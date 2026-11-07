20+ историй про знакомство с необычной пищей, где ожидания сильно разошлись с итогом
Гастрономические эксперименты — такая непредсказуемая вещь, но такая манящая! На отдыхе так и хочется приобщиться к местной еде, хоть результат может и быть сомнительным. А в детстве и вовсе каждый новый вкус — целое открытие. Здесь у нас целая подборка таких дегустаций: от полного разочарования в тартаре до желания махнуть через полмира, чтобы снова куснуть турецкий дюрюм за бочок. А в конце статьи расскажу, как меня «подставил» вкусный сувенир.
- Однажды в крутом ресторане увидела в меню «тартар из телятины». Подумала: «Ну, звучит вкусно», — и заказала. Приносят тарелку сырого мяса с соусами. Я позвала администратора, чтобы поменять или отменить заказ, но никак. Пришлось звать повара и просить его это хотя бы пожарить (вы бы видели его лицо). Пожарили, принесли — получился кошачий корм. Это было лет семь назад.
«Первый раз в жизни решила попробовать тартар с тунцом. Разочарование: авокадо полито маслом, внутри три грамма тунца и куча кинзы, абсолютно без соли и даже без кусочка хлеба»
Кто-то додумался объединить тар-тар и авокадо, надо было ещё телятину добавить
- Мне лет шесть. Родителей друзья позвали на день рождения. Там стол накрыт, люди изо всех сил старались, хотя денег ни у кого особо не было. Вынесли тарелку с нарезкой салями. Я такую раньше не пробовала. Взяла один кусочек — вкусно. Съела всю тарелку. Вынесли еще одну — я и ее в одиночку съела. Потом все искали колбасу: была же! А я в углу сидела тихо: от меня за километр разило салями.
Много вопросов к родителям.
Фиг с ней, с колбасой (хоть и некрасиво по отношению к другим гостям), но маленькому ребенку от такого количества острой солёной пищи наверняка было очень плохо!
«В Сингапуре попробовал необычное блюдо»
«Сначала рыбу обжаривают до хрустящей корочки, а затем подают в кипящем пряном бульоне прямо перед тобой. Очень интересное сочетание: с одной стороны — хрустящая жареная рыба, с другой — горячий насыщенный суп».
- В детстве бабушка подружки готовила на праздник салат из сырого картофеля. Что-то вроде моркови по-корейски, но вместо моркови — картошка. Это было невероятно вкусно!
Это то самое "голь на выдумки хитра". Во времена тотального дефицита хозяйкам как только не приходилось извращаться, чтобы сытно и относительно вкусно накормить семью... 😭
- Вчера приготовила необычное для себя блюдо — запеканку со шпинатом. Сын начинает ковырять вилкой в тарелке и ныть, что он это есть не будет. А старший ребенок ему говорит: «Ешь-ешь! Оно гораздо вкуснее, чем выглядит!»
«Сегодня на шведском столе попробовали необычное блюдо: лук на слоеном тесте с соусом. Очень вкусно! Возможно, кто-то подскажет рецепт?»
Чёт какт не очень. То ли пернпалёно, о ли соевого соуса слишком много. Или может, лук красный?
- У меня так было в 98-м году: в первый раз на Лазурном Берегу, меню по-французски, все просто ткнули в пункты меню. Но поскольку тартар уже принесли, все попробовали. И мне понравилось. Как и устрицы, как и сырые шампиньоны.
Теперь устрицы мы с мужем едим пару раз в неделю. Мой муж вообще, когда мы только познакомились, третьим по счету задал вопрос про устрицы. Устал жить с женщинами, которые их не любят. А я как пылесос — люблю все. Кроме мозгов, лука и андуйета.
Как по мне, сырые шампиньоны - безвкусная хрень, которую даже чесночный соус вряд ли исправит.
Тартар, если грамотно добавить специй, вполне съедобно, правда, так чисто, вилкой, мне невкусно, а в одном польском ресторанчике подают с брускеттами - кусочками поддаренного багета, можно есть вприкуску, можно намазывать. Я намазываю, как паштет.
«Я люблю драники, но не люблю их готовить, поэтому придумала быстрый вариант»
Я прямо в недоумении. То есть натереть картошку (самое нудное) и нарезать туда помидор сил хватило, а добавить яйцо/муку уже нет? И получилось невнятное полувареное месиво вместо божественных драников.
«Просто пожарила натертую картошку с помидором. Каким образом там оказался помидор — не знаю. Но этот ленивый драник покорил мое сердце. А что необычного придумали вы?»
- Сегодня случайно изобрела новое блюдо. Как Джейми Оливер (шутка). В утреннюю овсянку с ананасом случайно налила не обычное оливковое масло, а трюфельное. Хорошее масло, ароматное, вкус насыщенный, трюфельный. Сочетание сладкой каши с ананасом и трюфелем дарит незабываемые ощущения.
«Мне досталась вот такая гигантская картошка фри»
- Помню, мама купила киви, и мы не знали, как его есть. Она звонила и советовалась с подружками. Те тоже не знали. В итоге одна дала номер человека, который знал, как правильно есть киви. Мама ему позвонила, проконсультировалась, и после этого мы наконец-то его съели. Но мне тогда не понравилось.
Киви штука на любителя, тем более если недозрелый.
Я сейчас стараюсь желтые покупать (голд или голден), они слаще. Хоть и дороже обычного в 2 раза.
