Когда песню Наутилус-Помпилиус "Казанова" слушали с вилилов, тогда могли только на аудио-кассету её по проводу записать. Беспроводной способ был с сильной потерей качества
18 комиксов и историй о том, как мы меняемся с годами
В беготне взрослой жизни кажется, что мы все время в делах, но ведь есть моменты, благодаря которым мы улыбаемся, несмотря на обязанности, дедлайны и заботы. Что-то в нашей жизни значительно поменялось за прошедшие 20-30 лет, а что-то осталось прежним. Подарки от «зайчика», поездки в деревню к бабушке, мамин куриный супчик и сон в 10 вечера — счастье намного ближе, чем нам порой кажется.
Любовь к музыке — вне времени. Только раньше, чтобы ею насладиться приходилось прикладывать усилия, то теперь это стало возможно в один клик. Если вы, конечно, не любитель живой музыки
То, что казалось раньше обычной рутиной, может внезапно стать поводом для улыбки
Модная чикуля с модной собачкой)
Помню как была мода на колли и на пуделей.
Потом у каждого крутого, (как яйцо) пацана был алабай или бультерьер, а гламурные фифы ходили с карманными йорками.
Теперь все кинулись заводить корги 🐶🐕🦺
Мелочь, а приятно!
- Обожаю заправлять постель каждое утро. Потому что это задает правильный тон с утра. Только встал, а уже что-то сделал. Чувствую себя на волне с самого утра. К тому же моя любимая женушка очень одобряют мою привычку.
А ещё он обожает мыть полы, протирать пыль, пылесосить, готовить еду и мыть посуду. Потому что жена - КМС по боксу))).
Многим не по нраву приходилась физра, зато с возрастом понимаешь, как важна физическая активность и здоровье. В чем-то физрук, все таки был прав
Физрук на первой фотке какие нормативы выполнит сам? Кроме как свистеть, с таким пузом
Нарядные вещи — это только на праздник. Даже жалко их было носить, а сейчас хочется радовать себя и выгуливать свои лучшие наряды даже просто на работу!
В детстве многие думали, что никогда не станут такими, как взрослые. Но не тут-то было
- В детстве частенько смотрел одну программу. Всегда расстраивался, когда призером доставалось что-то скучное, по типу мебели или бытовой техники, а не крутые подарки или путешествия. Однажды, когда мне уже было за тридцать, я взял пару дней отгулов и включил ту самую передачу впервые за многие годы. Поймал себя на том, что с восторгом разглядываю новый кухонный гарнитур победителей. Вот так я и присоединился к рядам скучных взрослых.
Да я хоть ещё и не взрослая но уже присоединилась к рядам скучных взрослых.
Поездки в деревню и посиделки с родственниками воспринимались как что-то нудное и скучное, а теперь нас самих тянет в родные края, к земле
А есть и те, которых не тянет ни в деревню, ни к земле, ни в баньку)
Гастрономические пристрастия тоже меняются со временем
Лапша - это вкусно! А вот вареный лук в супе с приговоркой от бабушки "это полезно" - вот это мрак! В детстве просто ненавидела лук в супе и жаренной картошке, а с возрастом поняла - что бы лук был вкусным, его не надо кидать сырым в конце готовки, а пассировать предварительно😁
А взрослые, оказывается, знают толк в вещах
- Помню, что моя мама и тети обожали покупать посуду в цветочек, лампы с разноцветным стеклом и всякие мелочи. Я тогда была маленький и не разделяла их восторг — мне казалось, что это выглядит безвкусно. Я не понимала, как это можно было купить. Решила, что это для взрослых теть, и я ни за что не куплю такое себе домой. Ага, как же. На прошлой неделе я приобрела чайничек в цветочный узор... Живу в деревянном домике и люблю уникальные антикварные вещи.
Все разные... я и сейчас не понимаю и не куплю посуду или шторы "в цветуечек")
Сюрпризы радуют всегда. Раньше правда мы особо и не знали, когда придет посылка, а теперь сами их заказываем чуть ли не каждый день
Многие мечтали о питомце, но родители всегда находили, что возразить. Вот мы выросли и исполнили заветную мечту!
А я у родителей никогда не спрашивала брать мне питомцев или нет. Я просто без слов его тащила домой и всё. И даже если родители протестовали мне было всё равно!
Практичность, сон и неспешное утро без опозданий — а что еще нам, взрослым, надо?
- А я радуюсь, когда ожидаемый по прогнозу погоды снегопад не случается. Просто снежок, а не метель — тоже сойдет. В детстве я бы была в ярости, потому что нет снегопада — не отменяют школу. А взрослая я в восторге. Дело в том, что я не люблю водить машину, когда идет снег. Чистить снег тоже не жалую, потому что приходится вставать раньше, чтобы успеть все почистить и быть на работе вовремя.
О, я наоборот. Снег очень люблю. И школу в моё время из-за внезапных снегопадов не отменяли. И кайфую, когда нужно куда-то по снегу прокатиться. Порой сама себе дела срочные выдумываю и давай кататься. Завела даже себе короткую машину с полным приводом и увеличенным клиренсом:)
Раньше во время дождя мы расстраивались, что приходится сидеть дома и выдумывали всякие занятия. А теперь радуемся, что выдалась спокойная минутка
Тихий час — время, которое мы всячески старались оттянуть. Сидеть тише, чтобы мама не отправила спать. А теперь все немного по-другому
Счастье в мелочах!
- В детстве я думала, что взрослая жизнь — это вечеринки. На самом деле во взрослой жизни ты счастливая несешь домой новую швабру и думаешь: «Ну все... сейчас ка-а-ак помою полы!» Надеюсь, что я не одна такая.
Счастье - это когда не надо делить комнату с любителем стрелялок, ток-шоу, спорта или сериалов.
И можно реально лечь спать, когда захочешь - в тишине и без мерцающего экрана)
Раньше мы мечтали о совсем других посланиях и «сообщениях»
И еще счастье - когда тот, с кем живешь, не лезет в телефон или в печенку)
Раньше родители частенько выбирали нам одежду, прически, игрушки. А теперь мы делаем так, как хотим
Мама может все!
- Ко мне на пару дней приезжала мама. Увидела на столе в контейнере половинку бублика. Говорю: «Да вот недавно купила, а он подсох совсем». Мама сразу втянулась: «Не выкидывай! Я его тебе так приготовлю — пальчики оближешь!» Ну я согласилась, а как с мамой спорить? Ожидала, что она его водой мочить будет. А мама достала из холодильника помидор, разрезала пополам, положила на сковороду сердцевиной вниз, добавила масла и включила огонь. Когда помидор зашипел и дал аромат, раздавила его вилкой, добавила соль и специи. А потом добавила туда фету и мелко порезанный бублик. Честно говоря, я смотрела на это все с подозрением, но получилось и вправду очень вкусно. Как хорошо, когда мама приезжает! Прямо как в детстве: в мире все возможно, а мама — самый сильный супергерой!
Кто-то предпочитает поступать по-своему, а другие поврзрослели и согласились с родителями. Возможно, что секрет счастья действительно прост: здорово питаться, высыпаться, быть добрым и отзывчивым. И, конечно, не забываем о бабушкином: «Все это из-за ваших телефонов!» Обожаете семейные байки, коронные фразы и мудрые советы? У нас много таких подборок:
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