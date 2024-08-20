16+ дизайнерских штучек, глядя на которые думаешь: «Ого, а что, так можно было?»

Иногда смотришь на предмет с красивым, классным или просто функциональным дизайном и думаешь: «Вот, видно, что для людей делали». Вот несколько примеров того, что даже к созданию простых предметов или простого ремонта можно подойти с новой стороны.

«В этом душе есть прозрачная вставка, через которую видно фильтр для воды»

«В Испании на пляже есть душ для собак»

«Хожу в спортазал. У нас есть специальный туалет для скалолазов»

Выглядит, как начало чего-то очень плохого. © Mckennymubu / Reddit

«Приехал в маленький городок. А тут у котов своя деревня»

«В моем номере вместо дивана и другой мебели есть конференц-зал»

«Купил греческий йогурт, перевернул, а там это»

Выглядит прикольно, но на самом деле для кассиров это сущий ад. © Autoskp / Reddit

«Я связала одеялко, которое в завернутом виде выглядит как японский ролл»

«Благодаря конструкции, в этой бутылке нет ни капли воздуха»

«Благодаря этой упаковке апельсины кажутся еще более оранжевыми»

«У нашего дантиста в стене медузы плавают»

«У меня рядом с домом есть китайская забегаловка с доставкой. Вот что они придумали, чтобы курица в контейнере не размокала»

«Занимаемся стеклами. Приятель сделал нам новые визитные карточки»

«Кто-то знает, нифига это в автобусе?»

Это такой своеобразный держатель для стакана, можно сказать выемка. Чисто теоретически, внизу должна быть сетка, которая его придерживала бы. © tanmaywho / Reddit

«Вот как оформили столик в этом ресторане»

«Перестала у меня работать карточка на проход в школу, поэтому мне выдали новую, модную»

«Шиномонтаж в Португалии»

«В этом году решили продавать мед в такой упаковке с сотами»