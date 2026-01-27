Собаке "седина" не мешает с мячиком играть, так что, папаня, давай, гуляй.
15+ добрых фото и историй о зиме, в которых задора гораздо больше, чем самого снега
Зима умеет быть разной: уютной, суровой, неожиданной — в общем, всегда с характером. И ведь стоит только выпасть снегу, как жизнь тут же подкидывает сюжеты, которые хочется и фотографировать, и пересказывать всем подряд. В этой подборке — кадры и истории о зиме с тем самым добрым и задорным «огоньком», без которого холодный сезон был бы куда скучнее.
На улице мороз — 25. Выгнала мужа гулять с нашей овчаркой. Через 10 минут шлет фото и пишет: «Возвращаемся, у нас собака вся „поседела“»
Я всякое в жизни видел, но такой иней увидел впервые
Он такой был всего несколько минут. Было утро, морозно, влажно, ветрено, я увидел и сразу сфотографировал. Возвращаюсь из магазина, а его уже нет.
Холодно однако, на северах! Всем привет из морозной Якутии!
Есть еще неравнодушные люди
- Мне тогда было совсем немного лет. Мы гуляли с мамой зимой, и если в центре снег уже подтаял, то на окраине его было по колено — меня это так впечатлило, что я улеглась прямо в сугроб и минуту радостно размахивала руками. Всё было прекрасно, пока мимо не прошла девушка и с искренней тревогой не спросила у мамы: «Вам помочь её поднять?»
© Lisenok21 / ADME
Снежная сова и сова из снега
На этих мордочках сразу видно их мнение о снеге, зиме и бесконечных играх на свежем воздухе
Радостное настроение для коллег и клиентов
- Сегодня пришла на работу в ободке с Дедом Морозом. А вокруг — аврал: задачи сыплются, начальство требует «переделать всё и сразу, желательно ещё вчера». И вот среди этого хаоса хожу я — миниатюрная, с милой улыбкой и этим праздничным ободком. Коллеги сначала не поняли, а потом как заулыбались, напряжение растаяло, и атмосфера в офисе стала заметно добрее. © Муси-пуси / ADME
Зима уже близко!
Гости из космоса
- Однажды морозным зимним вечером мы с другом быстро шли по улице. В какой-то момент подняли глаза к небу — и просто остолбенели. Казалось, над нами летит целая флотилия инопланетных кораблей: красные огни на аппаратах подавали друг другу загадочные сигналы! Несколько минут мы стояли как вкопанные и на полном серьезе верили в происходящее. А потом дошло: это звезды так мерцали на морозе, а холодный воздух дрожал и создавал иллюзию полета. © Alena / ADME
Ну хоть кто-то радуется метру снега!
Однажды тоже видела летающую тарелку. За несколько секунд пережила столько эмоций, сколько за всю жизнь не испытала. А потом проморгалась и поняла, что это облако, подсвеченное луной) Но иллюзия была полной
Купили кошечке телевизор. Очень хорошее кино показывает, экшн!
Идеальный ракурс
- Приехала как-то к родителям в деревню. Перед домом дорогу расчистили для машин, но сверху всё припорошило снегом — а под ним сплошной лёд. Я, конечно, поскользнулась и рухнула прямо на спину. Не ушиблась, лежу. Поднимаю глаза — а надо мной чистейшее небо, всё усыпанное звёздами. Такая тишина и красота, что я даже вставать не стала: полежала, нашла знакомые созвездия, рассмотрела всё без спешки. Потом встала и пошла домой абсолютно довольная. © Наиля Сибирцева / ADME
В одном из городов Хоккайдо за каких-то 12 часов выпало 1,2 метра снега — абсолютный рекорд для Японии
Новостной репортер посреди ноябрьской снежной бури
Снегурочка на коньках
- Мое любимое воспоминание о зимнем чуде это то, как однажды под Новый Год я получила в подарок белые фигурные коньки внутри. Ни у кого не было таких коньков, только у меня, и я прямо-таки чувствовала себя принцессой, когда по вечерам надевала сшитое мамой новогоднее платье Снегурочки, свитер и выходила вечером в свете фонарей кататься по ледяным улицам, которые буквально превращались зимой в каток. Было сказочно. © Svetlana Kaverina / ADME
Вышли погулять в деревне с детьми, а там... Бескрайние поля, укутанные снегом, идиллия и зимняя сказка
Когда-то мы тоже катались по снежному накату во дворе. Машин было очень мало, и, как только выпадал снег, дети оккупировали всё уличное пространство. Пацаны играли в хоккей, девочки просто гоняли на фигурках.
Снег снегу рознь
- Эта зима у нас не задалась. Снег шел лишь несколько раз, но мороза почти не было. Всё быстро таяло, а зимняя сказка превращалась в грязевой хаос. Мой шестилетний сын в один из тех дней, когда снег все же пошел, выпросился погулять во двор. Я взглянула в окно, где все дети радовались снегу, лепили снеговиков, играли в снежки, и отпустила ненадолго. Сама занялась делами на кухне, немного увлеклась и выглянула в окно лишь тогда, когда начало темнеть. Никакого снега на улице уже не было, всё превратилось в коричневую кашу из слякоти и грязи, в которой и сидел мой сын. Я выскочила во двор, иду забирать его, а он сидит себе в грязюке и лепит из неё замок. Спрашиваю у него: «Кирилл, что это?» Он смотрит на меня, улыбается и отвечает: «Мам, это грязевые ванны!» © Мамдаринка / VK
Не зевай!
Парень решил устроить мне «сказочную зимнюю фотосессию». Сказал: «Я подброшу горсть снега, а ты беги навстречу, как в кино!». Я и припустила, вся такая летящая. И, конечно же, эффектно поскользнулась и ушла под снег с головой. Смеялись с парнем до икоты, пока не посмотрели запись, а там на заднем плане в этот же самый момент какой-то дедушка на снегоступах, засмотревшись на мой «полет валькирии», совершил аналогичный кульбит и эпично вошел головой в сугроб. Мы отправили ролик в местный паблик, и теперь нас там с тем дедушкой (он, кстати, не пострадал и очень смеялся) называют «легендами зимней грации».
А вообще, зима — это значит не только снег, но еще и подарки! (И мы сейчас не только про Новый Год, сами вспомните сколько на это хмурое время года приходится веселых праздников). А подарки это значит нарядная обертка! И зачастую она становится частью сюрприза, создавая ощущение праздника еще до того, как мы открываем презент. Как у людей вот в этой подборке.