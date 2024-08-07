15+ доказательств того, что в офисах кипят нешуточные страсти

13 звезд, которые появились в таких нарядах, что о них потом еще долго шушукались
Дизайн
3 месяца назад
Одних героев этой статьи попытались накормить тортом с кошачьей шестью, а другим проели плешь рассказами о детях и внуках. Как легко догадаться, случилось это все на работе, а героями ситуаций стали коллеги, которые в большинстве случаев плевали на личные границы. Впрочем, и забавных ситуаций тут тоже приключилось немало. Да вы сами посмотрите.
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