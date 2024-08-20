16+ дизайнерских штучек, глядя на которые думаешь: «Ого, а что, так можно было?»
Народное творчество
2 часа назад
Иногда смотришь на предмет с красивым, классным или просто функциональным дизайном и думаешь: «Вот, видно, что для людей делали». Вот несколько примеров того, что даже к созданию простых предметов или простого ремонта можно подойти с новой стороны.
«В этом душе есть прозрачная вставка, через которую видно фильтр для воды»
«В Испании на пляже есть душ для собак»
«Хожу в спортазал. У нас есть специальный туалет для скалолазов»
- Выглядит, как начало чего-то очень плохого. © Mckennymubu / Reddit
«Приехал в маленький городок. А тут у котов своя деревня»
Даже у кота есть свой дом. А ты сиди с ипотекой в 30 лет, кожаный неудачник
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«В моем номере вместо дивана и другой мебели есть конференц-зал»
«Купил греческий йогурт, перевернул, а там это»
- Выглядит прикольно, но на самом деле для кассиров это сущий ад. © Autoskp / Reddit
«Я связала одеялко, которое в завернутом виде выглядит как японский ролл»
«Благодаря конструкции, в этой бутылке нет ни капли воздуха»
«Благодаря этой упаковке апельсины кажутся еще более оранжевыми»
«У нашего дантиста в стене медузы плавают»
«У меня рядом с домом есть китайская забегаловка с доставкой. Вот что они придумали, чтобы курица в контейнере не размокала»
«Занимаемся стеклами. Приятель сделал нам новые визитные карточки»
«Кто-то знает, нифига это в автобусе?»
Весьма сомнительно, что эта штука способна удержать стаканчик
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- Это такой своеобразный держатель для стакана, можно сказать выемка. Чисто теоретически, внизу должна быть сетка, которая его придерживала бы. © tanmaywho / Reddit
«Вот как оформили столик в этом ресторане»
«Перестала у меня работать карточка на проход в школу, поэтому мне выдали новую, модную»
«Шиномонтаж в Португалии»
«В этом году решили продавать мед в такой упаковке с сотами»
А если вы затеяли ремонт дома, предлагаем ознакомиться с несколькими досадными ошибками, которые даже шикарную квартиру превратят в конуру какую-то.
Фото на превью d1luc_d1lf / Reddit
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