«Заказал еду, а ее привезли в куске бамбука»
О, это очень вкусно! Мясо с рисом и овощами запекается в стебле бамбука на открытом огне. Получается сочно и ароматно
- Мама ездила за товаром в Москву и иногда заходила в один суперкрутой продуктовый. Обычно она привозила только коробочку чудесных пирожных, но однажды решила попробовать сыр. Ее командировочных как раз граммов на сто хватало; в те времена на эти деньги можно было килограмм обычного твердого сыра купить. В общем, привезла она сие чудо. Я попробовала и отказалась. Дедушка попробовал и сказал: «Брынза — она и есть брынза». Это был рокфор.
Как-то решил на работу взять себе сыр с плесенью, дорблю, но продавщица сказала, что у этого сыра уже другая плесень, не очень съедобная. Дорблю в квадрате
- Япония, город Нара. Заказали кости угря. Принесли реально рыбьи хребты. По вкусу как чипсы, но тверже. На наши деньги — 660 рублей.
«Рыбка из моркови в моем заказе»
- Arroz con leche в Коста-Рике считается десертом. Это вареный рис со сгущенным молоком. Его разбавляют, и получается рис в очень сладком молоке. Мне не нравится — и консистенция, и вкус. А местные просто в восторге.
Еще одно блюдо — гранисадо: толченый лед со сгущенным молоком и сиропом, сверху посыпанный сухим сладким молоком. Пьют это через трубочку по мере того, как лед тает.
«Не могу перестать думать про стамбульский балык дюрюм, который ел месяц назад»
«Это потрясающий ролл из лаваша с жареной скумбрией, свежими овощами и маринованным перцем. Лавочка была под окнами нашего отеля, и очередь туда стояла и днем, и ночью. Сейчас бы аж два заточил»
- Однажды во время отпуска в Лас-Вегасе мы увидели медузу в меню ресторана и, поскольку раньше никогда не пробовали, решили заказать. Ее подали в остром соусе, который был вполне ничего, но вот текстура самой медузы... Снаружи она была примерно как лапша удон, а внутри твердая, как карандашный грифель.
«Пицца „Американа“, которую мне принесли в Словакии»
- Я из поколения X. Помню, в первом классе девочка принесла в школу банан — это было в Кушке, Туркменистан. Ей тетя посылку из Москвы прислала. Она его разделила уж не знаю на сколько кусочков, чтобы всех угостить. Он и вправду был удивительным: ароматный и очень сладкий. Я его только капельку куснула, а остаток завернула в салфетку и отнесла маме, чтобы она тоже попробовала такое чудо. Это был 1981 год.
«У меня просто нет слов: подача в ПВХ-трубе»
Это что, васаби? В таких обьёмах? Труба ж по виду 50-ка, а то и 63-ка...
- Мы были за границей, зашли в кафе, а там меню на французском. Собрав весь свой английский, спросили, что у них вкусно готовят. Официантка показала блюдо и кое-как объяснила, что там есть козий сыр. Я подумала: раз есть козий сыр, значит, и мясо есть. Заказываю, сижу, жду свой деликатес. И приносят мне листья салата, сверху два кусочка багета и четыре — козьего сыра, которые пахли так, будто к нам реально пришли четыре козы.
«Пошли в очень популярный ресторан. Официантка посоветовала нам фирменную закуску „Три кукурузы“. Мы своим глазам не поверили, когда увидели то, что нам принесли...»
- Нам впервые привезли попробовать свежий ананас. Он оказался таким кислющим! Но родители сказали: «Ешьте, других фруктов у нас нет!» Мы морщились, но ели. А вечером наши мамы выпали в осадок, когда в детском саду воспитательница отдала им кулек пирожков, завернутых в газетку, — потому что я целый день жаловалась, что меня заставили есть шишки, так как другой еды нет...
- Вышла за японца, живем у его родителей. Решила я показать себя: испекла медовик, сделала оливье и пельмени. Свекровь поулыбалась хитро, подцепила оливьешку палочками, прожевала и выдала: «Ира, салат вкусный, но неправильный — надо туда не горошек, а кукурузу класть. И картофель вкуснее размятый».
Я опешила. У нас-то у каждой семьи свой рецепт оливье, но я думала, что для японцев это будет экзотика. Оказалось, что ничего подобного. Есть популярное домашнее блюдо — японский картофельный салат. Буквально то же самое, что оливье, только, как свекровь и сказала — картошку разминают, чтобы палочками было удобнее есть. Ну и с кукурузой, да.
Про то, как меня урбеч подставил
Привезла мне подруга сувенир из Дагестана — баночку льняного урбеча. Выглядел он как обычная шоколадная паста. Налила чайку, плюхнула на поджаристый хлебушек большую ложку пасты, куснула от души.
Так оказалось, что вяжет урбеч просто феерически! От этого прямо рот склеивается, ни слова сказать невозможно. И тут, как назло, у меня начинает звонить телефон — а там эйчар с моей новой потенциальной работы. Звонка этого я ждала два дня. Надо ж так, блин! В общем, пока я рот под краном полоскала, телефон звонить перестал.
Пришлось перезванивать. Ну, в общем, могла и не отплевываться — меня тогда все равно не взяли. Льняной урбеч, кстати, я так и не оценила — горчит. А вот ореховый вполне ничего.
А вот и еще одна наша вкусная статья: Как выбрать на рынке хорошую квашеную капусту, тыкву и еще 4 вида осенних даров
Комментарии
Что-то не помню такого эффекта от урбеча, наверное, маленькая ложка у меня 🙂