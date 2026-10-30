20+ колоритных слов, в которых живет эхо нашего детства и радость от встреч с земляками

В детстве мы даже не подозревали, что слова «поречка», «баска» или «хлыздить» — какие-то особенные. Для нас это был просто язык наших бабушек и голос родного края, в котором мы росли. Спустя десятилетия, оказавшись совсем в другом городе, стоит услышать от случайного встречного про «бабайку» или «мизгиря», сразу теплеет на душе. Эти слова — ключик к нашим самым заветным воспоминаниям, мгновенный телепорт в то время, когда ты маленький, сидишь на кухне, слушаешь бабушкино ворчание и ждешь самых вкусных оладушек с вареньем.