15+ проводников и стюардесс, благодаря которым чай в подстаканнике вкуснее и томатный сок — как амброзия

Работа проводников и стюардесс манит романтикой дальних дорог и белыми облаками за иллюминатором. Но за красивой формой с иголочки и профессиональной улыбкой скрывается нечто гораздо большее, чем просто труд в поезде или в самолете — искреннее тепло и доброта. Эти люди будят пассажиров по утрам, могут запросто укрыть ночью пледом, делятся книгами и заботятся о нас на протяжении сотен и тысяч километров. В бонусе — маленький сюрприз от бортпроводников, который автор статьи получила во время полета.