16+ человек, которые хотели вкусно поесть в ресторане, но быстро пожалели об этом

Не все рестораторы знают, что главная задача их заведений — вкусно кормить гостей. Вместо этого они стараются делать оригинальные и креативные подачи. Почти всегда это затея заканчивается феерическим провалом. Хорошо, что хоть над фотографиями посмеяться можно.

Вот так подают лосось с пастой в местной столовой

Готов поспорить, рыбу еще можно вернуть в океан. © Cool_Flower_5791 / Reddit

Кто-нибудь хочет шоколадный десерт с беконом?

Хумус подали в садовой лопате

Салат от шеф-повара

Пицца с персиком, манго и сливочным шпинатом

© Mommy_EL95 / Reddit Крулцифер Эйнфолк 45 минут назад Надеюсь, это пиццерия не собирается воевать со всей Италией? А то у меня такое чувство, что увидев такую "пиццу", даже не родившиеся итальянский младенец возьмёт в руки оружие. - - Ответить

Английский завтрак на лопате

Мороженое, украшенное замороженными и измельченными мармеладными червячками

Салат на огромном подносе — почему бы и нет?

«Готов поклясться, что Леди Гага была бы в восторге от этого блюда»

В этом тайском ресторане никогда заранее не узнаешь, на чем сегодня тебе подадут еду

Здесь свинину подают в камне, а хлеб — в черной коробке

Каждый крокет подают в отдельной руке

Десерты в этом ресторане подают на поварской подошве. Хорошо, что это хотя бы слепок

«Вот как мне подали рыбу. По крайней мере она была сносной»

Впервые вижу, что не человек смотрел на еду, а еда на человека.

© Melodic_Sail_6193 / Reddit

«Заказал в ресторане морепродуктов лапшу, и вот как ее доставили»

Так много вопросов, но мало ответов

Этот ресторан подает жареную брюссельскую капусту в унитазе

«Моя беременная жена безумно захотела картошку из ресторана. Под проливным дождем я поехал туда, прождал целую вечность и помчал обратно. Дома мы обнаружили это»

© ittybitty******y / Reddit Pantika 1 час назад Из оригинала: "Проехал 5 миль под проливным дождем, чтобы доставить моей беременной жене запеченный картофель, который она так хотела, был вынужден припарковаться и ждать 10 минут, чтобы они испекли картофель, который я сделал как мобильный заказ 15 минут назад, добрался до дома и обнаружил, что мне дали сырую, холодную картошку фри. Спасибо, Венди." - - Ответить