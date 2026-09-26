Я всегда,, матрешкой,, была, а хотела,, снежинкой,,. Просто у мамы таланта только на сарафаны хватало =))
15 жизненных историй про нянь и воспитателей, у которых каждый день — отдельное приключение
Народное творчество
26.09.2026
Няни и воспитатели знают: даже самый обычный день может обернуться забавной историей. Одни малыши ставят взрослых в тупик своими вопросами, другие удивляют находчивостью, а третьи смешат своей логикой. В этих историях найдутся и забавные совпадения, и моменты, напоминающие, как интересно смотреть на мир глазами ребенка.
- Девочка, за которой я присматриваю, раньше думала, что я живу вместе с ними. Когда я уходила вечером, она была уверена, что я отправляюсь на ночную смену, а по выходным — уезжаю в командировку. Она до сих пор удивляется, зачем мне каждый день ездить домой, вместо того чтобы просто жить с ней, «ведь у нее дом все равно больше!» Это ее слова.
- Работаю воспитателем в детском саду. Работа не сахар, ответственность высокая. Но есть одно «но» — в обеденный сон можно 2 часа спокойно поспать! Конечно, не всегда получается: иногда дети не все засыпают, а иногда сотрудников тянет поболтать. И вот, проработав 7 лет в режиме «со сном», я не представляю себе работу, где отдохнуть не получится. Кстати, многих коллег именно это и держит на работе в садике.
- Устроилась няней в богатую семью. Дали даже машину, чтобы малышку возить на кружки. Садимся с ней в салон, и она выдает: «А папа тут теть красивых катал». Я покраснела вся, мало ли, что ребенок видел. И тут мелкая говорит: «А мама с ними была». Дальше мелкая тыкает пальцем в сиденье: «Вот, все в блестках с теть». Выяснилось потом, что у ее мамы хобби — танцы. И муж подвозил ее с другими танцовщицами на фотосессию.
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Наверное, у всех есть такие фото с детских утренников
- Малышка, с которой я работаю, сегодня сделала неожиданное открытие: оказывается, мне платят за то, что я провожу с ней время. Она тут же расстроилась, закрылась в комнате и отказалась разговаривать. Потом выдала: «Я думала, ты меня любишь бесплатно». Милая, ну, конечно, я тебя люблю, просто взрослым еще приходится платить за коммуналку и ходить в магазин.
- Когда я хотела поработать няней, были такие родители, которые хотели, чтобы я убирала квартиру и готовила им еду, пока ребенок спит. Но все за одну цену.
- Я работаю в детском саду. Когда прихожу домой, у меня есть «правило тишины». Ровно час мои домашние не трогают меня, я сижу в тишине в нашей с мужем спальне. Спустя час я выхожу и снова становлюсь мамой и женой, готова поговорить, выслушать и общаться! Благодарна домашним и мужу, ведь заботу о нашем четырехлетнем сыне и шестилетней дочке в это время муж берет на себя. Домашние никогда не нарушают мое «правило тишины».
Такой чистый и робкий взгляд
«Разбирал альбомы и наткнулся на фотку очень интеллигентного мальчика из детского сада. Себя — в костюмчике с бабочкой и колготках. Помню, при выпуске давался диплом, в который был вложен мой же рисунок. А кто что помнит о своем детском саде?»
- Работала няней в семье. Девочке тогда было 6 лет, и еще у нее был младший брат. Однажды девочка пришла к неожиданному выводу: это не ее мама платит мне за помощь с детьми, а наоборот — я плачу ее маме за возможность проводить время с ней. Я посмеялась и спросила, с чего такие выводы. Мелкая пожала плечами: «Ну а что? Тебе же нравится с нами играть, рисовать и гулять». А что, логично. Я, конечно, рассказала, как все на самом деле, но, кажется, она так и не до конца мне поверила.
