Подруга жены - глупая курица, знает о своих "косяках", и туда же, полезла в чужую семью. Других по себе судит. Ну и получила. "Всё тайное, когда нибудь становится явным"
16 историй с финалом, который было ну крайне сложно предсказать
Порой смотришь очередной сериал и думаешь: «Ну эти сценаристы и наворотили, так же не бывает!» А потом оказывается, что на самом деле и в жизни случаются такие эпичные истории, что нарочно не придумаешь. Аж зачитаться можно.
- Молодыми были. Родился ребенок. И тут подруга жены с мужем стали к нам придираться и капать на мозги: мол, сын не наш. Будто мало того, что не мой, так и не жены — в роддоме якобы подменили. Мы с женой побежали сдавать тест. И тут оказалось, что сын наш на 99,9%. Я у мужа этой подруги спрашиваю, мол, а у вас-то дети ваши? У них трое детей. Муж, не ставя в известность жену, пошел и сдал тест. Ни одного от него. Не рой другому яму. © 554962 Башкирцев / Dzen
- У нас эпическая семейная история, которую рассказывают лет 20. Тетушка развелась. С бывшим общались, да и дети общие были. И вот однажды, когда они были в отпуске, этот бывший хорошо погулял и на автопилоте прибыл в ее квартиру. Открыл дверь старыми ключами и уснул. А утром с ужасом обнаружил, что перепачкал обои в коридоре. Но поступил гениально: сделал ремонт в коридоре. Во время передвижки мебели он случайно ее повредил и купил новую. Ну и за компанию сменил светильник. Тетя приезжает, открывает дверь, а там незнакомая квартира! Говорит, мол, стою на пороге, а там дом наш, дверь наша, но коридор чужой. Жуть! Потом увидела через открытую дверь «чужого» коридора свою комнату, нервно выдохнула, сонные дети наконец-то упали в свои кровати. Чуть позже позвонил бывший муж и все рассказал. © Светлана С. / Dzen
- Я однажды в супермаркете набрала в тележку все, что было нужно, встала у кассы, но вспомнила, что что-то по мелочи забыла купить. Заняла длинную очередь, оставила тележку возле кассы, предупредила женщину, что скоро подойду и пошла в зал. А когда вернулась — нет моей тележки! Покупатели в очереди сказали, что подошел какой-то мужчина, посмотрел на тележку оценивающе и укатил тележку к соседним кассам — там очередь меньше была. Оплатил товары и ушел. Видно, чтобы не тратить время на поиски товаров к Новому году, он забрал мои покупки, а мне пришлось заново идти по магазину. © DoktorE / Dzen
- Однажды мы ужинали в кафе, которое пользуется популярностью, столик бронировали за две недели. Когда мы заканчивали с основным блюдом, то рядом с нами встала женщина и явно не планировала уходить. Мы сначала пытались не обращать внимание, но потом поинтересовались целью ее стояния. Оказывается, она ждала когда мы доедим, чтобы занять наш столик. Мы оглянулись и увидели, что ее муж стоял у другого столика, а ребенок у третьего. Мы сообщили, что у нас еще десерт планируется и попросили не стоять над душой, так мадам стала возмущаться и стыдить нас. Потом попросила подвинуться, так как стол был на восемь человек, а нас было шесть, ну она и прикинула, что мы все поместимся. Пришлось пригласить администратора для разбирательств. В итоге семейка покинула заведение с криками, руганью и обещанием испортить рейтинг. © Жужа Лаптева / Dzen
- Парень сестры решил, что хочет больше использовать свои архитектурные навыки, поэтому заявил, что поедет на Гаити и будет там помогать восстанавливать город после землетрясения. Ну и уехал через 2 недели. Он говорил, что там плохо ловит сотовая связь, поэтому они переписывались по электронной почте. Он слал ей длиннющие письма с фотографиями и историями о том, что он там делает. Это продолжалось пару месяцев. А потом был один намек от коллеги, неделя поисков и выяснилось, что он никогда не был на Гаити. Он переехал в Сиэтл, чтобы жить со своей невестой, с которой они вместе вот уже 9 лет. © Hou**** / Reddit
Второй раз читаю историю про Гаити, и тот же вопрос: если парень сестры был со своей невестой вот уже 9 лет, зачем играл с этой сестрой в прятки? Боялся, что не выгорит с невестой или как?..
- Однажды мой одноклассник опоздал в школу из-за того, что кто-то со всей дури врезался в их почтовый ящик. Ну и родители не отпустили его на занятия, пока он этот ящик не починит. Рассказал он все учителю, его даже не ругали. И вот через несколько минут в класс заходит другая девочка и рассказывает о том, как ужасно прошло ее утро. Она ехала на велосипеде с горки, потеряла контроль и врезалась в чей-то почтовый ящик. Она испугалась и уехала, прежде чем кто-либо успел это увидеть. И тут тот первый одноклассник как заорет: «Это был мой почтовый ящик!» Он не сильно злился, но девочка покраснела как свекла. В тот момент это было очень смешно. © pmw1981 / Reddit
- Парень исчезает в марте месяце. Просто так. Сегодня есть, завтра его уже нет. Везде кинул меня в блок. Я вообще ничего не понимала. Дозвонилась до его матери, та сказала, что с ним все хорошо, просто ему нужно побыть одному и чтобы я не обижалась. Я погоревала недели две, а потом решила, что, значит, так и должно быть. А 31 декабря он вдруг пишет, что очень соскучился, что купил мне золотую цепочку и хочет подарить. Я говорю, мол, милый, а ты ничего не попутал, у меня уже другие отношения и дело к свадьбе идет. В итоге он стал обвинять меня в измене, говорил, что раньше 25 лет мужей ждали и ничего. Цепочку, кстати, под ковриком оставил. Я сдала ее в ломбард, а деньги перевела в приют бездомных животных. © Виктория Германн / Dzen
А ещё раньше за 25 лет успевали родиться, вырасти, настрогать потомков и благополучно помереть. Так какое 'раньше' имелось в виду?)
