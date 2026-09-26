15 жизненных историй про нянь и воспитателей, у которых каждый день — отдельное приключение

«Разбирал альбомы и наткнулся на фотку очень интеллигентного мальчика из детского сада. Себя — в костюмчике с бабочкой и колготках. Помню, при выпуске давался диплом, в который был вложен мой же рисунок. А кто что помнит о своем детском саде?»