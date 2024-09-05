17 человек, которые в ресторане получили и хлеба, и зрелищ

Для кого-то поход в ресторан или кафе — событие. Человек старается принарядиться и отлично провести обед или вечер. Для кого-то, напротив, это нечто обыденное. Но и с теми, и с другими в ресторанах происходят вещи, о которых потом рассказывать смешно, стыдно и увлекательно одновременно.