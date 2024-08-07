15+ доказательств того, что в офисах кипят нешуточные страсти

Истории
59 минут назад

Одних героев этой статьи попытались накормить тортом с кошачьей шестью, а другим проели плешь рассказами о детях и внуках. Как легко догадаться, случилось это все на работе, а героями ситуаций стали коллеги, которые в большинстве случаев плевали на личные границы. Впрочем, и забавных ситуаций тут тоже приключилось немало. Да вы сами посмотрите.

  • Помню, работала в кабинете с одной дамой пенсионного возраста. У нее трое детей, внуки, жизнь кипит, куча событий типа «сегодня привели внучку в сад, оказалось мать забыла на нее колготки надеть» и «сын с девушкой поссорился». Утром она сначала мне пересказывала все случившееся со вчерашнего дня, затем докладывала об этом каждому, кто в кабинет зайдет, потом еще обзванивала всех подружек и до каждой доносила эту ценную информацию. В итоге она никогда не успевала сделать свою работу вовремя и вынуждена была оставаться вечерами и даже по выходным иногда выходить. И конечно же, считалась у руководства самым ответственным и трудолюбивым работником. © Тревожное Пирожное / ADME
  • Коллеге было 40 лет, мне на тот момент — 25. Мы даже дружили, пока однажды она не ворвалась в мою квартиру с криками: «Ты все равно не будешь счастлива!» Я вообще не въехала, что происходит. А потом на работе по секрету рассказали, что она приревновала меня к своему мужу, которому на тот момент было уже 60+ лет. С тех пор дружбы с коллегами не вожу. © Подслушано / Ideer
  • Был у нас замдиректора. Шовинист — это если коротко о нем. Я единственная женщина в отделе из 24 человек, и зам меня всячески принижал. В конечном итоге уволился, когда узнал, что меня назначили начальником охраны. Он больше не мог со мной спорить, так как я ему не подчинялась. Пробовал повлиять на директора, но тот поставил его на место и попросил изменить отношение к сотрудникам или уволиться. Никто же не виноват, что мы все выше его хотя бы на 10 см. А я так вообще на 32 см. © Анна / ADME
  • У меня была коллега, которая в электронных письмах и лично называла меня Алиной. А меня зовут Полина. Я начала коверкать ее имя, и это сработало: теперь она называет меня правильно. И еще маленький лайфхак — свои письма я начинаю так: «Доброе утро, это Полина». © Jsteele06252022 / Reddit
  • Долго искали инженера. Взяли женщину с завода, на прежнем месте она 10 лет отработала. У нас зарплата 70 тыс., она раньше 30 тыс. еле получала. Жаловалась, что денег ни на что не хватает, а у нее двое детей и муж объелся груш. Мы ее поддержали, мол, с нашими зарплатами будет легче. Первые полдня она пыталась раскрутить нас на разговоры, но за работой особо не поболтаешь. Спросила, можно ли принести радио. Мы, посовещавшись, решили, что радио будет мешать, но предложили ей брать наушники. Сказали про дресс-код — она возмутилась, что у нее только джинсы. Ответили, что на первый месяц прощаем. Установили программу «1С» — вздыхает, что сложно. К концу второго дня она пошла писать заявление на увольнение. Говорит, мол, тяжело, хочу вернуться на прежнее место. Пока что отговорили. © Unknown author / Pikabu
  • У нас трудилась девушка с ипотекой. Она ходила и всем жаловалась на жизнь. Как-то у коллеги лежала на столе надкусанная шоколадка, так та девушка подошла, заявила: «Ну тебе же не жалко», — и съела ее. Наверно, не стоит говорить, что ее не очень любили. © Ani4ka Borisova / ADME
  • Мой муж врач, и у него есть коллега, которая все пытается со мной подружиться. Она устроила так, что пошла со мной и мужем в кино. Купила всем билеты, села рядом с мужем. Во время сеанса я ловила ее взгляды на супруге. Чувствую, что дело пахнет керосином. Потом муженек рассказал, что на работе она касается его плеча, ловит каждое его слово и любит оставаться с ним наедине. Шипит на других женщин-коллег. Надо что-то с этим делать. © EagelsEyeGirl / Reddit
  • Работаю в кофейне. Некоторые сослуживцы считают меня зазнайкой, шушукаются за спиной, мол, за что это ей достаются плюшки. Да, меня любит начальство. Да, мне подняли зарплату. А все потому, что я не ленюсь. Мне не трудно выполнить сложный заказ и быть приветливой с клиентами. У меня даже есть постоянные посетители, которые запоминают мое расписание и приходят именно в мою смену. А завистники пусть исходят ядом. © spooniegremlin / Reddit
  • Работал я с чудаком, который имел привычку выбрасывать использованные чайные пакетики, не вставая из-за стола. Баскетболист от бога. Надо признать, он чаще попадал. Но, используя баскетбольную терминологию, «от щита», то бишь от стены, возле которой стояло мусорное ведро. Очень эстетично, конечно: пятна на стене, пятнышки от брызг вокруг. Разговоры не помогали, благо однажды это безобразие увидел шеф. Угроза увольнения его блажь вылечила сразу. © Папанявари / ADME
