеми сидениями. Оказалось, в клетчатой сумке было двое маленьких котят. Видно, в какой-то момент они выбрались из сумки и разбежались по салону. Транспорт был забит, поэтому отыскать их было нелегко. Мы всем автобусом принялись осматривать, где же котята. Одного нашли забитого под сидение, а второй добрался до водителя и уселся возле него. Такой вот квест. © Карамель / VK
«Она отправилась в ночное путешествие на поезде»
- Однажды летел в почти пустом самолете на приличное расстояние, и так вышло, что прямо рядом со мной сидела симпатичная девушка. После знакомства, ужина и расспросов она решила поспать. Минут через 20 эта милаха прикорнула у меня на плече. Я ее аккуратно прикрыл пледом, и тут понеслось... Просто молчание, поцелуи, всплески эмоций и улыбки. Потом до посадки держались просто за руки. Из самолета разошлись кто куда, не оставив никаких контактов. Считаю, что в этом весь изюм случившегося. © Подслушано / VK
- Вся моя семья очень рассеянная и забывчивая. Путешествуя по заповеднику Кипра, потеряли ключи от арендованной машины, благо местные жители нашли их и отнесли на охрану. Второй случай: забыли очень дорогие билеты на самолет в такси, думали все: с отпуском покончено, как и с деньгами. Но в последние минуты посадки тот самый таксист подбежал к нам и вернул билеты. Хоть мы такие растяпы, как приятно чувствовать счастье после возвращения какой-либо вещи. И до сих пор сохранилась вера в добро. © Подслушано / VK
- Сегодня в вагоне поезда произошла нелепая ситуация. Пошел выкидывать мусор. Сделано. Возвращаюсь обратно. Иду по вагону, вижу: сосед с верхней полки сидит на моей боковушке с каким-то пассажиром. Ну, думаю, офигели, расселись тут. Ладно, присяду пока с краю, пусть пообщаются. А место же мое! И, тесня плечом незнакомца, дерзко и решительно говорю ему: «Я присяду здесь, не против?» В наглую приземляюсь на подушку пятой точкой. Пару секунд тишины, я и неожиданный противник яростно ведем схватку взглядом. Сосед в свою очередь улыбается все шире и шире. И тут я начинаю понимать всю нелепость ситуации. В общем, промахнулся я отсеком... © Подслушано / VK
«Эта милашка сидела перед нами в самолете. Ее зовут Зои. Полюбила ее!»
- Беременна на большом сроке, еду в метро в час пик на прием ко врачу. Вынуждена нависнуть животом над молодым мужчиной, читающим газету. Мой живот ему мешает, поэтому парень просто берет и кладет газету на мой живот и продолжил чтение! Другой случай: едем с ребенком 3,5 лет из больницы. В вагоне метро заняты все места для сидения, стоят только два человека — я и мой малыш. © Татьяна Новикоаа / Dzen
- Ехал на поезде. Минут за 10 до отправления у входа в купе появились две девицы с двумя провожающими их мужчинами. Стоят, мнутся, смотрят на меня. Я делаю вид, что очень занят ноутбуком, но уже понимаю, что сейчас что-то будет. В то же время в соседнем купе раздается детский плач — я мысленно сочувствую тем, кто там едет. Тут старший из провожающих откашливается и сразу переходит к делу: «Вы не поменяетесь с нами местами? У нас тоже нижняя полка, но в купе рядом». Понимаю, что речь идет про то самое купе, где только что плакал ребенок, и мягко отказываю. Не отстают, предлагают чуть ли не на руках перенести в соседнее купе мой багаж и меня. Отвечаю им уже жестко: «Нет!» Провожающие уходят. Одна из девиц бросает на меня презрительный взгляд и семенит в соседнее купе за второй. Поезд трогается, и — о, чудо! — я в купе еду один.