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- Много лет назад, еще до того, как у меня появились свои дети, я работала няней. Был у меня замечательный мальчишка по имени Коля. Я сидела с ним с трех лет и почти до самого садика. Он думал, что, когда ему исполнится пять, он будет уже совсем взрослым. Конечно. Такой большой. Идет в сад. И может выбирать, с кем жить: с няней или с мамой и папой.
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- Однажды малыш, за которым я присматривала, поинтересовался, кем я вообще работаю. Я объяснила, что моя работа — играть с ним, гулять, читать книжки и следить, чтобы все было в порядке. Ему это очень понравилось. Он был еще больше поражен, когда я сказала, что его родители — мои начальники!
Ну что за красоту сотворили педагоги в детском саду!
А с улицы так выглядит.
- Сейчас я присматриваю за двумя девочками — 7 и 9 месяцев. Когда меня спрашивают, мои ли они, я отвечаю: «Только до 5:30». А потом объясняю, что я няня.
- Я закончила педагогический, 10 лет занималась балетом, закончила музыкальную и художественную школы, сейчас работаю няней. Я не просто «сижу» с детьми, а воспитываю и развиваю их. Сама занимаюсь с детками танцами и растяжкой, учу рисовать, прививаю музыкальный вкус, даю уроки фортепиано. С детьми говорю по-английски, чтобы развивать навыки разговорной речи — родители настаивали на этом. Это не говоря уже об обычных обязанностях — проверке уроков и так далее.
В неделю у меня один выходной, живу вместе с семьей, в которой работаю. Рабочий день — с 7 утра до того момента, пока дети не ложатся спать, обычно до 21:30. По своим делам хожу либо в выходной, либо когда дети в школе. Это очень тяжело, и, конечно, мои услуги стоят немалых денег. И постоянно слышу от родственников и друзей «гениальные» фразы: «Ой, повезло, легкая работа», «За что столько денег платят?» или «О, можешь недельку и с моим посидеть? Ты же няня, какая тебе разница — с двумя или тремя?»
«Моя мастерская находится рядом с детским садиком и вот, увидел такую картину. Как думаете, что там происходит?»
- Я всегда хожу на маникюр и педикюр. Люблю розовые оттенки лака. Однажды мастер накрасила мне на ногах ярко-малиновый лак. Малыши подходили, смотрели, некоторые гладили и даже пытались лизнуть. Надела носки, чтобы не привлекать внимание. С тех пор крашу только пастельными тонами.
- Работаю няней в одной известной семье. Я кандидат психологических наук, работала в МГУ преподавателем с зарплатой в 45 тысяч. Сейчас я получаю 200 тысяч в месяц за 6-дневную рабочую неделю. Работаю с 7 до 20 (с 8:30 до 14:00 часов, пока дети в школе, у меня перерыв). Задержки, отпуска с семьей оплачиваются по двойному тарифу. К зарплате полагается питание, проживание в отдельном домике, пользование бассейном, тренажерным залом и горничная. Ко мне относятся уважительно, меня ценят. При этом я просто няня.
- Давно работаю частной няней, решила дополнительно пройти обучение и получить сертификат бебиситтера — няни «на час». Так вот, на первом же занятии до нас довели главное правило бебиситтера — делать свою работу на «отлично», чтобы ребенок и родители были довольны, но ни в коем случае не давать ребенку к себе привязаться, не становиться ему другом и самой к ребенку оставаться нейтральной. Это необходимо, ведь в следующий раз к ребенку может прийти другой бебиситтер, и он расстроится. В этом отличие работы постоянной няни и няни «на час».
Композиция детских работ в шутку называется «Лисы бегут»
- Раньше я плохо запоминала новые лица и имена, ужасно рисовала да и вообще была не уверена в себе. А сейчас все во мне изменилось до неузнаваемости! Я за два дня могу запомнить 30 человек, могу в адском шуме легко и спокойно доносить информацию. Рисовать могу быстро и красиво, а самое главное — я уверена в себе! Теперь я умею все: с закрытыми глазами, одновременно, задней левой ногой, без подготовки. А все из-за того, что устроилась работать воспитательницей в детский сад.
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