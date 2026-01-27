15+ добрых фото и историй о зиме, в которых задора гораздо больше, чем самого снега

Парень решил устроить мне «сказочную зимнюю фотосессию». Сказал: «Я подброшу горсть снега, а ты беги навстречу, как в кино!». Я и припустила, вся такая летящая. И, конечно же, эффектно поскользнулась и ушла под снег с головой. Смеялись с парнем до икоты, пока не посмотрели запись, а там на заднем плане в этот же самый момент какой-то дедушка на снегоступах, засмотревшись на мой «полет валькирии», совершил аналогичный кульбит и эпично вошел головой в сугроб. Мы отправили ролик в местный паблик, и теперь нас там с тем дедушкой (он, кстати, не пострадал и очень смеялся) называют «легендами зимней грации».