Где-то через час ко мне заглядывает все та же девица, озадаченно смотрит на свободные места и, опять одарив меня презрительным взглядом, скрывается в соседнем купе. Ближе ко сну за стенкой нарастает шум. «Да не пойду я к нему!» — резко отвечает женский голос, и на этом шум прекращается. Видно, уплотнение жилплощади у других пассажиров соседнего купе восторга не вызвало, но скандалить они не стали. Я ночевал в купе один. © Unknown author / Pikabu
- Мне было года 4. Ехали в автобусе с мамой, мне стало скучно. Я влезла на сиденье и начала читать стихи — все, которые помнила, с выражением. Автобус в пробке, народу битком, все мокрые, взмыленные. Читала я долго, но все же закончила и села на место. Врезался в память огромный яркий апельсин, бухнувшийся мне на колени — мой первый гонорар, и аплодисменты сквозь общий смех. © Михаль Морозова / Dzen
«Сегодня в самолете»
- Один случай в транспорте был — до сих пор, как в вспомню, так в дрожь бросает. Выходим из автобуса — первой идет со мной за руку дочка 5-летняя, следом я с младшей в кенкурухе. Тут дверь закрывается, зажимая ручку ребенка, и автобус начинает движение. Представляете?! Моя дочка оказывается снаружи и вынуждена бежать, потому что рука у нее в автобусе. Я так орала! Водитель остановил автобус. Конечно, я сразу к ребенку кинулась. К счастью, она не упала, пока бежала. Ох, сколько ярости во мне было! © Елена Колычева / Dzen
- Я обычно уступаю места у окошка, если просят. Но была ситуация, когда пошла на принцип. Летела в самолете после свадьбы подруги. Рейс был ранний, я практически не спала. Купила заранее место у окошка, зашла одной из первых в самолет и уже почти успела уснуть. Но меня разбудили два больших дяди и очень настойчиво просили поменяться местами, чтобы я села в проход в соседний ряд. Само собой, дядь я послала к лешему. Они вызвали стюардессу и пытались ей что-то объяснить, но и она была послана далеко и надолго. В итоге место я свое отстояла, и только потом заметила третьего парня, который был с этими амбалами, и он был в наручниках. Его посадили рядом со мной. Один сопровождающий сел рядом, второй — через проход. Весь полет мне уже не спалось, помогала задержанному пристегнуть ремень и открывала ему обед. Довыпендривалась, называется. © Kaza1100 / Pikabu
- В молодости был прикол. Автобус полупустой, я еду на одиночном месте, а напротив меня такое же место, но свободное. Есть и еще свободные места. Но несколько человек едут стоя — может, скоро выходить или просто им так удобно. На очередной остановке заходит симпатичная девушка. Я улыбаюсь ей, она улыбается мне, между нами явно проскакивает искра. Девушка направляется к месту напротив меня с явным намерением сесть. И тут, откуда ни возьмись, к этому же месту устремляется непонятно откуда взявшаяся бабка с полным ненависти лицом. Она отталкивает нескольких человек и эту девушку тоже, плюхается напротив и смотрит на меня с вызовом. Я улыбаюсь девушке, развожу руками, встаю и пытаюсь с ней познакомиться. Но ее, видимо, случай с бабкой расстроил, и большого желания знакомиться она не выразила. А жаль. © Веб-студия БугровЪ / Dzen
«Вот такую картину я наблюдал сегодня в самолете»
- Ехал на автобусе в город. На одной из остановок зашла толпа подростков, которые вели себя отвратительно. Водитель остановился, заглушил двигатель, положил ноги на приборную панель, открыл газету и заявил: «Ребята, всем этим людям в автобусе нужно куда-то ехать, а вы мешаете им туда добраться. Они скоро на вас разозлятся. Я просто посижу здесь, пока вы не выйдете». Пассажиры начали раздраженно роптать, и подростки поняли, что либо они сейчас выйдут, либо весь этот гнев выльется на них. И они ушли, а мы поехали дальше. © zerbey / Reddit
- Однажды в автобусе я встретил девушку, которая знала обо мне очень много — мое имя, школу, с кем я встречался, где живу, кто мой отец. Только, клянусь, я никогда в жизни ее не встречал! И имя ее в первый раз услышал. Насколько мне известно, мы никогда раньше не общались. Сначала я подумал, что это какая-то знакомая из школы, но она знала каждую деталь моей жизни, А когда я сказал: «Извини, я просто тебя не помню. Ты кто?», — она просто рассмеялась и вышла из автобуса. Больше я ее никогда не видел. © Unknown author / Reddit