  • Знакомая занимается бровями. Я как-то к ней заехал в гости, привез суши, мы разболтались. Говорю: «Аленка, а можно вот мне усы сделать нарисованные? Ну как ты брови женщинам делаешь.» Она поржала, но сказала, что можно. Мы ради эксперимента нарисовали мне усы. Я так и пошел на работу на следующий день. А работаю я в государственной конторе, весь коллектив — это женщины за 50. Они все возмущались и смеялись над моими усами. Хотя им с нарисованными бровями вообще норм. © Палата № 6 / VK
  • Поспорил с коллегой. Она пообещала: если проиграет, будет месяц угощать меня обедами! Я нашел подтверждение своей правоты. Она потупила взгляд и сказала, что спор есть спор. Целый месяц меня кормила, я был безумно рад! А потом выяснилось, что коллега специально все это затеяла. Она с подругой своей поспорила, смогу ли я пережить месяц, питаясь едой, которую она сама готовит. © Палата № 6 / VK
  • Мария Дмитриевна, инженер предпенсионного возраста, делится со мной житейской мудростью:
    — Замуж не спеши. Ты у нас до руководителя среднего звена легко дойдешь, если не пойдешь по декретам.
    Я ей припомнила другое:
    — А почему вы постоянно попрекаете Свету тем, что от нее муж ушел и больше никто замуж не берет?
    Мария Дмитриевна, не поведя бровью, отвечает:
    — Света заносчивая. Если ей волю дать, такую суету на ровном месте устроит, что мы потом долго разгребать будем. Я ей про мужиков говорю, чтобы она обиделась. Тогда она пару недель сидит загруженная и никуда не лезет.
    Такие вот отношения у нас в коллективе. Я, пожалуй, новое место начну искать. © Unknown author / Pikabu
  • Есть один коллега. Я в него тайно влюблена, ибо он у нас один такой красивый, милый и с деньгами одновременно. Он хорошо общается со мной, даже пару раз подвозил домой. И тут вдруг пишет, что я забыла у него в машине пакет. Хотя я четко помню, что ничего не забывала. Передал мне пакет, а там внутри золотые сережки! А у меня на носу день рождения! Там и записка была: «Ничего мне не говори, это не мое. Ты у меня забыла». © Палата № 6 / VK
  • Работаю в агентстве недвижимости, координирую сделки. Сейчас я на 7-м месяце, скоро уйду в декрет. Ну и коллеги стали говорить что-то типа: «О, я уверен, что ты не вернешься после декрета». С чего бы? Доход отличный, работу люблю. Но сегодня от одной коллеги я услышала, что ей больше не нужна моя помощь. А ведь ей я помогала больше всего. Она пожилая и не разбирается в компьютере. Думаю, она просто злится, что я беременна. Вот после такого действительно не хочется возвращаться на работу. © severencelevel / Reddit
  • Есть коллега, которой вот прям надо быть во всем лучше меня. Доходит до абсурда. Если я скажу, что готовила макароны на ужин, она тут же заявит, что знает «рецепт получше». Хотя я даже не упоминала, как именно их готовила. Если я пойду в какой-то ресторан, она заведет шарманку о том, почему другой круче. Как-то меня на работе спросили о планах на выходные. Я ответила, мол, хочу спокойно дома с мужем побыть, так та выскочка сразу вмешалась: «Так нельзя! Это ж скукотища». И она во всем такая. © Low-Attorney-959 / Reddit
  • У меня был день рождения на прошлых выходных. На работе встретили громкими поздравлениями и подарками. Коллеги разного надарили, но больше всего меня улыбнуло огромное полотенце с фигуристой женщиной. Принес все это добро домой, хвастался перед женой, но она не оценила полотенце. Уже на следующий день перекрыла вышитыми цветочками все «слишком отрытые места» бесстыдной барышни. © Палата № 6 / VK
  • Вышла на работу после декрета. Работаю тут почти 10 лет. Каждый раз, когда у нас какая-то коллега выходила из декрета, ей делали комплименты. Мол, хорошо выглядишь, так и не скажешь, что рожала. Только вот меня такая речь не ждала. Я и до родов была маленькая, при росте 165 весила 48 кг. Сейчас даже похудела, 45 кг вешу. Ходила в зал, формы неплохие стали за этот год. Так все коллеги-женщины ни слова мне не сказала, а вот мужчины осыпали кучей комплиментов. Зависть, ты ли это? Уверена, что именно она. © Рабочие истории / VK
  • Коллеги на праздники накрывали стол и приносили домашнюю еду — все вкусно готовили. Но у меня со временем после каждого застолья началось пугание унитаза. Думала, реакция на жирное и жареное, а потом выяснила, что многие наши дамы обожают животных. У одной 2 собаки и 2 кошки было, так она торт принесла весь пушистый. У другой кот дома вылизывает кастрюли и тарелки, а моет посуду она условно — водичкой, к тому же столовой тряпкой легко может вытереть пол и тут же помыть посуду. Многие берут старые продукты, горелое масло, руки перед готовкой не моют. А говорят, домашняя еда безопасна. Не вся. Теперь на работе не ем. © Подслушано / Ideer
  • Ко мне стал подкатывать коллега. Красивый, статный. При деньгах. Эрудит и гурман. Я начала таять. И тут — опа! — он вручает мне подарок, который анонсировал 2 недели — сюрприз, милый презент для моей девочки. Короче, протягивает он мне пакет из супермаркета, а в нем завернута шоколадка из самолета. © Подслушано / Ideer

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