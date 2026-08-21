15+ семейных реликвий, которые хранят тепло минувших лет
Семейные реликвии — будь то простое колечко или вязаная салфетка — неисчерпаемый источник жизненных историй. Когда-то эти вещи дарили маленькие радости нашим бабушкам и дедушкам, а теперь пришла наша очередь передавать их своим детям. А в бонусе вас ждет, пожалуй, самое неожиданное наследство, которое только может быть, и несколько ярких историй.
Это колечко было подарено прапрабабушке автора в 1894 году
Когда это колечко попало ко мне, одна из ножек, держащих камень, была отломана. Я его отремонтировала и отшлифовала опала, но все равно боюсь выходить в нем из дома, потому что камень держится слабо. А еще этот камень особенно красив на солнце и переливается разноцветными лучами.
Этому туалетному столику более 100 лет. Он был сделан из массива дерева и не нуждается в реставрации, а небольшие дефекты только придают ему шарма
Изначально он был белым, потом ярко-красным, а я перекрасила его в лавандовый. Сейчас он стоит в комнате моей дочери, а на фото, собственно, я. А еще у меня есть фотография, где в этом же зеркале отражается мой прадедушка. Я хотела повесить ее в этой же комнате, но дочь категорически отказалась.
Родители автора этой фотографии нашли эту салфетку в доме ее бабушки, когда разбирали ее вещи
Эта салфетка — еще одно подтверждение того, насколько люди ценят ручную работу. Ей около 100 лет — моя бабушка дожила до 99 лет, а эта вещь была подарена еще ее маме подругой.
Автор этого поста получил от бабушки ее коллекцию видеокассет — правда, по его словам, это лишь малая часть того, что собрала бабуля
Мою бабушку просто невозможно было оторвать от просмотра фильмов — у нее были сотни видеокассет. Вспоминаю самые счастливые моменты из детства, когда мы с ней лежали под одеялом, смотрели кино, и я чувствовал ее любовь.
А эта девушка надела кольцо своей бабушки, которое было сделано в 1960-х годах
Это «материнское кольцо», каждый камень в котором символизирует одного ребенка. Моя бабушка получила его когда родила своего младшего ребенка — мою маму, которую символизирует рубин в центре. И да, я планирую передать это кольцо своей дочери.
А этот плюшевый медведь, подаренный автору прабабушкой, нашелся после трех лет безуспешных поисков
Когда мне было 8 лет, прабабушка подарила мне плюшевого медведя. Я таскала его за собой повсюду, и это единственное, что мне осталось от нее. Когда я переезжала из родительского дома, то потеряла его, и с тех пор не видела. Я так переживала, что даже видела мишку во сне, и вот, когда я решила, что пора забыть про игрушку и двигаться дальше, папа наконец-то нашел его в коробке в подвале.
А прабабушка этого автора была большой поклонницей посуды одной марки
Недавно я ездила в гости к бабушке и дедушке, и обнаружила у них в кухонном шкафу коллекцию посуды Pyrex, которую много лет назад собирала моя прабабушка. Она была очень доброй и часто готовила для своих близких, поэтому часть посуды со временем разошлась по людям. А я, надо сказать, тоже очень люблю продукцию этой марки, поэтому дедушка подарил остатки прабабушкиной коллекции мне.
Это кольцо с инициалами, доставшееся автору от бабушки, неожиданно оказалось с большой историей
От бабушки мне досталось кольцо, которое все считали ее вещицей. Но была одна загвоздка: инициалы на нем не совпадали с ее. Я посмотрела свое генеалогическое дерево, и оказалась, что это первые буквы имени моего прапрадедушки по отцовской линии. Получается, что кольцу более ста лет, а мы думали, что ему от силы пара десятков. Так в нашей семье появилась реликвия, о которой мы даже не догадывались.
Эту кружку с детским портретом автора фото его родители много лет назад подарили его дедушке
На этом снимке мне всего один день от роду. Когда бабушка с дедушкой переезжали в дом поменьше, они отдали ее моим родителям, а те, в свою очередь, передарили мне. Кружка была сделана в конце 1980-х и, кажется, она выглядит на свой возраст, ха-ха.
После ухода бабушки, тетя автора поста сшила всем родственникам игрушки из одежды бабушки и тканей, которые она хранила
А я попросила сшить мне его из кухонных полотенец, потому что я всегда помогала бабуле готовить. Кстати, если на него нажать, то медведь говорит голосом бабушки «Я тебя люблю». Это настоящее волшебство.
Бабушка подарила автору свою швейную машинку и коробку швейных принадлежностей
Больше всего мне нравится, что в коробочке все подписано бабушкиной рукой. Мне доставило большое удовольствие перебирать все это, а бабушка была довольна, что ее машинкой наконец-то пользуются. Правда, я не знаю, что делать с оставшимися четырьмя машинками...
