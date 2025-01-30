Парень, когда они увидели твой Мерседес, они подумали: "Ну, всё правильно сделали, зачем ему чаевые?")))
13 историй, которые могли случиться только в ресторанах
Истории
1 день назад
В ресторанах порой происходят непредсказуемые вещи. Будни персонала иногда похожи на приключенческий фильм. А гости часто уносят с собой не только десерт на дом, но и необычные истории.
- Устроился официантом на подработку. Как-то раз зашла небольшая компания, шумно посидели.. А кто-то из них, когда я забирал счет, сказал: «Не оставляй чаевых. Он принес все холодное, не заработал». Видеть лица этих людей, когда я уезжал на новом «Мерседесе» — бесценно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Днюху отметила в гордом одиночестве. Ждать официанта не хотелось. Встала напротив музыкантов и стала есть целый лимон. Первым подавился слюной трубач. Он отложил свой инструмент, достал откуда-то официанта и как заорет ему: «Обслужи ее без очереди!» Обожаю лимоны. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У мамы был корпоратив на работе, а меня не с кем было оставить. Она заведовала деньгами, поэтому пропустить его не могла. Поэтому взяла меня с собой. Я тогда училась в начальной школе и обожала танцевать. Так я весь вечер плясала без остановки. Мне со всех столов надарили шоколадок, конфет. К маме подходили официанты, спрашивали, что я хочу себе заказать, ведь с соседних столиков гости хотели меня угостить. Короче, произвела там фурор. Вот бы мне такой уверенности в себе во взрослой жизни, как это было в детские годы.
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- Устроилась официанткой в ресторан. В первый день попался наглый клиент. Допрашивал меня по меню 20 минут, лицо кривил. В итоге довел меня до истерики. Не выдержала и облила его водой. Убежала в слезах. Но меня не уволили, а перевели на должность хостес. Оказалось, что этот противный клиент — один из владельцев ресторана. Он еще потом ухаживал за мной, цветы дарил и подарки. © DemonessAstarte / X
- Встречалась с парнем два года. И тут он позвал меня в дорогущий ресторан. Откровенно надеялась на то, что он хочет сделать мне предложение в торжественной обстановке. Сделала маникюр, шикарную укладку и макияж. Надела платье в пол, в общем, навела красоту. Сидим, едим салатик ценой в крыло самолета. Тут он откашливается и говорит: «Дорогая, я позвал тебя в ресторан не просто так, дело в том, что ...», - тут я поняла, что вот оно, — «я получил повышение и захотел его отметить с самым близким человеком». Вроде как, он ни в чем не виноват. Я сама все придумала, и сама обиделась. Но вот уже второй час сижу в ванной, реву и сбрасываю его звонки. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Если ждала предложение, значит уже пора. Можно было или сделать его самой или во всяком случае решить для себя " если он не сделает его в ближайший месяц ( полгода, год) - то нет смысла ждать.
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- Папа редко бывал в ресторанах, поэтому решила его сводить. Пришли, подходит официант: «Добрый вечер, меня зовут Иннокентий, и сегодня я ваш официант!» Начинает сервировать стол: тарелки раскладывает, столовые приборы и салфеточки. Тут папа не выдерживает: «Слушай, Кеша, иди отдохни. У тебя куча работы, вон, сколько столов! А я, что салфетки с тарелками себе не разложу? Иди, иди». Я даже не знаю, кто был больше в шоке — официант или я. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- На днях была на свидании. Зашли в ресторан, заказали поесть. Парень просит счет. Официант спрашивает: «У вас наличные или по карте?» Кавалер сказал, что у него по карте и смотрит на меня. Мне заплатить за себя несложно, я ведь это ела. Достаю деньги и кладу в папку. Парень говорит: «Ого, ты хочешь оплатить?» Отвечаю, что только за себя заплачу. А он начинает мне втирать, что у него мало денег и, возможно, не хватит. В итоге я оплатила счет, вынесли сдачу, и он забрал эти деньги себе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Три года назад работал официантом и у меня ушли гости, не заплатив по счету $100. Ревела долго. Но все коллеги пошли мне навстречу. Бухгалтерия уменьшила мой «долг» до себестоимости, а другие работники ресторана добровольно разделили сумму на всех поровну. Надеюсь, что те негодяи больше ни с кем так не поступали. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Несколько лет назад ходили с подругой в кафе. Официант был молодой парень, который в процессе обслуживания умудрился залить мою рубашку напитком. Долго извинялся и предложил мне свою новую рубашку, которая была у него с собой. После долгих уговоров все-таки согласилась. Перед уходом решила оставить свой номер телефона, уж очень милым он был. Позвонил через день, пригласил на кофе. После начали встречаться. Прошлым летом поженились. Но только где-то месяц назад мой благоверный признался, что весь этот случай с напитком — не случайность. Он сделал это специально, надеясь увидеть меня еще раз. А я, наивная, все эти годы думала, что нас свела его неуклюжесть. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Два парня пришли в ресторан утром, до наплыва посетителей. В какой-то момент они решили сесть на террасу и именно за самый большой стол, мол, им место для ноутбуков нужно, пришли поработать. Я объяснял, что это стол на большую компанию и предлагал пересесть в другое место, но ребята меня не слушали. Спустя два часа к ним пришел третий человек. И только еще через час они соизволили заказать ужин. Потом один из них взял и пересел за другой стол, чтобы зарядить ноут. Начал жаловаться, что его еда уже остывает, а он еще не готов ее есть. В шоке от своего менеджера, и что он ничего не делал с этой ситуацией. © slosh23 / Reddit
Пришли утром до открытия.... Решили заказать ужин... Долго ж они там просидели то...
Могли бы dinner перевести как обед, в соответствии с временем, а не гугл переводчиком тупо переводить.
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- Полетели с родителями в Таиланд. Как-то ужинали в местной кафешке. Счет вышел небольшой, оплачиваем крупной купюрой. Ждем сдачу, а нам все не приносят. Спрашиваем, мол, когда принесут, а нам официант: «Патом-патом!» Мы обалдели, а оказывается, у них «патом-патом» означает что-то вроде «подождите». © Подслушано / Ideer
- Есть люди, которые используют освежитель воздуха вместо духов. Работаю в ресторане официантом, и у нас прямо перед закрытием раньше приходила одна мадам с «освежающим парфюмом». Чувствуешь запах за километр. «Легкий бриз», «свежесть океана», «весенняя сирень» — вот так мы с официантами называем таких посетителей. © Подслушано / Ideer
- Работаю без выходных. В одном кафе четыре дня, в другом три. Оба они находятся в торговом центре, но на разных этажах. На прошлых выходных разругалась с соседом. После смены я безумно хотела спать, а он закатил шумную вечеринку в своей квартире. На следующий день он пришел с друзьями в кафе, где я работаю. Каждый раз, принося им еду, я испепеляла его взглядом невыспавшегося медведя. Вчера он посетил мое второе место работы, и снова я была его официантом. Немая сцена. Он закрывает лицо руками и смеется, после чего произносит: «Никуда от тебя не деться. Видимо, судьба». Завтра мой первый выходной за два месяца, ведь мы идем на свидание. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Еще несколько ярких доказательств, что в общепите всегда происходит нечто интересное:
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