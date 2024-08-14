Чтобы не оказаться в ситуациях, описанных выше и прежде, чем открыть варежку, сделай паузу, оцени ситуацию, и тогда решишь, стоит ли её открывать.
14 историй с таким эпичным финалом, что сценаристы «Игры престолов» локти от зависти сгрызут
Жизнь порой подкидывает такие ситуации, что нарочно не придумаешь. Не зря писатели и сценаристы стремятся развивать в себе наблюдательность и часто черпают вдохновение в реальных историях и диалогах. Ведь жизнь — лучший драматург.
- Гуляю с собакой. Передо мной девушка с коляской. И вдруг с 8 этажа дома кто-то выбрасывает большой пакет мусора. И смотрит на него вниз, даже не пытаясь скрыться. Я сразу варежку открыла, кричу: «Как вам не стыдно? Ну и зачем вы это сделали?» А женщина сверху давай орать: «Что я такого сделала? Я для внучки курточку и плед скинула! А вы, дамочка, шагайте дальше!» И тут я вижу, что девушка, которая передо мной с коляской шла, подняла пакет, достала вещи. А я пошагала дальше. Стыдно было — не представляете! Больше не буду замечаний никому делать. © Белый Бим белое ухо / Dzen
- Однажды коллега, с которым мы хорошо общались, отвел меня в сторонку, чтобы сообщить новость. Он сообщил, что его жена беременна. Я, конечно же, с широкой улыбкой поздравил его, собирался пожать ему руку, но он проигнорировал мой жест и сообщил, что отец — не он. Я не знал, куда глаза деть. © securidude / Reddit
- Подруга вернулась из круиза. Я забежала к ней посмотреть фотки и на одном снимке вдруг вижу знакомое лицо. Тыкаю пальцем и радостно так: «Знаю этого!» Подруга заинтересованно: «А кто это?» Я: «Да я с ним в институте в одной группе училась. Такой кобелина, ни одной юбки не пропускал». Подруга аж закашлялась и вдруг выдает: «Вообще-то мы теперь вместе, он переехал ко мне». Упс. © Солнце на спицах / Dzen
- Как-то были в ресторане с друзьями. За соседним столиком сидел мужик, к нему подошел официант. Они переговорили, официант ушел, а мужик оделся и вышел. Я увидел, что на столе лежит портмоне. Схватил его и с криком: «Молодой человек, вы забыли», — побежал за ним. Догнал, а мужик смутился: «Деньги внутри. И чаевые тоже». И тут я понимаю, что это не портмоне, а кожаная папочка, в которой приносят счет. Открываю, а там внутри вкладыш с эмблемой ресторана, счет и наличные. Очевидно, он принял меня за сотрудника ресторана. В тот момент я готов был провалиться сквозь землю. © Александр Ц. / Dzen
- У меня с мамой конфуз вышел. В нашем подъезде сосед ремонт затеял. Пригласил плотников. У мамы как раз была проблема по этой части. Короче, обращается к ним с просьбой. Плотники все молчат и не реагируют. Она к соседу, мол, чего это они? Сосед говорит, что плотники глухонемые. На следующий день опять работают. Подходит моя мама к ним и пытается жестами объяснить, что ей нужно. Один рабочий не выдержал и такой: «Женщина, чего вам?» Она оторопела: «Вы что, разговариваете?» В общем, сосед другую бригаду привел. Смеха было. © Ольга Андрющенко / Dzen
- Пошла на обед с коллегой и в разговоре упомянула, что считаю юристов самыми ужасными людьми на планете, потому что они пытаются заманить людей в ловушку с помощью слов. А она такая: «Да, я знаю. Я замужем за одним из них, помнишь?» Я уходила с мыслью: «Блин, я никогда не заведу себе друзей». © Womantree1 / Reddit
"Я никогда не заведу друзей".
И не надо, с таким-то узким мышлением.
