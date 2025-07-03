17 коллег, которые умеют застать врасплох

Коллеги по работе часто становятся если и не друзьями, то хорошими приятелями. Но иногда такие колоритные товарищи попадаются, что появляется повод поделиться историями о них. Собрали для вас примеры таких кадров.

«Мой коллега захотел работать стоя»

«Коллега изменил фон нашему стажеру на „синий экран“, пока он отходил. Бедняга кучу раз перезагрузил компьютер, пока не понял, что это подстава»

«Кое-кто на работе постоянно брал мой дырокол. Но больше не будет»

Утренний раздражитель

Я работаю в небольшом офисе и по утрам люблю тишину. Начало каждого дня проходит спокойно, но потом появляется мой коллега и начинает меня бесить. А все потому что сразу, как он садится на рабочее место, он берет огромный пакет чипсов, начинает шуршать, жевать и хрустеть. © hvrri-cxne / Reddit

«Напарник постоянно сидит в моем грузовике вот так»

«Как-то раз наш сотрудник решил нам устроить розыгрыш, вот ему ответка»

«Коллега относится к офису как к своему дому. Постоянно приходится убирать за ней»

«Чайная кружка моего коллеги. Это нормально вообще? Мыть даже не думает»

© miiiikec / Reddit Чудо-Юдо 3 часа назад Горе тому, кто дерзнетъ пить изъ сего сосуда, ибо ангелы отвернутся, а бактеріи адскiя восстанутъ и царствіе свое провозгласятъ въ кишечникѣ, и взыграютъ чресла его, и изрыгнуся из задняго прохода токъ бурный. - - Ответить

Коллеги, которые думают только о себе

Коллеги взяли и выбросили мои средства женской гигиены, которые я хранила в офисе на всякий случай. Объяснение было феноменальное: «У нас же уже у всех менопауза». Мне самой, между тем, 21 год, и у меня неожиданно начались месячные. © kdtheclowngirl / Reddit

«Кто-то на работе все время пил мое молоко. Пришлось даже сделать специальный замок для бутылки»

«Коллега друга любит тайно поспать на работе»

Не всегда добро возвращается

Устроилась на работу полгода назад, одновременно из декрета вышла сотрудница. Ребенку нет и 3 лет, естественно, та сразу стала болеть. За 6 месяцев на больничном она была 9 раз. Я всегда относилась с пониманием, у самой дети, ничего не поделать. Пришло время брать отпуск, коллега усвистала первой, после должна был пойти я, но не тут-то было! Она болела в отпуске и теперь хочет его продлить. Начальство предложило перенести отпуск мне, но после моего отказа ее попросили выйти. А я сразу стала для нее врагом номер один из-за этого. © Подслушано / Ideer

«В нашем офисе не разрешают регулировать температуру, но моя коллега нашла обходной путь, когда ей холодно. Она просто распыляет охлаждающий спрей на термостат»

«Моим коллегам кажется, что хранить плечики вот так — это совершенно нормально»

«Уходя отсюда, пожалуйста, оставьте порядок».

«Реальная история про мою самую любимую коллегу»

«Как мои коллеги режут торт»

Вы работаете в муравьином центре? © Highway_dont_care / Reddit

«Всегда поражала коллега: тихая, невзрачная, невидимая»

Мы шутили, что вся ее жизнь — кот и телевизор. И вот ее последний рабочий день. Попрощались, а директор с серьезной миной говорит: «Вы вообще знаете, кто она?» И как занавес упал — оказалось, что они с мужем скупили гаражи и магазины, все сдавали — копеечка к копеечке. А на пенсию она укатила к озеру Комо! Вилла, лодка, сад с кипарисами. Итальянское солнце. Мы просто онемели... После этого, скажу честно, прежде чем судить о человеке по кофточке и контейнеру — язык прикусываю. Очень крепко. © rasskazi.ot.luki