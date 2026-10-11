5 маминых советов после свадьбы, которые дочка могла пропустить мимо ушей — а зря

Но жизнь распорядилась по-своему. В наших стараниях не было никакого смысла. Моя мама все делала для твоего дедушки, ограничивала себя, пылинки с него сдувала. И он все равно не остался с ней. Через пятнадцать лет собрал чемодан и ушел к молодухе.

А я в какой-то момент так устала, что высказала все твоему папе. Мол, мне надоело себя со всех сторон ужимать, лишь бы тебе хорошо было. И папа твой мне тогда сказал: «Люд, а зачем ты так делаешь? Я же не просил никогда». У меня будто глаза открылись. Потихоньку я научилась помнить и о себе, и муж меня любить от этого меньше не стал. Оказалось, он и готовит неплохо, и меня всегда готов порадовать. Так зачем я столько лет жила по принципу «Я — последняя буква алфавита»?