- Тетушка поехала к детям. Ей 80, но маникюр, укладка, косметика — наше все. Подъезжают, тетушке надо подправить макияж, и хоба — зеркальце-то забыла! Но многолетние подкрашивания довели дело до автоматизма. Бровки покрасила, губки намазала и вперед! Весь перрон оборачивался ей вслед! По итогу оказалось, что перепутала карандаши: брови красные, губы черные. © Ольга Савельева / Dzen
- Однажды часов в 6 утра, я, моя пожилая мама, мой сыночек и истеричная любимая наша кошка проснулись на даче от страшного стука в окно. Сыночка в рев, мама в панику, кошка в жуткий мяв. Я подбегаю к окну — там стоит соседский 8-летний мальчик: «Можно я пройду по вашему участку? Мне так ближе на озеро на рыбалку. Мама сказала, мол, неважно, что нет забора, вежливые люди всегда спрашивают разрешения пройти.» Его спасло только мое прирожденное чувство юмора. © Изольда Денисова / Dzen
- Еду в метро, а там пацан с линзами, клыками, гримом, рожками смотрит на меня как вампир. Выхожу на станции, а он за мной, я повернулась, приготовилась дать отпор. Он и говорит: «Девушка, вы телефон в поезде обронили». Я смотрю: и правда нет девайса! Он мне телефон протягивает, я в шоке. © Подслушано / Ideer
В автобусе, как то раз, вижу женщину с полными сумками. Она подходит к двери, готовится к выходу. И вдруг, у неё из сумки выпадает огромный свёрток. Она не обращает внимания и приближается к дверям. Я ей говорю,- Женщина! У вас что-то упало! А она раздражённо поворачивается ко мне и говорит,- Да выхожу я, выхожу! Тут она заметила свой свёрток, подняла быстро и выскочила из автобуса. Спасибо не сказала.
- Как-то зашла в профиль женщины с отзывами, она там уже знаток 100000 уровня. Гляжу, а практически все рецензии ее негативные. Из последнего у нее был отрицательный отзыв на какую-то химчистку примерно такого содержания: «Не пользовалась услугами данной химчистки, но у вас много плохих отзывов, поэтому я тоже напишу, не пойду к вам». Меня вынесло. © Подслушано / Ideer
- 15 лет назад устраивалась в одну крупную компанию. Очень добрая старушка провела меня по территории в мой первый день. Объяснила, где все находится, детали работы. По окончанию экскурсии мы зашли в лифт. Когда двери закрылись, она громко пукнула. Ее глаза стали как блюдца, а потом она посмотрела на меня и такая: «Уф! Вот мне повезло, что это не случилось перед кем-то важным!» Туше. © kayinart / Reddit
- Как-то раз во время собеседования эйчар спросил у меня: «Где вы видите себя через 5 лет?» У меня в голове звенящая пустота, я в панике. И после, как мне показалось, длиннющей паузы, я выпалила: «Надеюсь, больше не отвечающей на этот вопрос!» © Unfair-Force9749 / Reddit
Бабулька- ураган! Читать про такое смешно. Но оказаться рядом не хотелось бы.
- У мужа питбуль, очень добрый к людям и кошкам, но ужасно разбалованный. Приехала мать мужа в гости, завтракает. Пес сидит у стола и настойчиво мешается. Говорю, что ему надо дать что-то из того, что ему можно, — тогда уйдет к себе в клетку спать. Сама пошла в сад, прихожу, а пес смирно лежит, свекровь спокойно ест соленую рыбу, которую ему нельзя. Спрашиваю, мол, а что же вы ему дали? Говорит: «Полотенцем по попе». Сразу видно — преподаватель-репетитор с 20-летним стажем. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга узнала, что ее удочерили, а ее родная мать все это время жила в соседнем доме. Это была 58-летняя женщина, которая вырастила 6 детей. Моя подруга росла, играя на улице со своими братьями и думая, что они просто соседи. Выяснилось, что ее биологическая мама не могла потянуть еще одного ребенка и отдала его на усыновление соседям. При условии, что она сможет наблюдать, как растет ее дочь. © ssstudent / Reddit
Говорят, чужая душа — потемки. Но нередко выясняется, что даже самые близкие родственники и друзья, которых мы вроде знаем как облупленных, выдают такое, что мама не горюй. Вот подборки историй на эту тему:
Комментарии
Не представляю, как можно отдать своего ребёнка кому-то. Ну, зачем рожать кучу детей, если чувствуешь, что не потянешь. Конечно, ситуации в жизни бывают разные, но лучше одного, двух детей, но чтобы росли с родной мамой.