- Моя первая работа была лаборантом в НИИ. В большой комнате сидели 6 человек: 4 научных работника и 2 лаборанта. И был среди них один товарищ, простой до изумления. Мог весь день с шумом втягивать сопли носом, игнорируя салфетки. Мог в подробностях описывать понос у кота, причем в обеденный перерыв. Очень простой открытый человек, которому было без разницы на замечания и просьбы сменить тему. Но в свой первый рабочий день в этом коллективе я этого не знала и никакого подвоха не ждала. И вот это чудо встает из-за своего стола и, глядя почему-то на меня, проникновенно-доверительно сообщает:
— Пойду по большому.
Это было так неожиданно, что я от растерянности ляпнула:
— Приятного аппетита.
Вот так, совершенно незаслуженно, на меня обрушилась слава юморной девчонки.
- Как-то зашла в банк, а там автомат, выдающий билетики с номерками, не работает. В общем, живая очередь. Народу много. Спрашиваю у девушки, которая стояла вроде как последней: «Кто крайний к тому окошку?» А она как рявкнет: «Не видишь что ли, что тут живая очередь?!» — и снова уперлась в свой мобильник. Не нашлась, что ответить, ведь всегда думала, что вопрос о крайнем или последнем человеке задается именно при живой очереди. © Lala_Luna / ADME
Не, не, не, простой открытый человек скажет не "по большому", а "посру". Так что похоже он просто притворяется
- Отвезла как-то дочку в детский сад, вернулась, вдруг — звонок. Спрашивают: «А где ваш ребенок?» Я, холодея: «У вас». Они: «У нас нет, а вы что, не будете ходить?» Я в панике: «Я же ее вам с утра привела, ее забрала воспитатель». Сказали, что у них такая не работает. Меня затрясло, спрашиваю, как это нет, второй год ее знаем. И тут только выяснилось, что звонят из государственного детского садика, куда мы записывались еще давно, но места не было и дочь стала ходить в частный. Оказалось, что место давно освободилось, а нам не сообщили и удивляются, почему ребенок не ходит. Посмеялись, но я чуть не поседела тогда. © Татьяна Лобанова / ADME
- Достаю из кошелька скидочную карту, а из кармашка вываливается заныканный на всякий случай тампон. Его поднимает незнакомый парень и, пока я стою в шоке, он мне говорит: «А вы не хотите поработать у нас в банке?» © mshccnt / X
- Сижу с детьми в гостиной, вдруг жена звонит. Сильно удивился, ведь она была на кухне. Беру трубку, а она мне тихонько говорит: «Аккуратно выйди и зайди в спальню, не привлекай внимания, скажи, что быстро вернешься. Ровно в 17:36 встречаемся в указанном месте». Я с большим интересом захожу в спальню, а там любимая стоит со сникерсом. Быстро открыла его, дала мне половинку, мы съели его. Затем спрашиваю: «А почему все так совершенно секретно?» Она улыбнулась и ответила: «Ну мы же с тобой родители троих детей, а они уже свою порцию сладостей съели сегодня!» © Палата № 6 / VK
- Засыпаю уже. Рука с дивана свисла. Чувствую, кот ее лапой тронул и начал облизывать своим шершавым языком. Иногда так делает. Переворачиваюсь на другой бок и вижу, что мой Васька благополучно спит у меня в ногах. Я в ужасе залез под кровать, а там другой кот сидит. Видимо, забрался по винограду ко мне через балкон на второй этаж. Детский страх монстра под кроватью реализовался. © P**Bear / Pikabu
- Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. Ждала посылку, звонок в дверь, а я на телефоне. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет, показывая на телефон, и запираюсь. Курьер звонит опять, лицо недовольное, говорит: «Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?» Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю: «Все оплачено», а он такой на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю». © Подслушано / Ideer
- Я в свое время неудачно пошутил. Конец рабочего дня, еще сижу за компом. Подходит бухгалтер и спрашивает: «Я тебе нужна?» В ответ я шучу: «Да, ты мне всегда нужна». И сижу себе дальше, ковыряюсь в программе. Потом вижу боковым зрением, что она сидит, ждет. Пришлось вести на прогулку и домой. 5 лет прожили вместе. © Bobren / Pikabu
- Моя семья рушится! Скоро уже рожать, ребенок долгожданный и для меня, и мужа. Но у нас есть 2 кошки, которые везде лезут и линяют. Слезно попросила мужа куда-нибудь их отдать, как появится ребенок. Но муж как выдал: «Я этих кошек знаю намного дольше, чем тебя с ребенком!» Мне кажется, что это будет самая бредовая причина развода. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько эпичных историй с лихо закрученным сюжетом:
Комментарии
Последнее - дурь бабы, похоже. У меня тоже две кошки, которые и лезут везде, и линяют.
Ребенка встретили спокойно. Спали с ним в кроватке. И никаких проблем не было
Ну так-то мужик из последней истории прав, мы в ответе за тех, кого приручили. А баба дура.
Последняя история явно для хайпа) а вообще скажу в 5000-й раз - такие вещи надо обсуждать до брака. Разводов будет меньше, правда, свадеб тоже)