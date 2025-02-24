16 преподавателей, которые не захотели быть как все. И у них точно получилось выделиться

Человек за свою жизнь встречает множество наставников — от воспитателей в детском саду до преподавателей в университетах и даже коучей на курсах личностного роста. При таком разнообразии не так-то просто бывает запомнить всех их, несмотря на то, какой важный след они оставили в наших судьбах. Но некоторые из преподавателей все таки выделяются — эксцентричными привычками, особенно человечным отношением к студентам, неожиданными фразами на экзаменах или просто тем, насколько сильно они горят своим делом.