16 преподавателей, которые не захотели быть как все. И у них точно получилось выделиться

16 историй о случайных встречах, после которых невольно хочется верить в чудеса
Истории
4 месяца назад
Человек за свою жизнь встречает множество наставников — от воспитателей в детском саду до преподавателей в университетах и даже коучей на курсах личностного роста. При таком разнообразии не так-то просто бывает запомнить всех их, несмотря на то, какой важный след они оставили в наших судьбах. Но некоторые из преподавателей все таки выделяются — эксцентричными привычками, особенно человечным отношением к студентам, неожиданными фразами на экзаменах или просто тем, насколько сильно они горят своим делом.
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