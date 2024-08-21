16+ человек, которые хотели вкусно поесть в ресторане, но быстро пожалели об этом

Фотоподборки
1 час назад

Не все рестораторы знают, что главная задача их заведений — вкусно кормить гостей. Вместо этого они стараются делать оригинальные и креативные подачи. Почти всегда это затея заканчивается феерическим провалом. Хорошо, что хоть над фотографиями посмеяться можно.

Вот так подают лосось с пастой в местной столовой

Кто-нибудь хочет шоколадный десерт с беконом?

Хумус подали в садовой лопате

Салат от шеф-повара

Пицца с персиком, манго и сливочным шпинатом

Крулцифер Эйнфолк
45 минут назад

Надеюсь, это пиццерия не собирается воевать со всей Италией? А то у меня такое чувство, что увидев такую "пиццу", даже не родившиеся итальянский младенец возьмёт в руки оружие.

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Английский завтрак на лопате

Мороженое, украшенное замороженными и измельченными мармеладными червячками

Салат на огромном подносе — почему бы и нет?

«Готов поклясться, что Леди Гага была бы в восторге от этого блюда»

В этом тайском ресторане никогда заранее не узнаешь, на чем сегодня тебе подадут еду

Здесь свинину подают в камне, а хлеб — в черной коробке

Каждый крокет подают в отдельной руке

Десерты в этом ресторане подают на поварской подошве. Хорошо, что это хотя бы слепок

«Вот как мне подали рыбу. По крайней мере она была сносной»

«Заказал в ресторане морепродуктов лапшу, и вот как ее доставили»

Так много вопросов, но мало ответов

Niki SS
1 час назад

У меня только один вопрос? Кроссовки какой фирмы?

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Этот ресторан подает жареную брюссельскую капусту в унитазе

«Моя беременная жена безумно захотела картошку из ресторана. Под проливным дождем я поехал туда, прождал целую вечность и помчал обратно. Дома мы обнаружили это»

Pantika
1 час назад

Из оригинала: "Проехал 5 миль под проливным дождем, чтобы доставить моей беременной жене запеченный картофель, который она так хотела, был вынужден припарковаться и ждать 10 минут, чтобы они испекли картофель, который я сделал как мобильный заказ 15 минут назад, добрался до дома и обнаружил, что мне дали сырую, холодную картошку фри. Спасибо, Венди."

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Когда смотришь на подобные фотографии, кажется, что некоторым ресторанам запретили использовать тарелки.

Фото на превью ittybitty******y / Reddit

Комментарии

Уведомления
Тëтя из интернета v2.0
43 минуты назад

Не понимаю я этих вывертов с формой подачи блюд. Они для тех, кого уже никакой едой не удивить? Или еда настолько заурядна, что удивить пытаются хотя бы формой подачи? В ресторан обычно приходят всë же полакомиться, а не приколоться. :)

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