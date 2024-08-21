Не пойму, что с рыбой. Шкурка блестит, как у солёной, но мясо не красное. Варёная? Печёная? Полусырая?
16+ человек, которые хотели вкусно поесть в ресторане, но быстро пожалели об этом
Не все рестораторы знают, что главная задача их заведений — вкусно кормить гостей. Вместо этого они стараются делать оригинальные и креативные подачи. Почти всегда это затея заканчивается феерическим провалом. Хорошо, что хоть над фотографиями посмеяться можно.
Вот так подают лосось с пастой в местной столовой
- Готов поспорить, рыбу еще можно вернуть в океан. © Cool_Flower_5791 / Reddit
Кто-нибудь хочет шоколадный десерт с беконом?
Похоже, так же "вкусно", как мороженое с икрой морских ежей
Хумус подали в садовой лопате
Салат от шеф-повара
Пицца с персиком, манго и сливочным шпинатом
Надеюсь, это пиццерия не собирается воевать со всей Италией? А то у меня такое чувство, что увидев такую "пиццу", даже не родившиеся итальянский младенец возьмёт в руки оружие.
Английский завтрак на лопате
Мороженое, украшенное замороженными и измельченными мармеладными червячками
Салат на огромном подносе — почему бы и нет?
«Готов поклясться, что Леди Гага была бы в восторге от этого блюда»
В этом тайском ресторане никогда заранее не узнаешь, на чем сегодня тебе подадут еду
Здесь свинину подают в камне, а хлеб — в черной коробке
Каждый крокет подают в отдельной руке
Десерты в этом ресторане подают на поварской подошве. Хорошо, что это хотя бы слепок
«Вот как мне подали рыбу. По крайней мере она была сносной»
- Впервые вижу, что не человек смотрел на еду, а еда на человека.
© Melodic_Sail_6193 / Reddit
«Заказал в ресторане морепродуктов лапшу, и вот как ее доставили»
Так много вопросов, но мало ответов
Этот ресторан подает жареную брюссельскую капусту в унитазе
«Моя беременная жена безумно захотела картошку из ресторана. Под проливным дождем я поехал туда, прождал целую вечность и помчал обратно. Дома мы обнаружили это»
Из оригинала: "Проехал 5 миль под проливным дождем, чтобы доставить моей беременной жене запеченный картофель, который она так хотела, был вынужден припарковаться и ждать 10 минут, чтобы они испекли картофель, который я сделал как мобильный заказ 15 минут назад, добрался до дома и обнаружил, что мне дали сырую, холодную картошку фри. Спасибо, Венди."
Когда смотришь на подобные фотографии, кажется, что некоторым ресторанам запретили использовать тарелки.
Комментарии
Не понимаю я этих вывертов с формой подачи блюд. Они для тех, кого уже никакой едой не удивить? Или еда настолько заурядна, что удивить пытаются хотя бы формой подачи? В ресторан обычно приходят всë же полакомиться, а не приколоться. :)