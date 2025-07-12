15 человек рассказали, как их коллеги превращают офис в театр абсурда

Иногда кажется, что твой офис — это самый настоящий цирк. Один коллега разрисовывает клавиатуру и делает оригами во время дедлайна, другой ломает твою зарядку, третий не дает тебе спокойно пообедать. Это истории о том, как странно могут вести себя взрослые люди на работе и за ее пределами.