Читала похожую историю от нашей известной и скандальной журналистики, назову её КС. Так вот она как-то поведала, что когда её отец был мэром одного крупного города, то у её мамы была целая коллекция французских духов, которые она вручала известным дамам, или жёнам послов, прибывающим в эту культурную столицу с визитами вместе с мужьями или отдельно. Эта хитрая девочка аккуратно над паром из кипящего чайника отпаривала целлофановую обёртку, аккуратно стягивала её с коробочки, вынимала оттуда флакончик духов, а вместо него клала камушек, равный по весу флакончику. Потом закрывала коробочку, аккуратно натягивала обратно на коробочку целлофановую обёртку, и сверху клеем чуть-чуть заклеивала целлофан, чтобы было всё незаметно. Представляю лица тех, кому подарили такой подарок! Эта выросшая девочка потом раскрыла себя во всей красе, что мы все сейчас и можем наблюдать!
15+ историй про подарки учителям, в которых чувствуется аромат гладиолусов и чая с сахаром из столовой
Выбрать подарок учителю — задача со звездочкой, ведь промахнуться можно и с букетом цветов, и с сертификатом в спа-салон. Одни презенты трогают педагогов до глубины души, другие по-доброму смешат всю учительскую. Заботливые ученики из нашей статьи расстарались и подарили своим учителям целый калейдоскоп подарков: от чеснока, спрятанного в конфетных фантиках, до банки с моченой брусникой и коллекции зонтиков. В бонусе — фото милого подарка от преподавателя своей ученице.
- Когда я училась в первом классе, мама приготовила коробку конфет в подарок учительнице. Я тайком подъедала оттуда конфеты (они были в обертке) и заворачивала зубчики чеснока — они показались наиболее подходящим предметом для замены конфет. Потом запечатала коробку так, чтобы не было видно, что ее вскрывали. Представляю глаза учительницы, когда она разворачивала бумажки.
- На 1 сентября ученик подарил мне пожелтевший глобус. Я про себя вздохнула: видимо, дома освобождали полки. Поставила на шкаф. Как-то протирала с глобуса пыль, случайно крутанула сферу, а он взял и раскрылся по экватору! Я ахнула: внутри оказалась встроенная шкатулка, а в ней — подарочный сертификат в магазин косметики и трогательное письмо с благодарностью от мамы ученика. Я сидела в кабинете, крутила этот глобус и думала, как же часто мы ошибаемся в своих первых оценках.
«Мои ученики подарили мне торт»
«Простите, что мы так много болтали!»
- Дочка заявила, что на 1 сентября каждый ученик должен подарить учительнице коробку конфет. Я обалдела: «Куда ей столько?» Но дочь уперлась. На линейке смотрю: все с конфетами. Спрашиваю у другой мамы, в чем дело, а она: «А вы не знаете, что Ольга Петровна сама их не ест? Но если ей дарят конфеты, она складывает их в шкаф в классе и потом весь год выдает детям по конфете, чтобы поднять настроение».
- Нужно было отнести букет цветов в школу к какому-то празднику. Я нарвала камышей с красивыми «колбасками», в процессе сбора вся перепачкалась. Пришла в школу и вручила букет классной руководительнице. Учительница не оценила подарка и отправила меня его выкинуть, а также привести себя в порядок. Но я пошла к мальчишкам, мы стали камышами играть, «колбаски» развалились, прилипли к костюмам и колготкам. Когда нас увидела учительница, у нее округлились глаза. Мы все в пуху, как цыплята, липучки для одежды тогда не придумали, поэтому она помогла нам отмыть пиджаки с брюками. Я от досады надулась, как рыба фугу. Как же несправедлив этот мир...
«У учительницы был день рождения, и я нарисовала ей в подарок картину маслом»
- Я часть детства провела в Новгородской области. Каждый летний день мы с бабушкой ходили за ягодами и грибами. Все лесные ягоды — чудесные и ароматные, но больше всего я любила бруснику. Вскоре родители переехали в другой город за две тысячи километров от новгородских лесов, и бруснику с того момента я видела только в виде ароматизатора в мороженом. Но однажды на линейке 1 сентября ко мне подошли застенчивые папа с сыном. Новый ученик, Витя, приехал из Новгородской области. Он оказался славным мальчишкой. В один из праздников увидела Витю с большой сумкой. Он сказал: «Мы с папой поздравляем вас с Днем учителя!» Сумка была тяжелая, необычной формы. Когда я открыла подарок, то потеряла дар речи: это были две трехлитровые банки: одна со свежей клюквой, а другая — с моченой брусникой. Они стояли у меня на столе в учительской, и все спрашивали: что это? А это был привет из детства, как будто бабушка мне ягод насобирала.
- На вводном курсе физики я решал задачу про балансировку качелей, и когда гравитационная постоянная исчезла из расчетов, я сказал: «Хорошая новость: если вы когда-нибудь будете использовать качели на Луне, они будут работать так же, как и на Земле». Одному из моих студентов эта идея очень понравилась, и в конце семестра он подарил мне кофейную кружку с рисунком в стиле «Маленького принца»: космонавт сидит на одном конце качелей на Луне. Его лица не видно сквозь шлем, но заметно, что он грустит, потому что ему больше не с кем покачаться. Это один из лучших подарков, которые я когда-либо получал.
«Подарок словеснику ко Дню учителя»
- Это был мой день рождения. Я пришла в школу, заглянула на вахту за ключами, а мне говорят: «Их уже забрали». Я подумала, что кто-то из учеников решил не ждать меня в коридоре. Подхожу к кабинету — темнота. Открываю дверь, загорается свет, из-под парт выскакивают дети, в руках — шикарные букеты, а стены увешаны плакатами с моими фотографиями и пожеланиями. Между строк на этих плакатах были приклеены шоколадки и соки. Оказывается, они готовились несколько дней, пришли в школу к 7 утра, чтобы все успеть! Некоторые родители потом написали, что их дети впервые проснулись по будильнику сами, без мам и пап. Мне было очень приятно, что они потратили свое время и силы не ради галочки, а ради сюрприза. Этот день я запомнила навсегда.
