15+ историй про подарки учителям, в которых чувствуется аромат гладиолусов и чая с сахаром из столовой

Истории
03.09.2026
15+ историй про подарки учителям, в которых чувствуется аромат гладиолусов и чая с сахаром из столовой

Выбрать подарок учителю — задача со звездочкой, ведь промахнуться можно и с букетом цветов, и с сертификатом в спа-салон. Одни презенты трогают педагогов до глубины души, другие по-доброму смешат всю учительскую. Заботливые ученики из нашей статьи расстарались и подарили своим учителям целый калейдоскоп подарков: от чеснока, спрятанного в конфетных фантиках, до банки с моченой брусникой и коллекции зонтиков. В бонусе — фото милого подарка от преподавателя своей ученице.

  • Когда я училась в первом классе, мама приготовила коробку конфет в подарок учительнице. Я тайком подъедала оттуда конфеты (они были в обертке) и заворачивала зубчики чеснока — они показались наиболее подходящим предметом для замены конфет. Потом запечатала коробку так, чтобы не было видно, что ее вскрывали. Представляю глаза учительницы, когда она разворачивала бумажки.
Ольга Курпякова
только что

Читала похожую историю от нашей известной и скандальной журналистики, назову её КС. Так вот она как-то поведала, что когда её отец был мэром одного крупного города, то у её мамы была целая коллекция французских духов, которые она вручала известным дамам, или жёнам послов, прибывающим в эту культурную столицу с визитами вместе с мужьями или отдельно. Эта хитрая девочка аккуратно над паром из кипящего чайника отпаривала целлофановую обёртку, аккуратно стягивала её с коробочки, вынимала оттуда флакончик духов, а вместо него клала камушек, равный по весу флакончику. Потом закрывала коробочку, аккуратно натягивала обратно на коробочку целлофановую обёртку, и сверху клеем чуть-чуть заклеивала целлофан, чтобы было всё незаметно. Представляю лица тех, кому подарили такой подарок! Эта выросшая девочка потом раскрыла себя во всей красе, что мы все сейчас и можем наблюдать!

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  • На 1 сентября ученик подарил мне пожелтевший глобус. Я про себя вздохнула: видимо, дома освобождали полки. Поставила на шкаф. Как-то протирала с глобуса пыль, случайно крутанула сферу, а он взял и раскрылся по экватору! Я ахнула: внутри оказалась встроенная шкатулка, а в ней — подарочный сертификат в магазин косметики и трогательное письмо с благодарностью от мамы ученика. Я сидела в кабинете, крутила этот глобус и думала, как же часто мы ошибаемся в своих первых оценках.
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«Мои ученики подарили мне торт»

«Простите, что мы так много болтали!»

  • Дочка заявила, что на 1 сентября каждый ученик должен подарить учительнице коробку конфет. Я обалдела: «Куда ей столько?» Но дочь уперлась. На линейке смотрю: все с конфетами. Спрашиваю у другой мамы, в чем дело, а она: «А вы не знаете, что Ольга Петровна сама их не ест? Но если ей дарят конфеты, она складывает их в шкаф в классе и потом весь год выдает детям по конфете, чтобы поднять настроение».
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  • Нужно было отнести букет цветов в школу к какому-то празднику. Я нарвала камышей с красивыми «колбасками», в процессе сбора вся перепачкалась. Пришла в школу и вручила букет классной руководительнице. Учительница не оценила подарка и отправила меня его выкинуть, а также привести себя в порядок. Но я пошла к мальчишкам, мы стали камышами играть, «колбаски» развалились, прилипли к костюмам и колготкам. Когда нас увидела учительница, у нее округлились глаза. Мы все в пуху, как цыплята, липучки для одежды тогда не придумали, поэтому она помогла нам отмыть пиджаки с брюками. Я от досады надулась, как рыба фугу. Как же несправедлив этот мир...