А это кресло досталось автору, когда вывозили вещи из дома его бабушки
Этот стул был единственной вещью, которую я забрала себе, когда освобождали бабушкин дом. Я помню, как обожала его в детстве и для меня он бесценен как напоминание о бабуле. Он стоял у нее столько, сколько я себя помню.
Это лоскутное одеяло было сшито прабабушкой автора в 1943 году
Бабушка хранила это лоскутное одеяло, сшитое в 1943 году ее мамой, в кладовке, и никогда никому не показывала, думая, что оно никому не интересно. По краям оно прошито на машинке, а вот вышивка полностью ручная. Одеяло в прекрасном состоянии, никаких дырок, пятен и прочего. Сама я не занимаюсь лоскутным шитьем, но рукоделие люблю, поэтому бабушка подумала, что я то уж точно смогу по достоинству оценить эту вещь.
Автор поста получила эти пяльцы для лоскутного шитья от своей бабушки
Собрать ее было еще той головоломкой! После сбора у нас осталось несколько лишних шайб, которые не подходили ни к одному из болтов. Пяльцы пришлись мне очень кстати, ведь как раз сейчас я занимаюсь лоскутным шитьем и мне не терпится приступить к работе.
Девушка получила эти украшения от своей 92-летней бабушки
Все они прекрасны, но, к сожалению, бабушка почти ничего не помнит о них. Моя 92-летняя бабушка умирает и подарила мне несколько своих украшений. Единственное, что я знаю, серьги с жемчугом и зелеными камнями были подарком от дедушки на годовщину свадьбы, а кольцо с тремя камнями, по ее воспоминаниям, принадлежало моей прапрапрабабушке.
Бонус 1: самое милое наследие, которое досталось автору от бабушки
Бонус 2: Пять жизненных историй про семейные реликвии
- С 1985 года, когда мне было целых 3 года, бабушка стала готовиться к моей свадьбе. Что там осталось ей, думала она, собирая в кладовку 3 сервиза, 1 шикарный набор кастрюль, 12 комплектов постельного белья, примерно столько же отрезов на «пошить постельное белье, если 12 комплектов не хватит на остаток жизни», миллион отрезов на платья (кладовки уже не хватает, в ход пошли антресоли), полотенца — тысячу кухонных, две тысячи банных (уже в тумбе под телевизор). Так что замуж я пойду только за князя Монако.
- Дедушка оставил мне дом в деревне. Я проводил там каждое лето, поэтому с ним связано много сентиментальных воспоминаний. Решил его отреставрировать. Подъезжаю я к дому, смотрю, а какой-то мужик наличники от окна отдирает. Я ему кричу: «Эй, ты что делаешь!», а он оборачивается и говорит: «Так мне Петрович их подарил, говорит, дом внуку отойдет, а наличники ты себе забери». А они красивые, резные, их отец дедушкин сам делал. Мужичка я, конечно, прогнал — знал, что дед ни за что бы не согласился, чтобы кто-то память о его отце себе заграбастал.
- Самой большой драгоценностью для дедушки всегда было их первое с бабушкой фото. В детстве я так любил слушать историю их знакомства, а потом дедушка показывал эту фотографию. Для меня это самое первое воспоминание — дедушкины рассказы. Потом фотография куда-то пропала, а лично мне дедушка оставил любимую книгу. Позже, среди страниц этой книги, я и нашла фотографию. Теперь берегу ее как зеницу ока, ведь это самое ценное, что у меня есть от дедушки с бабушкой.
- На свадьбу свекровь подарила набор чугунных сковородок. Мол, ей когда-то подарила мама, а сама она их ни разу не использовала. Весили они тонну, еле запихнула в шкаф. Ночью вскочила от грохота. Прихожу на кухню, шкаф упал, сковородки валяются, а рядом какой-то листок. Гляжу, а это записка от свекрови «Маша, если они тебе не пригодятся, верни их, пожалуйста». Я ржала так, что если кто-то в доме и не проснулся от грохота, то мой смех их точно разбудил.
- В юности мне досталась большая редкость — французские свадебные лодочки. Они стали легендой: все, кто выходил в них замуж, жили счастливо. Через 50 лет я принесла их к сапожнику в Израиле, а он посмотрел на них и как выдал неожиданную фразу: «Все починим! Но знаете, мадам... Они не французские». Я удивилась: «Как это не французские?!» А он: «Потому что, когда вы зайдете через неделю, получите точно такие же. Новые. Бесплатно. И они снова прослужат полвека. Разве что золотая краска сотрется раньше — такого состава, как в 1960-х, сейчас не найти. Будет мой подарок на свадьбу вашей внучке. Это я в 1968 году сделал ваши счастливые туфли».
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