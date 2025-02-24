16 преподавателей, которые не захотели быть как все. И у них точно получилось выделиться

Истории
30 минут назад

Человек за свою жизнь встречает множество наставников — от воспитателей в детском саду до преподавателей в университетах и даже коучей на курсах личностного роста. При таком разнообразии не так-то просто бывает запомнить всех их, несмотря на то, какой важный след они оставили в наших судьбах. Но некоторые из преподавателей все таки выделяются — эксцентричными привычками, особенно человечным отношением к студентам, неожиданными фразами на экзаменах или просто тем, насколько сильно они горят своим делом.

  • У меня был веселый учитель по английскому языку. Перед промежуточным экзаменом мы читали «Макбет», мне очень понравилось, и я нацелился на дополнительный балл на экзамене. Преподаватель был очень увлеченный, мог ходить по городу в плаще и цилиндре и периодически декламировать отрывки из Шекспира. Поэтому, когда наступил день экзамена, я придумал кое-что интересное. Я в плаще и с канделябром в руке спрятался за дверью. Как только назвали мое имя, я зашел в класс, выключил свет и начал исполнять монолог из пьесы. После этого мне не пришлось сдавать экзамен. © dariusfunk / Reddit
  • Обычно преподаватели вузов не обращают внимания на жизнь студентов. Однако у меня возникла обратная ситуация. В начале учебного года появилась милейшая пара. Когда они приходили на кафедру или просто проходили мимо, смотрел на них и сердце радовалось. А сейчас, кажется, расстались. И знаете, оба ходят убитые. Девочка сама не своя, когда смотрит на него втихаря, у бедной слезы на глазах. И так радуется, когда он с ней заговаривает. Смотрю на них и думаю: что же вы делаете с собой... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Учусь в университете на очном и работаю. Отпросилась уйти с пары пораньше, чтобы успеть на работу. В итоге уснула на паре, проспала на работу. Разбудил преподаватель с беспокойным вопросом, не опоздаю ли я на работу. © Подслушано / Ideer
  • Когда я сдавал экзамен по философии, был совершенно не готов. Решил, что хуже уже не будет, и начал говорить все, что приходило в голову. К моему удивлению, преподаватель поставил мне четверку. Поскольку чувство справедливости во мне всегда преобладало над чувством самосохранения, я решил выяснить, почему мне поставили именно четверку. Он ответил, что я высказал свои мысли, и он пытался научить нас этому в течение всего курса. Я спросил, почему тогда не пять, а четыре. За наглость изменил четверку на тройку... © Палата № 6 / VK
  • Мой преподаватель химии в универе всегда славился своими отстраненными от экзамена вопросам. Топ-вопрос, который он задал первокурснице: «Видишь в окне голубя? Если через минуту улетит, то за экзамен „5“, не улетит — „4“». © Подслушано / Ideer
  • Прямо перед семинаром, который полностью должен был проходить на проекторе, отключили свет. Что делать, изучать рентгенологию без снимков смысла нет. Преподаватель сказала посидеть тихо в аудитории, она скоро вернется. Свет дали через 15 минут, она заходит в аудиторию, а там группа из 20 человек практически в полном составе спит, подложив халаты под голову. Преподаватель спокойно ушла и вернулась лишь за 5 минут до конца пары, чтобы всех разбудить. Это нам рассказали единственные двое, не уснувших. Спасибо за наш здоровый полуторачасовой сон. © Подслушано / Ideer
  • Был у меня в универе преподаватель по финансам. В его речи была конструкция-паразит «так в общем-то», которую он вставлял буквально через каждое слово. Слушать его без истерического смеха было невозможно. При этом он был чуть ли не единственным, кто рассказывал реально интересные лекции. Его пары, так в общем-то, были еженедельным праздником, так в общем-то, для нас! © Подслушано / Ideer
  • Учусь в универе, где каждый год устраивают какие-то тематические движухи. И, конечно же, на наш выпуск выпала эпичная тема — Средневековье. Приходим на первую лекцию по истории, а там препод в полном облачении рыцаря! Шлем, кольчуга, все, как полагается. Все бы ничего, но преподу стало плохо. Поэтому пока одни пытались осознать происходящее, другие уже дружно помогали несчастному снять доспехи. Декан, заглянувший на шум, глянул на всю эту картину, вздохнул и просто закрыл дверь обратно. © Палата № 6 / VK
