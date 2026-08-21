15+ семейных реликвий, которые хранят тепло минувших лет

Когда мне было 8 лет, прабабушка подарила мне плюшевого медведя. Я таскала его за собой повсюду, и это единственное, что мне осталось от нее. Когда я переезжала из родительского дома, то потеряла его, и с тех пор не видела. Я так переживала, что даже видела мишку во сне, и вот, когда я решила, что пора забыть про игрушку и двигаться дальше, папа наконец-то нашел его в коробке в подвале.