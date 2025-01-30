16 человек, которые знают, как подарить впечатление еще до открытия подарка

Упаковка подарка — это больше, чем просто обертка. Зачастую она становится частью самого сюрприза, создавая ощущение праздника еще до того, как мы открываем презент. Вот несколько примеров того, как люди превратили заурядный процесс упаковки в настоящее приключение.

«Слишком лень было упаковывать подарки, поэтому я просто взял маркер и все решил!»

«В итоге на это ушло даже больше времени и усилий, но результатом я вполне доволен!»

«В этом году решила завернуть подарки в ткань — и, кажется, теперь так буду делать всегда!»

«Она ни за что не догадается, что за подарок ее ждет»

«Вот как мой муж упаковал подарки»

«Если вы не можете догадаться что внутри, значит, он все правильно сделал!» © Justanotherbrick33 / Reddit

«Посмотрите, как я разрисовала рождественские подарки для всего семейства»

«Использовал старые чертежи с работы в качестве оберточной бумаги, что думаете?»

«Дочке потребовалось 48 минут, чтобы открыть подарок, а мне гораздо больше времени, чтобы упаковать его!»

«Каждый год я заворачиваю последний подарок в остатки бумаги от всех предыдущих»

Держу пари, ваши дети каждый раз гадают, кто же получит Франкенподарок в этом году? © forty_three / Reddit

«А как еще прикажете упаковывать подарочную карту?»

«Под рукой нет оберточной бумаги? Не беда! Я использовал бумажные пакеты от продуктов и металлические маркеры!»

«А внутри — коробочка с подарком!»

«Сказала парню, что подарю ему бургер. Сдержала слово»

«На самом деле внутри были три пары джинсов, свитер, дневник для его секретиков, шесть пар стильных носков, ремень и трусы с утятами». © Nesciere / Reddit

«У меня закончилась оберточная бумага. Пришлось импровизировать»

«Почти незаметно, правда?»

«Супруг сказал, что подарок завернут „экологично“»

«А ведь это просто старая скатерть и кусок бечевки»

«Мне 23 года, я с легкостью перебираю двигатели и умею водить все, что имеет руль... но упаковать рождественский подарок для меня — невозможная задача»

«Мой муж всегда получал на праздники цветные карандаши, при том, что он — дальтоник. Он давно мечтал о новом мобильном и вот как я его упаковала!»

© jabbering****** / Reddit Аля Корвус 15 часов назад Я так поняла, что те,кто тут уже придумывает план мести жене,даже не включил свой мозг,когда читал описание. Мужу дарили цветные карандаши... НЕ ОНА. Она лишь взяла в очередной раз коробку от карандашей и в неё упаковала телефон. Вполне себе мило, когда одновременно и разочарование и радость. - - Ответить