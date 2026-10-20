15+ проводников и стюардесс, благодаря которым чай в подстаканнике вкуснее и томатный сок — как амброзия
Работа проводников и стюардесс манит романтикой дальних дорог и белыми облаками за иллюминатором. Но за красивой формой с иголочки и профессиональной улыбкой скрывается нечто гораздо большее, чем просто труд в поезде или в самолете — искреннее тепло и доброта. Эти люди будят пассажиров по утрам, могут запросто укрыть ночью пледом, делятся книгами и заботятся о нас на протяжении сотен и тысяч километров. В бонусе — маленький сюрприз от бортпроводников, который автор статьи получила во время полета.
- Меня зовут Жанна, и я — стюардесса. Привыкла, что пассажиры поют мне песню про «меня». И вот однажды на рейсе мужчина подзывает меня и с улыбочкой затягивает: «Стюардесса по имени...» Как вдруг женщина на соседнем кресле молча достает из сумочки телефон, показывает ему дату и громко говорит: «А мою дочь и свою жену по имени Светлана ты с двадцатилетием свадьбы сегодня так и не поздравил!» Кавалер мгновенно сдулся.
- Только что произошла очень милая ситуация. Стою, жду свой кофе в кофейне, подходит мальчик лет семи и спрашивает:
— Вы такая красивая, вы стюардесса?!
— Да.
Резко обнимает и убегает. Поднял он мне настроение перед ночным рейсом, конечно.
А если мужик , посторонний, не спрашивая , обнимет и убежит, настроение поднимется?
- Ехала в поезде, место верхнее, а чемодан неподъемный. Спрашиваю проводницу, куда его можно пристроить. Тут соседка снизу встрепенулась: «Только под мою полку не ставьте!» Проводница отошла куда-то, а через минуту возвращается, да не одна, а с каким-то мужчиной. Оказалось, в соседнем купе ехал проводник в командировку на нижней полке как раз до моей станции. Он галантно согласился поменяться со мной местами. В итоге я ехала в лучших условиях и в более приятной компании.
«Настоящая работа стюардессы — это не просто красота профессии, это умение окутать теплом и поддержкой»
- Со слов друга. Любимая теща решила навестить внука на Рождество — из Питера прямиком в Женеву. Летела каким-то утренним рейсом Swissair. Уснула, завтрак проспала. Подзывает стюардессу и, так как в иностранных не сильна, пытается жестами попросить принести завтрак. И тут мозг, проведя одну известную ему аналогию, выдает набор знакомых и вроде как уместных в ситуации, но абсолютно непонятных ему звуков:
— Месье, же не манж па сис жур (Monsieur, je ne mange pas six jours). К удивлению, сработало! Моментально целых две порции завтрака! Правда, пришлось съесть все под присмотром заботливой стюардессы. Перевод: Месье, я не ем шесть дней.
- Проводница «Сапсана», когда проверяла билеты, сказала: «Ваше место 13, счастливое, у окна». Я улыбнулась, приятно звучит. Оказалось, и правда счастливое: в системе соседнее кресло было выкуплено, но никто так и не пришел за всю дорогу.
- Я уронила открытую пачку печенья, которую выдавали на борту. В конце полета начала искать под сиденьем, чтобы оно не раскрошилось и не принесло хлопот работникам во время уборки. Бортпроводник: «Что-то потеряли?» Я: «Да, печенье». Бортпроводник уходит и возвращается с целым сокровищем.
«То самое печенье»
А мне в этой истории больше всего понравилось то, что девушка стала убирать за собой, а не оставила все стюардессам.
- Ехали в поезде. Было скучно, друг предложил поиграть в крокодила, вся наша компания согласилась. Я от скуки тоже, хотя эту игру не очень жалую. Наша затея заинтересовала детей из соседних купе, мы предложили им присоединиться. А малые такие активные, что и родителей заставили поддержать игру. Короче, было очень весело, поскольку из всего вагона, пожалуй, только проводник не был задействован в игре, но и он с улыбкой смотрел на это действо, когда проходил по вагону.
