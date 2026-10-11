Рано ранехонько. Ага. В 25 лет у людей уже по двое детей в семье, бывает даже школьники уже.
5 маминых советов после свадьбы, которые дочка могла пропустить мимо ушей — а зря
Работала я как-то с женщиной, которая была старше меня на 20 лет и переехала из деревни в город, чтобы быть поближе к внукам. Тогда я как раз собиралась выскочить замуж, Людмила Кирилловна узнала об этом и рассказала, как шла под венец ее дочь и какие материнские советы она ей давала в первое время. Тогда я посмеялась и не приняла эти слова всерьез. Но чуть позже я поняла, что практически каждое из них было к месту и по делу. Вот как звучала та история бывшей коллеги.
Дочь выскочила замуж рано — в 25 лет. После свадьбы она наведалась ко мне в деревню. Я купила торт и положила дочке жирный кусок:
— Ешь. Больше такой возможности не будет.
— Мам, в смысле? Их в любом магазине полно.
— Да не в этом дело, просто мы, женщины, часто в браке забываем о себе. Самый вкусный кусочек торта ты будешь оставлять мужу. Самый красивый блинчик положишь ему, а сама съешь те, что получились не очень. В магазине возьмешь его любимый дорогой сыр, который даже есть не будешь, потому что не любишь. Я сама такой была, да и моя мама тоже.
Но жизнь распорядилась по-своему. В наших стараниях не было никакого смысла. Моя мама все делала для твоего дедушки, ограничивала себя, пылинки с него сдувала. И он все равно не остался с ней. Через пятнадцать лет собрал чемодан и ушел к молодухе.
А я в какой-то момент так устала, что высказала все твоему папе. Мол, мне надоело себя со всех сторон ужимать, лишь бы тебе хорошо было. И папа твой мне тогда сказал: «Люд, а зачем ты так делаешь? Я же не просил никогда». У меня будто глаза открылись. Потихоньку я научилась помнить и о себе, и муж меня любить от этого меньше не стал. Оказалось, он и готовит неплохо, и меня всегда готов порадовать. Так зачем я столько лет жила по принципу «Я — последняя буква алфавита»?
Это был мой первый совет дочке. А потом я настрого запретила ей продавать свою квартиру, которую мы ей с отцом еще до брака купили. Дочка, естественно, на дыбы:
— Мам, что нам в однушке делать? Мы с Сашей ее продадим, возьмем ипотеку и двушку купим.
Я только головой качаю:
— То что у тебя до замужества было — это только твое. А если купишь что-то в браке — оно уже общее. Поди докажи, что это ты основную часть денег дала. Вдруг характерами не сойдетесь. Как потом эту двушку с ипотекой делить будете?
Смотрю, призадумалась. В итоге она свое добрачное имущество сливать в общий котел не стала. Хорошо, что Саша порядочным парнем оказался, понял ее и не стал настаивать.
После этого дочка пожаловалась, что ее муженек оставляет носки где попало. Это для нее сюрприз был, они же до брака вместе пожить не пробовали. Я улыбнулась и говорю:
— Не ругайся. Собирай молча.
— И что, каждый раз за ним убирать?
— Нет. Сложи в пакет и поставь возле его компьютера. Когда закончатся чистые, сам все поймет.
Ну она так и сделала. Через неделю звонит и хохочет:
— Мам, Саша пошел пакет с носками разбирать. Ворчит, но машинку сам запустил. Еще и мои носки по дому собрал. А еще мы договорились, что вся посуда на мне, а глажка — на нем.
Говорю, что все правильно. Вы же оба дома живете, вот и делите пополам домашние дела. Это уже мой третий совет тебе. Считаешь же, да?
Помню, как дочка собралась впервые готовить праздничный ужин для мужа и позвонила мне:
— Мам, я хочу Саню удивить. Что приготовить?
— Сделай, что умеешь.
— Пельмени, что ли?
— Ну тогда удивляй его не ужином, а заказом из хорошего ресторана. Семейная жизнь, дочка, — это не соревнования на выносливость. Лучше встреть его с праздничным настроением, а не уставшая на кухне.
А мой пятый и самый важный, на мой взгляд, совет был про любовь. Однажды дочь спросила у меня:
— Мам, а как понять, что муж тебя действительно любит?
Я задумалась и потом сказала:
— Если он после работы не торопится домой, чтобы засесть за компьютерные игрушки, а спрашивает, что купить в магазине, — это уже неплохо.
— А если он сам туда заходит, берет все что нужно и еще покупает мне шоколадку?
— Вот тут, солнышко мое, можешь считать, что удачно вышла замуж. Ведь если человек думает о тебе даже когда устал, значит, он тебя действительно любит. Но и ты не забывай отвечать ему тем же.
Дочь Людмилы Кирилловны так и живет со своим Саней. Конечно, чужая семья — потемки, но мне кажется, что они счастливы в браке. И вполне возможно, во многом благодаря мудрым материнским советам. Интересно, а что бы вы сказали своим взрослым дочкам, которые решили выйти замуж? Что бы посоветовали с высоты своего опыта?
Я понимаю, что выдуманная история для красоты слога, но как-то нелогична: то мама говорит - ешь, потом такой возможности больше не будет, то это потому, что я научилась думать о себе, ибо муж сказал, что и не просил.
А в нашей следующей статье девушка ушла из офиса, чтобы заниматься своим хобби, и теперь понимает, что это было ее лучшим решением.
Комментарии
Моя бабушка всегда говорила: "Хорошо, если ты ВСЁ умеешь делать сама, но не дай тебе Бог показать это мужу".
А вспомнила я его, когда вдруг сообразила, что я даже мелкий ремонт (покраска, побелка, забивание гвоздей и т.д.) делаю сама, хотя муж в это время ничем не занят.