  • Сегодня проспал на учебу, а опаздывать было никак нельзя из-за конфликтов с преподом. И вот, перебегаю дорогу, поскальзываюсь, с ноги слетает кроссовок и попадает через открытое окно в незнакомую машину. Там же сидел тот самый преподаватель. Самое интересное, что тот мужик не стал меня отчитывать, а просто поржал от того, как я бегу к нему на пары, теряя обувь. Постояли, посмеялись. Отношения наладились. Еще и подвез! © Палата № 6 / VK
  • Преподаватель по математике разрешила на экзамен взять лист бумаги с какими-то заметками. Все бы ничего, но она писала размеры листа на доске. Очевидно, она предполагала размер стандартной бумаги для принтера. Но случайно ошиблась в метрических единицах и написала размеры в 12 раз больше. Вместо того, чтобы нормально готовиться к экзамену, я все выходные клеил огромнейший плакат и заполнял его математическими формулами и каламбурами. В день экзамена я вытащил свое творение, развернул — оно почти касалось потолка. А препод стояла в шоке, мол, это еще что происходит? Я указал ей на ее ошибку на доске. Ей это забавным не показалось и мне не разрешили использовать плакат на экзамене. Но я все равно ни о чем не жалею. © t****n-b***s / Reddit
  • Университет. Практическое занятие. Конец мая. Солнце палит нещадно, окна не откроешь, так как прикручены шурупами. Открытая дверь в аудиторию не спасает от духоты. Приходит преподаватель — женщина 30 лет в длинном одеянии, как будто сошла со страниц книги 19 века. Просит открыть окна — объяснили ситуацию. Милая женщина недолго роется в своей небольшой сумочке и достает отвертку. Далее она лично открутила шурупы с двух окон и вернула отвертку обратно в сумочку. Невероятная женщина. © Подслушано / Ideer
  • Сижу на экзамене по английскому. И прямо посреди процесса преподавательница подходит ко мне и говорит: «Спасибо за прошлую ночь». И спокойно уходит. Все так и вылупились на меня. А все дело в том, что накануне ночью я, по просьбе этой преподши, помогал своей сестре с английским. Она плавает в материале, а курс ведет та же преподавательница. Но это была середина экзамена, поэтому я не мог ничего объяснить однокурсникам. Так что я просто вернулся к тесту. © Istrom / Reddit
  • Наш преподаватель по инженерной графике решил устроить экспозицию в очень необычном месте — туалете. Посвятил он ее юбилею одного французского художника. Экспозиция получилась очень оригинальная. Преподаватель принес в туалет два больших пакета живых цветов и на большом перерыве запихнул эти цветы в писсуар, а сверху прикрепил фото одной из работ художника, которому посвятил это мероприятие. И каждому студенту увлеченно рассказывал о его творчестве. Но радость его продлилась недолго, так как пришел злой дядя «сверху», который, видимо, ничего не понимает в искусстве, ибо как не защищал препод свою выставку, пришлось ему собрать обратно цветы в пакет и с глубоко несчастным видом уйти восвояси. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • У меня был учитель, который оригинальным образом реагировал на списывание. При малейшем подозрении на шпаргалку у студента, он притворялся самолетом. Разводил руки в стороны и изображал звуки двигателя. А потом забирал бланк с экзаменационным тестом у того, кто попал под подозрение. © anon345 / Reddit
  • Я был первокурсником, проходил курс по психологии. И во время одного из занятий двери внезапно распахнулись и в аудиторию вбежали два здоровенных парня. Встали перед озадаченным лектором, что-то прокричали о спортивной команде и выбежали. Через пару дней лектор признался, что подговорил их. И попросил нас дать описание тех парней. Более 100 студентов не смогли вспомнить ничего конкретного, кроме того, что они были довольно крупные. Все остальное мы успели забыть за два дня. В тот день была лекция о том, насколько ненадежными могут быть свидетельства очевидцев. Урок мы хорошо усвоили. © aricene / Reddit
  • У меня был один препод, который ну очень бессистемно читал лекции. К экзамену я так ничего и не поняла в предмете, поэтому решилась списать. Вытягиваю билет, пристраиваю планшет на коленках, тайком, как я тогда думала, поглядываю. Препод заметил и через весь кабинет кричит мне: «Девушка, ну вам же неудобно! Что у вас там на коленях, положите на стол. На моем экзамене можно списывать откуда угодно. Главное — оперативно найти информацию и понять достаточно, чтобы ответить». Мне казалось, он меня подкалывал, но все же переложила, в открытую все нашла. Итог — экзамен сдан.

Поностальгировать и вспомнить свои студенческие будни можно и в других наших статьях:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее