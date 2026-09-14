А где, простите, тепло в том, что папа зависал на все выходные перед зомбоящиком и вообще не общался с семьёй?
14 историй с таким осенним настроением, что хочется надеть самый уютный свитер и отправиться шуршать листьями
Осень редко запоминается какими-то громкими событиями — это волшебное время чаще остается в памяти через тихие, но ни с чем другим не сравнимые ощущения: чуть прохладный воздух, шорох листьев под ногами, теплый свет из окон и ароматная дымка кофе в руках — и вот уже соткано осеннее настроение, приглашающее после бурного лета повременить и замедлиться. Ниже мы собрали простые, жизненные и по-настоящему душевные воспоминания и истории — из разряда тех, что насквозь пропитаны осенним уютом.
- Есть у меня одна очень тёплая осенняя ассоциация. По выходным мама всегда зажигала свечи с запахом яблок и специй. Дом у нас был маленький, и этот аромат быстро заполнял всё пространство — становилось как-то особенно уютно.
А из гостиной в это время доносился фон телевизора: шли футбольные матчи, и папа традиционно «зависал» там с утра субботы до вечера воскресенья.
Такие простые вещи... а сколько в них тепла. До сих пор вспоминаю с улыбкой.
- Соседи прошлой весной, когда приехали на дачу, взяли там котёнка. Этой осенью, перед возвращением с дачи домой, пристроили кота деревенским жителям. Приехали домой. Через неделю сосед утром выходит из подъезда, а там сидит их кот. Не веря глазам, поднимает его на руки, осматривает. Ну точно он! Только слегка потрёпанный и похудевший. Звонит в деревню, мол, что за шутки? Кто и как его привёз? Оказывается, сам сбежал сразу после их отъезда. А как добрался и нашёл их в городе — это загадка.
Это сочинение. Если кот никогда не был в городе, он никогда не придёт по месту прописки хозяина. Это сказки. Если бы он там жил и его увезли в деревню и оставили, он мог дойти до "своего дома".Не всякий, но вероятность существует. Кошки привязываются к месту. И своё место они могут найти. Не все. Способности у всех разные, как и у людей
- Мне было лет шесть. Сидим с мамой в гостях у её сестры, вечер, и тут звонит папа:
— Мне на работу котят подбросили... этих... персидские, во! Жалко стало, я их домой принёс. Осень, замёрзнут же. Давай оставим?
Мы срываемся домой. Мама злая, как буря, а я — на седьмом небе: у нас котята!
Заходим, папа стоит и задумчиво чешет затылок:
— Они под диван забились... голодные, мокрые, грязные.
Пока мы раздеваемся, греем ужин, на диван особо внимания не обращаем. Мама тем временем отчитывает папу:
— Ну какие персы? Ты же знаешь, они пушистые! У нас вся квартира в шерсти будет!
А он в ответ:
— Ну... они не особо пушистые. И какие-то чумазые, их бы помыть!
И вот через пару часов мы наконец видим этих «грязных персов» — два крошечных сиамских котёнка. Глаза синие, как сапфиры, мордочки, лапы и хвосты тёмные.
Папа радостно:
— Смотри, какие чумазые! Давай их сейчас умою!
Ну а мама не выдержала, захохотала в голос:
— Серёжа, это не чумазые персы, это сиамские котята!
Оказались это девочка и мальчик. Девочку мы потом отдали кому-то, а мальчика оставили. Хороший кот был, причем отец его так «чумазым» и величал.
Всем бы радоваться осени, как этот кот!
- С тыквой у меня особые отношения. В чай её, конечно, лучше не добавлять — пробовала, так себе идея. А вот если тот же чай пить с пирогом, где начинка из тыквы, — совсем другое дело, очень вкусно. Ещё люблю вегетарианскую пиццу: помидоры, болгарский перец, кабачки, баклажаны и тыква — получается неожиданно гармонично.
А в детстве бабушка просто запекала тыкву в духовке: разрезала пополам, убирала семечки, потом резала на дольки. Я этот вкус до сих пор помню.
Спасибо, что опубликовали мою историю. Только хочу добавить, что пиццу сама не пеку, а заказываю её в одном хорошем кафе.