«У учительницы был день рождения, и я нарисовала ей в подарок картину маслом»

© Risovashka10 / Pikabu
  • Я часть детства провела в Новгородской области. Каждый летний день мы с бабушкой ходили за ягодами и грибами. Все лесные ягоды — чудесные и ароматные, но больше всего я любила бруснику. Вскоре родители переехали в другой город за две тысячи километров от новгородских лесов, и бруснику с того момента я видела только в виде ароматизатора в мороженом. Но однажды на линейке 1 сентября ко мне подошли застенчивые папа с сыном. Новый ученик, Витя, приехал из Новгородской области. Он оказался славным мальчишкой. В один из праздников увидела Витю с большой сумкой. Он сказал: «Мы с папой поздравляем вас с Днем учителя!» Сумка была тяжелая, необычной формы. Когда я открыла подарок, то потеряла дар речи: это были две трехлитровые банки: одна со свежей клюквой, а другая — с моченой брусникой. Они стояли у меня на столе в учительской, и все спрашивали: что это? А это был привет из детства, как будто бабушка мне ягод насобирала.
  • На вводном курсе физики я решал задачу про балансировку качелей, и когда гравитационная постоянная исчезла из расчетов, я сказал: «Хорошая новость: если вы когда-нибудь будете использовать качели на Луне, они будут работать так же, как и на Земле». Одному из моих студентов эта идея очень понравилась, и в конце семестра он подарил мне кофейную кружку с рисунком в стиле «Маленького принца»: космонавт сидит на одном конце качелей на Луне. Его лица не видно сквозь шлем, но заметно, что он грустит, потому что ему больше не с кем покачаться. Это один из лучших подарков, которые я когда-либо получал.

«Подарок словеснику ко Дню учителя»

  • Это был мой день рождения. Я пришла в школу, заглянула на вахту за ключами, а мне говорят: «Их уже забрали». Я подумала, что кто-то из учеников решил не ждать меня в коридоре. Подхожу к кабинету — темнота. Открываю дверь, загорается свет, из-под парт выскакивают дети, в руках — шикарные букеты, а стены увешаны плакатами с моими фотографиями и пожеланиями. Между строк на этих плакатах были приклеены шоколадки и соки. Оказывается, они готовились несколько дней, пришли в школу к 7 утра, чтобы все успеть! Некоторые родители потом написали, что их дети впервые проснулись по будильнику сами, без мам и пап. Мне было очень приятно, что они потратили свое время и силы не ради галочки, а ради сюрприза. Этот день я запомнила навсегда.
mathematic_repetitor
  • У меня с 5 по 8 класс была прекрасная учительница, отличный, открытый, яркий человек. Как-то в разговоре выдала, что любит соленую, вяленую, копченую рыбу. А у меня папа как раз рыбалкой увлекался и каждый год осенью и весной уезжал на Волгу на неделю. Ну и рыбы всякой разной привозил. И с тех пор я на День учителя и весной ей в подарок приносил большой ароматный пакет вкусной рыбки. Она была очень рада. И явно ей такой вариант подарка нравился гораздо больше, чем всякие цветы-конфеты.

«Делали с подругой подарок учителю: ваза из папье-маше, кривая, зато от души»

© SomberGenius / Pikabu
Elena Dubaa
только что

Ой, сколько мы в младших классах поделок переделали из папье-маше! Вазы, тарелки, зверушки...

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  • Одна из моих учениц вспомнила, что я упоминала название своей любимой книги из детства, которая больше не издавалась. Она узнала, что ее потом все же переиздали и подарила ее мне, добавив очень трогательную записку. Когда я задумываюсь, учатся ли дети заботиться о других людях, я смотрю на эту книгу, и меня переполняют благодарность и гордость.
  • Один из моих учеников подарил мне несколько зонтов. Думаю, он однажды увидел меня на улице со старым, потрепанным зонтиком, который вот-вот унесет ветром. Поэтому на следующем занятии на моем столе уже лежал совершенно новый зонт. На следующей неделе меня ждал еще один зонт, а еще через неделю — еще один.