- У меня с 5 по 8 класс была прекрасная учительница, отличный, открытый, яркий человек. Как-то в разговоре выдала, что любит соленую, вяленую, копченую рыбу. А у меня папа как раз рыбалкой увлекался и каждый год осенью и весной уезжал на Волгу на неделю. Ну и рыбы всякой разной привозил. И с тех пор я на День учителя и весной ей в подарок приносил большой ароматный пакет вкусной рыбки. Она была очень рада. И явно ей такой вариант подарка нравился гораздо больше, чем всякие цветы-конфеты.
«Делали с подругой подарок учителю: ваза из папье-маше, кривая, зато от души»
Ой, сколько мы в младших классах поделок переделали из папье-маше! Вазы, тарелки, зверушки...
- Одна из моих учениц вспомнила, что я упоминала название своей любимой книги из детства, которая больше не издавалась. Она узнала, что ее потом все же переиздали и подарила ее мне, добавив очень трогательную записку. Когда я задумываюсь, учатся ли дети заботиться о других людях, я смотрю на эту книгу, и меня переполняют благодарность и гордость.
- Один из моих учеников подарил мне несколько зонтов. Думаю, он однажды увидел меня на улице со старым, потрепанным зонтиком, который вот-вот унесет ветром. Поэтому на следующем занятии на моем столе уже лежал совершенно новый зонт. На следующей неделе меня ждал еще один зонт, а еще через неделю — еще один.
«Когда твоя мама — учитель, а сегодня — День учителя»
Одна беда - сейчас половину конфет просто невозможно есть, столько там химозы. И не все пьют растворимый кофе...
- Наша любимая учительница всегда приходила на урок с чаем, и однажды я заметил, что ее кружка немного облупилась. Тогда мы с ребятами купили простую белую кружку и специальными маркерами для керамики написали на ней: «Для самой терпеливой учительницы» и нарисовали сердечки. А внутрь кружки каждый положил записку с добрыми словами. Когда вручили подарок, учительница принялась доставать наши записки. Дочитав последнюю, сказала: «Вот теперь я точно знаю, что не зря прихожу к вам по утрам».
- Мне дети обычно дарят что-то, сделанное своими руками. И вот один ученик на День учителя дарит мне тубус-открытку. Мелькнула мысль: какая она необычная, но я не придала этому значения. В конце учебного года при уборке кабинета нашла ее и решила посмотреть, что он положил внутрь. Там было полотенце. То есть тубус служил упаковкой основного подарка, а не просто открыткой.
Не особо она оценила подарок. Как можно не посмотреть? Иногда слова в открытке трогательней и ценней чего-то материального. Не у всех есть возможность делать дорогие подарки.
- Приближался День учителя, и мы решили придумать что-то интересное. Наша двухэтажная школа имеет всего два центральных входа. Идея заключалась в следующем: на входах будут стоять ученики с колонками и включать веселые или милые песенки с утра и на каждой переменке. А еще с утра каждому учителю дарили какую-то маленькую сладость. Помимо этого, каждого учителя в классе ждало оригинальное и теплое поздравление на доске. Учителя были в восторге, да и мы были очень довольны.
«Семиклассница принесла букет, сделанный своими руками»
- Мы класса с пятого сами решали, что будем дарить учительнице. Заранее договаривались, что хотим купить, сами собирали деньги, бегали на рынок с уроков. Обычно дарили всякие безделушки, вазы, книги и тому подобное. А классе в 10-м решили сделать оригинальный подарок. Мы заранее под надуманным предлогом попросили классную руководительницу сфотографироваться с нами всеми, и на День учителя принесли ей огромную фотографию в красивой рамке и букет цветов. С подарком мы завалились прямо в учительскую, наша Ольга Борисовна просто разрыдалась, остальные присутствующие учителя начали нас расхваливать. По их мнению, это был самый лучший подарок от учеников за их карьеру.
- Учился в первом классе. У любимой классной руководительницы намечался день рождения, и родители учеников решили скинуться на подарок. Мама дала мне денег с собой в школу и сказала: «Сдай их на подарок Елене Михайловне». Прихожу я в школу с деньгами и направляюсь к учительнице. Сую ей деньги, далее следует диалог:
— Вот, Елена Михайловна, возьмите деньги.
— Зачем мне эти деньги?
— У вас же день рождения скоро, это вам на подарок!
— Спасибо, конечно, но не надо, — промолвила она.
Как ни уговаривал ее, деньги брать она наотрез отказалась. Так и принес их обратно домой. А их надо было сдавать какой-то девочке. В итоге я потом подарил любимой классной руководительнице подарок, сделанный своими руками. И да, ей он очень-очень понравился!
- Моя мама — педагог с 40-летним стажем. Она просит детей не дарить по 100 букетов, не тратить деньги. Если очень хочется преподнести букет, то один от класса. И да, никто ничего не обязан дарить, это только от души и по желанию. И еще: лучший подарок для учителя — это его повзрослевшие ученики, которые обнимают при встрече и приводят в класс уже своих детей. Мама в этом году уже на пенсии. Дети (3 класс) записали (с умничками-родителями) видеопоздравление, там и песня, и стихи на День учителя, и прислали. Вот это был подарок!
Бонус: подарок от учителя
«Подарок учителя рисования в честь моего выпуска».
Истории о буднях студентов и их преподавателей есть в этих статьях: