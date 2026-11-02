6 вещей в прихожей, которые незаметно крадут уют, и как это исправить

А еще я поняла очень важную вещь: лучше не экономить на зеркале и не покупать то, в котором видно только голову и плечи. Это делает сборы неудобными, а прихожая кажется еще более тесной и темной. Попросила в итоге мужа повесить узкое зеркало в полный рост. Как же я была рада наконец-то видеть свой образ с ног до головы перед выходом. Это в разы упростило мне ежедневные сборы. А еще сработало как главный визуальный расширитель: отражая свет, зеркало сделало наш узкий коридор в два раза просторнее. Соседка даже подумала, что мы умудрились за выходные ремонт сделать. А в разных статьях еще и вычитала, что можно зеркало повесить на входную дверь (но у меня там уже крючки), или если у вас есть шкаф, то сделать один из фасадов с отражающей поверхностью.