- Я до сих пор благодарю стюардессу рейса Сочи — Санкт-Петербург. Кажется, это было в 2017 году. Летели с собакой, ее посадили в багажное отделение. Стюардесса пришла и говорит: «Собака ваша? Там не будет отопления. Если я ее возьму на руки, она меня не укусит?» Я говорю: «Нет». Она принесла песика и отдала мне в руки. И мы тихонечко летели так. Подходила и иногда спрашивала, все ли хорошо. Спасибо вам, прекрасная женщина.
Мне всегда очень жаль путешествующих животных. Бедняжки! Сажают в переноску, потом в темный живот самолета, и они же не знают, когда встретятся с хозяином, и уши у них болят, и доброго слова никто не скажет, не утешит...
«Я каждый день вижу солнце»
- Работаю проводником в поезде. Когда еду на дальние расстояния, всегда беру с собой несколько новых книг. И если я вижу человека, который скучает и ему нечем заняться, всегда одалживаю ему на время поездки одну из своих книг. По прибытию, конечно, он возвращает мне ее. Так приятно, когда человек отдает мне книгу, и я вижу искреннюю благодарность в его глазах. Один из самых любимых моментов в моей работе.
- Все же важно, насколько сильно ты любишь свою работу. А доказала мне это проводница поезда «Новосибирск — Адлер». Она скрасила мой путь в трое суток в плацкарте. По утрам она с улыбкой, ухоженная и опрятная, ходила по вагону и интересовалась самочувствием своих «пассажирчиков». После каждой остановки она проходила с вопросом: «Все друзья зашли?» А когда осталось полчаса до моего выхода, она разбудила меня словами: «Солнце, вставай и беги умываться, пока не заняли». Как же стать такой же счастливой?
- Я летела «Сингапурскими авиалиниями». Кофе подавали в очень красивых белых рельефных чашках в виде цветка. Мне было так вкусно и приятно пить из этой чашки, что я спросила стюардессу, можно ли у них купить эту чашку. К сожалению, купить было нельзя. На выходе эта стюардесса сунула мне в руку салфетку, а там были заботливо укутанные чашка с тарелочкой. До сих пор они одни из моих самых любимых.
«Я наконец-то дома и пью кофе из той самой чашки»
- Я летела с кошкой в Стамбул, очень переживала, потому что не знала, как кошка перенесет полет. Она могла переволноваться и начать кричать, а голос у нее громкий. В конце посадки прошел стюард и по-английски спросил, не хочет ли кто-нибудь пересесть на свободные места. Люди вокруг начали недоуменно спрашивать друг друга, что он сказал, а я поняла, что только что окупила своего репетитора и выкрикнула «I, I want!» Меня посадили одну на три пустых задних кресла. Попросили кошку на взлете держать в ногах, но потом обязательно поставить на сиденье, чтобы ей было удобно лететь. Четыре года прошло, до сих пор вспоминаю.
Прям ни один пассажир, кроме нее, не понял элементарщину на английском?
- Работаю проводником в поезде. Сегодня в купе ехала семья с маленькой девочкой лет 5-6. Когда я принесла им чай с утра, она подошла и обняла меня, а потом добавила: «Когда мне кто-то делает чай, я всегда его потом обнимаю. Всегда, всегда, всегда!» Как же я люблю свою работу.
- Несколько лет назад ехала в поезде на верхней боковушке. Среди ночи почувствовала, как кто-то бережно укрывает меня одеялом (с вечера было нормально, а ночью стало очень холодно). Оказалось — проводник. Еще и прибавил: «Спите, спите».
Бонус
- Летела в свой день рождения и получила эту открытку от бортпроводников: «Желаем вам крепкого здоровья и много счастливых лет!»
Интересно, откуда они узнали? Они же не просматривают данные пассажиров при посадке
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Комментарии
Стюардессы, они такие милые и позитивные, несмотря на сложную и ответственную работу. Летаю часто, всегда улыбнутся, постараются решить вопросы если случаются, сервис на высоте на высоте (сорри за тавтологию, но как есть)