- Не могу пройти мимо упавших каштанов. Обязательно подниму и буду перекатывать их в руке — такие гладкие, ровные, тихо стукаются друг о друга.
Помню, как в детстве папа принёс мне целый пакет огромных каштанов. Аппетитные, шоколадного цвета — я была в полном восторге. Конечно, на следующий день потащила это «богатство» в садик. Захожу в группу счастливая, и первым делом — к любимой воспитательнице.
— О, как здорово, нам пригодится! — сказала она, забрала пакет и убрала в шкаф.
И всё. Я не смогла ничего сказать. Ни что это моё, ни что я не собиралась делиться, ни что это папин подарок. Просто ходила весь день вокруг этого шкафа, где лежали мои каштаны, и думала: а можно ли их просто взять обратно? Но я так и не решилась. Это казалось чем-то совсем невозможным. Я очень хорошо помню это чувство — когда не можешь отстоять своё. И дома тоже ничего не рассказала, как будто сама была виновата, что так вышло. Никто тогда и не догадался бы, насколько это было важно для меня.
Может, поэтому у меня до сих пор все карманы осенних курток забиты каштанами?
История очень странная. Я бы обязательно об этом рассказала маме или папе, когда они бы за мной пришли в садик, и уж они бы объяснили воспитательнице, что эти каштаны не для садика, а я просто принесла их показать. Возможно, несколько штук бы отдали воспитательнице, но никак не целый пакет.
- Выехал с работы, а уже практически подъезжая к дому, вспомнил, что надо купить хлеб и молоко. Заезжаю к ближайшему супермаркету, паркуюсь. Иду в магазин, покупаю хлеб и молоко. Выхожу, а на улице — погода! Небо голубое, тепло, паутинки летают и пахнет как-то особенно, как пахнет только осенью. Направляюсь к дому, радуясь погоде. И только во дворе вспоминаю, что забыл машину у супермаркета...
Смешно, что читая восторги автора, тоже забыла о машине - и после упоминания пошла читать с начала 🤭
«Чистить утомились. Зато пожарим с картошечкой и будет объедение!»
А у нас в этом году с грибами не очень :(
Волна лисичек в конце июля прошла - и все. Дождей мало, сухо.
Остаётся надежда на опята...
- Набрала у дачи две корзины шикарных боровиков и решила подзаработать — встала у трассы возле дач. Остановился солидный мужик в пальто, не торгуясь отдал хорошую сумму за все. Я довольная, складываю корзины. А вдруг он отходит на два шага, достает из кармана телефон, включает видеозапись и давай вещать: «Друзья, всего лишь легкая двухчасовая прогулка по осеннему лесу и посмотрите — сколько потрясающих грибов я набрал!» Я еле сдержала свой смех, чтоб не запороть ему видео, пусть хвастается, мне не жалко.
- Если говорить про осенние ритуалы, то у меня есть один особенный — достать тёплое одеяло. Особенно этого события ждёт мой уже довольно пожилой кот. Стоит только застелить кровать теплым пледом, как он тут же запрыгивает, трётся мордой, начинает перекатываться, устраивается поудобнее и мурчит так, будто это лучшее событие в его жизни. Честно сказать, получается, что это, наверное, скорее, любимый осенний ритуал кота. Но я обожаю своего пушистика — так что и мой тоже.
- Поймала себя на мысли: а я бы вот очень хотела, чтобы в кофейнях появились бульоны с собой. Осень, вечер, идёшь пешком перед ужином — просто прогуляться, немного «нагулять» аппетит. Заходишь по дороге в кофейню... а там либо сладкий кофе, либо несладкий кофе. И понимаешь, что вообще ничего из этого не хочется. И вот стою я как-то с этим чувством «ну не то», и думаю: а почему бы не налить в этот стаканчик не латте, а горячий, наваристый бульон? Такой, слегка солёный, тёплый и уютный.
Мда надо меньше хорроров мне смотреть, а то "бульон с собой" мне как-то не так привиделся. (
«Уютные донельзя!»