«Когда твоя мама — учитель⁠, а сегодня — День учителя»

© Opewek / Pikabu
Кошачья прислуга
только что

Одна беда - сейчас половину конфет просто невозможно есть, столько там химозы. И не все пьют растворимый кофе...

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  • Наша любимая учительница всегда приходила на урок с чаем, и однажды я заметил, что ее кружка немного облупилась. Тогда мы с ребятами купили простую белую кружку и специальными маркерами для керамики написали на ней: «Для самой терпеливой учительницы» и нарисовали сердечки. А внутрь кружки каждый положил записку с добрыми словами. Когда вручили подарок, учительница принялась доставать наши записки. Дочитав последнюю, сказала: «Вот теперь я точно знаю, что не зря прихожу к вам по утрам».
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  • Мне дети обычно дарят что-то, сделанное своими руками. И вот один ученик на День учителя дарит мне тубус-открытку. Мелькнула мысль: какая она необычная, но я не придала этому значения. В конце учебного года при уборке кабинета нашла ее и решила посмотреть, что он положил внутрь. Там было полотенце. То есть тубус служил упаковкой основного подарка, а не просто открыткой.
hym_hym_hom
Лапуша
только что

Не особо она оценила подарок. Как можно не посмотреть? Иногда слова в открытке трогательней и ценней чего-то материального. Не у всех есть возможность делать дорогие подарки.

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  • Приближался День учителя, и мы решили придумать что-то интересное. Наша двухэтажная школа имеет всего два центральных входа. Идея заключалась в следующем: на входах будут стоять ученики с колонками и включать веселые или милые песенки с утра и на каждой переменке. А еще с утра каждому учителю дарили какую-то маленькую сладость. Помимо этого, каждого учителя в классе ждало оригинальное и теплое поздравление на доске. Учителя были в восторге, да и мы были очень довольны.

«Семиклассница принесла букет, сделанный своими руками»

jamvarie
  • Мы класса с пятого сами решали, что будем дарить учительнице. Заранее договаривались, что хотим купить, сами собирали деньги, бегали на рынок с уроков. Обычно дарили всякие безделушки, вазы, книги и тому подобное. А классе в 10-м решили сделать оригинальный подарок. Мы заранее под надуманным предлогом попросили классную руководительницу сфотографироваться с нами всеми, и на День учителя принесли ей огромную фотографию в красивой рамке и букет цветов. С подарком мы завалились прямо в учительскую, наша Ольга Борисовна просто разрыдалась, остальные присутствующие учителя начали нас расхваливать. По их мнению, это был самый лучший подарок от учеников за их карьеру.
  • Учился в первом классе. У любимой классной руководительницы намечался день рождения, и родители учеников решили скинуться на подарок. Мама дала мне денег с собой в школу и сказала: «Сдай их на подарок Елене Михайловне». Прихожу я в школу с деньгами и направляюсь к учительнице. Сую ей деньги, далее следует диалог:
    — Вот, Елена Михайловна, возьмите деньги.
    — Зачем мне эти деньги?
    — У вас же день рождения скоро, это вам на подарок!
    — Спасибо, конечно, но не надо, — промолвила она.
    Как ни уговаривал ее, деньги брать она наотрез отказалась. Так и принес их обратно домой. А их надо было сдавать какой-то девочке. В итоге я потом подарил любимой классной руководительнице подарок, сделанный своими руками. И да, ей он очень-очень понравился!
  • Моя мама — педагог с 40-летним стажем. Она просит детей не дарить по 100 букетов, не тратить деньги. Если очень хочется преподнести букет, то один от класса. И да, никто ничего не обязан дарить, это только от души и по желанию. И еще: лучший подарок для учителя — это его повзрослевшие ученики, которые обнимают при встрече и приводят в класс уже своих детей. Мама в этом году уже на пенсии. Дети (3 класс) записали (с умничками-родителями) видеопоздравление, там и песня, и стихи на День учителя, и прислали. Вот это был подарок!

Бонус: подарок от учителя

© Reddit

«Подарок учителя рисования в честь моего выпуска».

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