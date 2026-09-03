15+ историй про подарки учителям, в которых чувствуется аромат гладиолусов и чая с сахаром из столовой

Читала похожую историю от нашей известной и скандальной журналистики, назову её КС. Так вот она как-то поведала, что когда её отец был мэром одного крупного города, то у её мамы была целая коллекция французских духов, которые она вручала известным дамам, или жёнам послов, прибывающим в эту культурную столицу с визитами вместе с мужьями или отдельно. Эта хитрая девочка аккуратно над паром из кипящего чайника отпаривала целлофановую обёртку, аккуратно стягивала её с коробочки, вынимала оттуда флакончик духов, а вместо него клала камушек, равный по весу флакончику. Потом закрывала коробочку, аккуратно натягивала обратно на коробочку целлофановую обёртку, и сверху клеем чуть-чуть заклеивала целлофан, чтобы было всё незаметно. Представляю лица тех, кому подарили такой подарок! Эта выросшая девочка потом раскрыла себя во всей красе, что мы все сейчас и можем наблюдать!