- Когда я была маленькой, мы с родителями жили в деревне. Даже когда я ещё не разбиралась в числах, я знала, что если папа пришёл домой с корзинкой грибов, значит у мамы День Рождения. Он дарил их ей вместо цветов, она сама просила. Шёл в лес и сам собирал. Родители уже давно живут в крупном городе, а про эту традицию, как мне казалось, все забыли. Прошлой осенью поехала к ним накануне маминого Дня Рождения, а утром на кухне обнаружила корзинку грибов. Папа, не смотря на возраст и больную ногу, рванул в 5 утра за 100 км от города в лес, чтобы набрать для мамы грибов...
- Однажды, когда мне было лет 13, наблюдала я картину: идёт женщина — как потом оказалось, воспитательница из детского сада — а рядом с ней маленькая девочка, года три. Поздняя осень, дождь, кругом лужи. И эта девочка не просто идёт — она в резиновых сапожках с улыбкой шагает прямо по лужам, разбрызгивая воду. Я смотрела на это с искренним недоумением. Меня воспитывали совсем иначе: грязь на одежде — недопустима, наступить в лужу — вообще что-то за гранью. И я тогда еще подумала: «Ну разве так можно?»
Прошло время, и всё переосмыслилось.
Теперь у меня самой есть дочка, ей два года. И я ловлю себя на том, что с нетерпением жду осени — дождей, луж... и момента, когда мы обязательно купим ей резиновые сапожки.
Мои родители тоже очень трепетно относились к одежде, и сейчас, став взрослой, я прекрасно их понимаю: стирать было сложно, машинок-автоматов не было, максимум -"фея" или "малютка", а одежда была из материалов, которые легко впитывали грязь и очень плохо отстирывались.
К счастью, у современных детей есть лёгкая и удобная одежда из высокотехнологичных материалов, а у родителей - стиралки-автоматы, часто ещё и с сушилкой. Поэтому никто уже не запрещает детям по лужам шлепать :)
- Дочка после школы прогулялась в сквере и вернулась к ужину. Вся обувь была грязная, даже пальтишко новое умудрилась забрызгать. Оно неудивительно, осень ведь. Отправила ее в ванную, а сама принялась чистить одежду. Нашла у входа, возле школьного портфеля гору каких-то листьев, веток, шишек. Сгребла их и выкинула в мусорник, утрамбовав. Зачем в дом тащить такое. Сели ужинать, после чего дочка вышла в коридор и начала возмущаться. Оказывается, это она собрала набор для гербария, им на завтра задали сделать поделку. Она почти начала плакать, но я успокоила ее и сказала, что все исправлю. В итоге в кромешной тьме лазила возле дома и собирала ей самые красивые листья и срывала веточки. Вернулась в три раза грязнее, чем дитё.
Что мешало дождаться выхода ребенка из ванной и спросить, какого лешего дома филиал леса, а не выбрасывать сразу. Тем более если ребенок каждый день такое домой не таскает.
«Мокрые листья под ногами, когда зелень ещё держится, а вокруг уже такой настоящий осенний вайб»
- Моему сыну шесть лет, и этой осенью он пошёл в первый класс. Никогда не забуду это утро. Мы собирались, а он, несмотря на раннее пробуждение, был невероятно взволнован. Сынок смотрел в окно, где деревья уже начали менять цвет, и говорил, что школа как-то особенно красива осенью — откуда он взял эти мысли, до сих пор не знаю. Мы шли по дорожке к школе, а я, наблюдая за его горящими глазами, думала, как быстро пролетело время... Казалось, совсем недавно мы гуляли с ним в коляске по этим же улицам, и по ним же я впервые вела его в садик. Теперь каждая осень для нас — это начало новой главы, как для него, так и для меня. Ну и лишний повод зайти в кафе за какао с пончиком.
- С наступлением осени у нас дома начинается настоящий ритуал — дети обожают собирать листья и делать из них поделки. Каждый год, как только начинает опадать первый жёлтый лист, мы идём в парк и собираем целые охапки разноцветных листьев. Потом дома разложим их по столу, и начинается творчество: аппликации, гирлянды, осенние букеты. Этот процесс занимает несколько часов, но что самое главное — дети настолько увлечены, что даже забывают о телефонах и мультиках.
А какие маленькие традиции или наблюдения связаны с наступлением осени именно у вас? Расскажите в комментариях.
Ну а в следующей статье вы найдете множество атмосферных историй и фото на тему зимы и снега, они ведь тоже не за горами: