14 историй с таким осенним настроением, что хочется надеть самый уютный свитер и отправиться шуршать листьями

Это сочинение. Если кот никогда не был в городе, он никогда не придёт по месту прописки хозяина. Это сказки. Если бы он там жил и его увезли в деревню и оставили, он мог дойти до "своего дома".Не всякий, но вероятность существует. Кошки привязываются к месту. И своё место они могут найти. Не все. Способности у всех разные, как и у людей