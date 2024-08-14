14 историй с таким эпичным финалом, что сценаристы «Игры престолов» локти от зависти сгрызут

В автобусе, как то раз, вижу женщину с полными сумками. Она подходит к двери, готовится к выходу. И вдруг, у неё из сумки выпадает огромный свёрток. Она не обращает внимания и приближается к дверям. Я ей говорю,- Женщина! У вас что-то упало! А она раздражённо поворачивается ко мне и говорит,- Да выхожу я, выхожу! Тут она заметила свой свёрток, подняла быстро и выскочила из автобуса. Спасибо не сказала.