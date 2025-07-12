Как так «отказывала, но она все равно просит подвезти»? Ну дальше отказывать.
15 человек рассказали, как их коллеги превращают офис в театр абсурда
Иногда кажется, что твой офис — это самый настоящий цирк. Один коллега разрисовывает клавиатуру и делает оригами во время дедлайна, другой ломает твою зарядку, третий не дает тебе спокойно пообедать. Это истории о том, как странно могут вести себя взрослые люди на работе и за ее пределами.
- У моей жены есть коллега на работе, которая летом ездит на машине, а осенью ставит ее в гараж. Работают они за городом в промышленном секторе. Повадилась она кататься на работу и с работы с моей женой. Я понимаю, конечно, можно иногда подвести попутчика, но не на постоянной основе же, при этом своя машина есть. Ничего в благодарность за поездки не предлагает. При этом никаких особо приятельских отношений между ними нет. Жена уже под разными предлогами несколько раз ей отказывала, но человек наглый и все равно просит подвезти. © krutoiperec20000 / Pikabu
- Прошлым летом было у меня собеседование на работу. Устраиваться я шла в солидную компанию, поэтому надела свой любимый белый деловой костюм. От остановки до самого офиса нужно было пройти приличное расстояние, а пока я ехала, поднялся сильный ветер и начался ливень. В итоге прибежала я туда в ужасном виде: костюм весь мокрый и в грязи, волосы в разные стороны. Подруга, которая должна была меня встретить, очень сильно смеялась и даже сфотографировала. Собеседование я, к счастью, прошла. И вот, ровно через год, начальник сделал мне подарок: белый зонтик и ту самую фотографию, которую сделала подруга, в большой рамочке. Люблю свое начальство и коллег за их чувство юмора. © Карамель / VK
«Рабочий стол одного из коллег»
«Мой коллега пользуется этой бутылкой для воды уже больше четырех лет»
Дело в воде. У меня тоже есть пара обычных бутылок,которые использую чтоб наполнять их кипячёной водой,им несколько лет и никогда такого не было.
- У моего друга на работе есть коллега. Ей 29 лет. Она замужем. Муж руками вообще не умеет ничего делать по хозяйству, а они переехали в свою квартиру. Потребовалось там повесить несколько карнизов и держатели на стены. Попросила друга, он приехал, часа за полтора все сделал. Попили чайку с тортиком. Денег не брал. Через некоторое время у него сломалась молния на куртке, а эта коллега хорошо шьет. Он подходит к ней и спрашивает:
— Настя, ты говорила, что умеешь хорошо шить, да?
— Да.
— А молнии приходилось менять?
— Конечно, это несложно.
— Слушай, у меня на куртке молния сломалась. Не могла бы ты её поменять?
— Ты что? Нет, конечно! Я приду домой с мужской курткой — и что я мужу скажу? Найди себе девушку, которая сможет это сделать, или отнеси в ателье. © ktoTOneJA / Pikabu
- К маме в гости как-то пришла коллега, а мы как раз взяли котенка из приюта какой‑то тайской породы. Окрас — кофе с молоком, глаза голубые. Так она сразу с порога, увидев кота, резко так заявила: «О, господи, какой страшненький!» Кот, недолго думая, взял и прыгнул ей прямо на лицо! © Подслушано / Ideer
«Мои коллеги закрывают кондиционер картонной коробкой»
Молодец таец,правильно сделал👍Негоже одного из красивейших представителей кошачьих обзывать такими словами.
«Коллеги не оценили шутку с рабочей морозилкой»
А мне понравилось)). (С морозилкой).
Это же на работе. Сколько раз они в ту морозилку заглядывают?..
Но, может, перфекционисты завозмущались- эта наледь и меня немного раздражает, все мысли о том, что морозилка сломалась))
«У нас как то вытяжка сильно дула, мы перенаправили поток коробкой от бумаги»
- В наш отдел недавно перевелась новенькая. В голове одно творчество, к работе относится безответственно: забивает на текущие задачи, потом пытается сбросить решение проблемы на других сотрудников, может уйти с работы раньше. Недавно прихожу на работу и вижу разрисованную клавиатуру и кучу оригами. Не помню, чтобы меня кто-то бесил так сильно. © Подслушано / Ideer
- Моя коллега часто жалуется на нехватку денег. По ее словам, она буквально выживает, постоянно занимает, не хватает даже на еду, а зарплаты у нас больше средних по области. Недавно я выяснила причину нехватки денег. Оказалась, что она все спускает на гаджеты и много печатных книг! И ладно, гаджеты, но книги-то можно и скачать в электронном виде. © Подслушано / Ideer
«Мои коллеги нарезали помидоры для бургеров»
«И ладно, гаджеты, но книги-то можно и скачать в электронном виде»
Вот такая расстановка приоритетов «и ладно, гаджеты»)))) нет, извините, «и ладно, книги».
Но вообще это её дело, нa что свои деньги тратить) только жаловаться при этом - глупо, конечно.
«Стола для нового сотрудника еще нет. Соорудили ему пока такое рабочее место»
- Я бы сразу уволился из такой конторы. © caeseum / Pikabu
- Однажды коллега поделилась, что помогает ей расслабиться после рабочей недели. Оказывается, она переодевается в костюм единорога и разгуливает в таком виде по квартире, разговаривая с воображаемым маленьким принцем. Она даже купила специальный светящийся рог и хвост. И, что любопытно, после таких «представлений» она действительно становится более спокойной и продуктивной на работе. © Подслушано / Ideer
- У нас маленький коллектив на работе, большинство интровертов. Маленькая кухонька для приема пищи, и обычно все как-то ходят есть по очереди, чтобы тебе в рот не смотрели. Но каждый раз, когда я хожу есть, обязательно придет одна коллега. Она всегда начинает спрашивать: «А что ты ешь? » Стоит возле чайника, трещит языком все время, пока я на кухне. Порой она спрашивает: «Я тут побуду, или ты спокойно поесть хотела?» Я отвечаю: «Да, я хотела бы спокойно поесть». Это ничего для нее не значит, она полчаса заваривает себе чай, болтает, мешает мне и навязчиво ко мне лезет. © Подслушано / Ideer
А в этой статье коллеги, которые действительно умеют застать врасплох.
Комментарии
Имо, если это никак не сказывается на окружающих, кома какое дело кто как расслабляется дома?