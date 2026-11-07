20+ историй про знакомство с необычной пищей, где ожидания сильно разошлись с итогом

Привезла мне подруга сувенир из Дагестана — баночку льняного урбеча. Выглядел он как обычная шоколадная паста. Налила чайку, плюхнула на поджаристый хлебушек большую ложку пасты, куснула от души.

Так оказалось, что вяжет урбеч просто феерически! От этого прямо рот склеивается, ни слова сказать невозможно. И тут, как назло, у меня начинает звонить телефон — а там эйчар с моей новой потенциальной работы. Звонка этого я ждала два дня. Надо ж так, блин! В общем, пока я рот под краном полоскала, телефон звонить перестал.

Пришлось перезванивать. Ну, в общем, могла и не отплевываться — меня тогда все равно не взяли. Льняной урбеч, кстати, я так и не оценила — горчит. А вот ореховый вполне ничего.