- В 70-80-е годы многие ездили в соседний город на рынок на пригородном поезде. Мало того, что стоячих мест вообще не было, так на обратном пути некоторые везли живность: птицу, поросят в мешках. Получался не вагон, а зоопарк: куры кудахчут, петухи поют, где-то крякают утки и слышится поросячий визг. Помню, у одного пассажира поросенок порвал мешок и вырвался на свободу. Несколько остановок весь вагон пытался его поймать, а он с визгом бегал под лавками между ног. Столько лет прошло, а я до сих пор вспоминаю, как мы его ловили. © Михаил Бородин / Dzen
«В самолете моей девушке принесли вегетарианский сэндвич. Лететь 12 часов»
- Я ехала на поезде, и мне досталось козырное место со столиком. А на противоположные сидения, развернутые ко мне лицом, прибежала молодая пара с недельным младенцем в корзинке-переноске. И мы отлично доехали: мелкий пару раз просыпался и кряхтел, его кормили, тетешкали, он опять засыпал. Молодой отец через час вырубился и упал головой мне на плечо (не стала его будить). Мы похихикали с молодой мамочкой, поговорили о том о сем. А знаете, кто орал на весь вагон, и кому стюард сделал замечание? Двум разодетым хлыщам, которые громко спорили и кричали по телефону. © Huanita.Yobst / Pikabu
- Муж работает водителем в маршрутном такси. Каждое утро люди едут на работу, маршрутка вечно полная настолько, что даже встать негде. Но уже на протяжении двух месяцев с мужем ездит одна женщина. Она садится всегда на переднее сиденье, платит мужу 1000 рублей и просто катается с ним целый день, пока он домой не поедет. Если в маршрутке есть дети, она выходит и раздает им конфетки, да и взрослым настроение поднимает. Не понимаю, зачем она это делает... © Подслушано / VK
- В самолете перед нами летели трое — мама, дочь и сын. Дети были очень похожи друг на друга — то ли близнецы, то ли погодки лет 6-7. Зашли, сели. Девочка села у окна. Мальчик начал ныть, что он хочет к окну. Мама объяснила, что сейчас очередь дочери, так как сын летел у окна в прошлый раз. Тогда мальчик начал орать. Он поорал, и мама сказала девочке: «Уступи ему. Видишь, он плачет!» Поменялись местами. Девочка достала из рюкзака какой-то детский журнал и стала читать. Пацан опять начал канючить, а потом орать. У него был свой журнал, но он хотел тот, что читала сестра. Мать забрала журнал у девочки и отдала этому нытику. А потом раздали еду, и девочке пришлось делиться с братом десертом. Было очень жалко девочку. © itzm / Pikabu
«Лечу в самолете. Это что, туалет для муравьев?»
- Иду домой в 9 утра в воскресенье после суток и не успеваю на свой автобус. Подходит следующий. Плечами пожала: ну ладно, поеду с пересадками. Салон пустой. Водитель спрашивает: «Тебе в тот автобус было надо? Догоним!» Догнал! Посигналил, и я пересела. Спасибо тебе, неведомый мужик! © Наталья П. / Dzen
- Я ехала на метро в свой офис с конечной станции. И тут в вагон вошла уставшая женщина в плаще с огромной сумкой. Она села и достала полный набор косметики. Примерно через полчаса я не удержалась и сфотографировала ее в процессе трансформации. К этому моменту женщина уже завершила уход за лицом и накрутила бигуди. Позже она расчесала волосы и побрызгала их лаком, не обращая внимания на толпу пассажиров. К тому времени, как мы добрались до ее остановки, эта дама выглядела практически безупречно. © Jim Grupé / Quora
- Еду в метро, народу много. Теснота страшная. В таких местах женщины прижимаются всеми частями тела, не замечая, что можно немного отодвинуться. Мужчины стараются все же сохранять хоть небольшое расстояние. Стою, зажатая всеми прелестями тетенек, вся взмокшая, и думаю: «Почему женщины не ощущают хоть чуть-чуть дистанцию как мужчины?» И тут не знаю, что на меня нашло, но я не выдержала и завопила: «Господи, хоть один мужчина прижался бы, а то одни тетеньки да тетеньки!» В вагоне стоял взрыв хохота. © Мадина Мукушева
